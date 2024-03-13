東陽去年EPS創新高、股價登百元俱樂部！總裁：我沒面子問題...汽車零組件後市解析

【撰文‧萬年生】

業績、股利接連創新高的汽車零組件大廠東陽，股價近日也登上百元俱樂部。除受惠美國保險巨頭全面採用副廠零件利多，汽車零組件後市如何，東陽總裁一次說分明。

汽車零組件大廠東陽總裁吳永祥，最近心情很不錯。

首先是東陽去年交出一張業績亮眼的成績單：2023年營收近239億元，創6年來新高，每股稅後盈餘（EPS）更寫下史上最旺的5.1元。今年來的營運表現也不遑多讓，1月除營收近23億元創同期新高，每股稅前盈餘0.91元更是歷年單月新高。

3月8日，東陽董事會通過配發每股現金股利4元、配息率78％，雙雙改寫最佳股利配發紀錄。

業績紅紅火火，讓東陽近期股價登上百元俱樂部，3月12日來到108元，今年來漲幅達42.9％。「漲跌多少都沒關係，看到紅色比較開心。」受訪時，吳永祥不斷展現他的真性情，「最重要是東陽負債比一直下降、現金流量一直進來。」

東陽營收占比逾7成的主力事業「副廠維修零件」（AM）能迎來業績大爆發，和全球汽車產業供應鏈的變化有關。

台新投顧副總經理黃文清觀察，受新冠疫情影響供應，且高利率與高車價造成新車銷售趨緩、二手車交易高，都使汽車使用年限拉長，加上北美前兩大汽車保險公司StateFarm從2022年底開始擴大AM零件賠付，「成本比較低，當然會樂意採用，AM市場相關服務都受惠保險政策推升需求。」

事實上，台灣汽車零組件製造廠共提供全球8成5到9成AM零組件，塑膠件、鈑金件與車燈三大主力產品中，東陽更以70％與35％的全球市占率，雙居塑膠件、鈑金件全球龍頭；且AM北美出貨比重達74％，又是業界經「美國合格汽車零件協會」（CAPA）認證數最多業者，可說是持續受惠政策的贏家。

「這4、5年，最關鍵是斷鏈。」吳永祥解釋，當燃油車轉電動車，燃油車協力廠幾乎倒掉一半，以前「正廠維修零件」（OES）都掌握在他們手上，逼得保險公司一定要開始用AM件。

他不諱言，東陽AM主力產品為保險桿、鈑金件和水箱護罩，StateFarm一開始只宣布可使用AM件之保險桿、車燈，第一個主力產品過了半年大爆發，去年10月StateFarm再宣布擴大到全美各州全面使用AM件，另外兩個主力產品又再大爆發，現在還有很多項目可以再開發，「40到45呎貨櫃，我們現在一天出80個櫃子，我要求今年拚90到100個。」

疫情最苦時 模具開發不間斷

但東陽現在能開始享受甜蜜收成，不只是機會財，而是靠疫情3年期間持續的模具投資等辛苦換來。

「你沒看到我們辛苦3年，那幾年我們模具開發都沒有停止。」吳永祥直言，以AM模具開發為例，疫情期間，東陽的模具開發資本支出只比過往減少約20％，「別家（業績）一掉下來就嚇得要死，不敢投資，我繼續投資……。我們準備比較早，廠也沒有停。」

即使營運低谷，仍堅持每年投入十多億元持續開發模具與新產品，讓東陽最新累積超過2.5萬副模具，等於可提供全球市場逾2萬5千個品項，目前可滿足全球兩百國、超過兩千家客戶的一次購足需求。再以每副模具平均要開發至少6到8個月來看，這些都是同業較難跨越的競爭護城河。

不只靠每年開發新模具、齊全產品墊高競爭力，產線、產能不斷優化，也是關鍵。

採訪這天，吳永祥開著高爾夫球車，帶記者沿線巡視東陽台南市安南區總廠12萬坪廠區重要生產線。

「貨櫃原料進來全自動化，像養豬一樣，直接輸送到每台機器射出產品……。」來到保險桿生產線，光一層樓就高達10米，地面上16條產線一字排開，一支支白色的ABB大型機器手臂流暢整合進生產流程，他透露，每條產線還可更換四種產品。換句話說，一天最多可生產64種不同規格產品，把少量多樣發揮得淋漓盡致。

產線旁還有品質教育中心，產品生產出來一有問題，立刻檢討改善。

很難想像，由於業績暢旺，東陽目前12萬坪廠房幾乎全滿，要再精進動線與產能，只能朝「空中發展」。舉例來說，組裝線蓋到2樓，在東陽台南總廠已是常態，不少原本在一樓的倉儲，也要配合產能需求移往3樓，把一樓留給較重的工廠設備。「我們是穿著西裝改西裝。」他這樣形容。

再走進全球最新、單一設備產能規模最大的東陽全自動電鍍產線，從粗化、導電、一層層附著銅鎳鉻金屬等製程，經過3小時，就可讓塑膠件零件有金屬般的光澤與強度、耐蝕性等高品質。且別人一條電鍍線一次只能處理一樣產品，這裡卻能混線生產，不同批次可上掛不同規格產品。

正當記者驚訝於這條電鍍產線沒有異味，沒想到，吳永祥卻詢問現場幹部：「這味道有辦法解決嗎？」他對品質的高要求，可見一斑。

「當然要改善到最好，要感覺不到味道，這樣才夠水準。」吳永祥不諱言，本來就是要一直進化，所以每次到現場都覺得還可以更好，「競爭力來自你跟競爭者之間的距離，拉得愈大，你競爭力愈強！」

會有這樣的體會，是因為他從小就在工廠長大、遊戲場所就在東陽，3、4歲時，就坐在旁邊看機器組裝，每台機器都是他的玩伴，「我從小是好奇寶寶，什麼都一直問、一直問。」40多年前大學畢業後進公司的他，更是每個主管都跑去問，甚至自己找最厲害的主管，坐在他旁邊上班1個月，「我沒有面子問題，我不需要面子，贏就是面子。」

加速擴廠 沒地「巧婦難為」

只不過，為了衝刺產能與業績，光靠既有廠房產線、產能持續優化還是有局限，東陽正加速購地擴廠計畫。

繼去年底公告斥資5.95億元購入台南市科工區近5千坪土地後，吳永祥透露，今年計畫再覓10萬坪土地擴廠，解決產能不足問題，「地要趕快處理，因為沒有地，實在是巧婦難為無米之炊。」

目前，東陽今年資本支出預估將達四十億元，其中高比重便是用來購買土地，近日董事會也已通過授權土地申購相關事宜。據了解，初步已先鎖定5萬坪的土地，近期可望會有好消息。

「事實上我是一個很boring（無趣）的人，我只愛賺錢而已……。我最大的快樂就是要賺錢，一定要把東陽搞得很好，賺錢，這是我的責任，也是我的興趣。」吳永祥曾跟員工許諾，若東陽哪一年EPS做到6元，他就染紅髮，「我染頭髮的師傅今年都找好了，能不能達到，6月就看得出來。」

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