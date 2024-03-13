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連艾瑪華森都愛他的珠寶 台設計師鈦金藝術紅到國際：催生每件作品都得3、5年

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊提供
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【文/彭蕙珍】

AKACHEN鈦金藝術家陳智權近日發表他的全新作品「鳶尾花」，同時宣佈，2024年他的珠寶作品受邀於11月在美國加州鮑爾斯博物館（Bowers Museum）進行為期5個月的個展。

之後再巡迴至德州休斯頓自然科學博物館（Houston Museum of Nature Science）展出。「鳶尾花」也將加入美國巡迴個展中。

在鈦金藝術與珠寶創作這條漫長的道路上，陳智權努力不懈超過30年。他於1989年創立首間珠寶設計公司，學習西方珠寶設計風格，作品獲得許多好萊塢名流及歐洲皇室收藏，包括冰島第一夫人Dorrit Mousaieff、《哈利波特》系列電影女主角艾瑪華森（Emma Watson），美國熱門電視劇《花邊教主》女主角布蕾克·萊芙莉（Blake Lively）及Selena Gomez等。

美國珠寶設計師Lorraine Schwartz、法國設計師Lydia Courteille等同業也很欣賞，並收藏他的作品。台灣重要收藏家及國際珠寶拍賣會也十分重視及喜愛陳智權的創作。

然而，陳智權並不以此自滿，1994年在作品中加入純鈦金屬工藝，期待能以科技的研發，創造鈦金藝術與珠寶領域的嶄新里程碑。

經過十多的努力，終於在2007年成功創作出第一件純度99.9%的純鈦金屬作品。從此，結合各類寶石、能夠隨著燈光折射而展現不同色彩的蜻蜓、蝴蝶與花朵等作品一一誕生。

▲AKACHEN鈦金藝術家陳智權。 今周刊提供
▲AKACHEN鈦金藝術家陳智權。 今周刊提供

珠寶創作有多元樣貌 英國V＆A博物館典藏

陳智權的鈦金藝術與珠寶創作逐漸呈現豐富多元的樣貌，並開始被國際重要博物館所重視與典藏。

2020年，英國V＆A博物館典藏陳智權的作品〈木蘭〉，以「雕塑」分類納入設計藝術史的典藏系統。這是V＆A博物館首度收藏台灣創作、製造的珠寶作品。

在確定典藏作品之前，V＆A博物館曾指派一位資深工藝大師來台，與陳智權一起工作，參與所有製程，深入瞭解AKACHEN在鈦金工藝技術上的傳承與革新。V＆A更讚譽：「透過本系列創作，藝術家將雕塑、裝置藝術以及珠寶合而為一，賦予21世紀珠寶嶄新的定義。」

陳智權從小生長在富有藝術氛圍的家庭，跟隨母親學習插花，勤練書法，作品自然地融入他長期學習與欣賞的宋代雕塑美學，充分展現流暢線條與柔美姿態。不僅具備深厚的美學素養，也是美國寶石學院（GIA）及台灣大學企管碩士，同時具備機械、設計、管理專業背景。

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靈感來自花園 作品經得起時間考驗

在這次的展覽中，除發表「鳶尾花」，花園豐富的多樣性更提供陳智權無窮的創作靈感，本次展出了包括「甲蟲」、「蜻蜓」等繽紛多彩的活潑作品。

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AKACHEN作品以栩栩如生的肌理表現，讚嘆大自然的鬼斧神工。對陳智權而言，不同的肌理對於光線的反射會有所不同，這就是生命力的表現，也是作品中最重要的元素。

為達到陳智權心目中完美的肌理表現，他表示，每一件AKACHEN鈦金藝術品都運用了顯微雕刻技術，除了工序繁複，為求作品的氣韻美感經得起時間考驗，他總是反覆琢磨修整，一件作品從靈感發想到完成，至少需要3至5年，甚至更久。

本文授權自今周刊，原文見此

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