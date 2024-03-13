想害人就叫他去創業！面板大廠高層辭職做隱眼 打進職棒圈、吃下6成陸市場

【撰文‧張如嫻】

鴻海副總與研發處長出走創業，鎖定隱形眼鏡另起茅廬，但少了大集團撐腰，兩人如何率領望隼異軍突圍，站穩中日隱形眼鏡市場，並叩關美國市場？

出門約會，女孩們戴上美瞳片一展風采，獨特技術讓鏡片中顏料不會滲出傷眼；上班族盯著電腦一整天，隨著濾藍光、矽水膠隱形眼鏡出現，眼睛疲勞、角膜缺氧問題有解；職棒選手抓準時機，揮出全壘打，眼中那副橘色隱形眼鏡，就是讓眼球精準鎖定棒球的祕密武器。設計、製造出上述產品，還在美國、日本走紅的，並不是國際大廠，而是位在苗栗竹南的台灣公司——望隼科技。

「三明治美瞳片」一戰成名

小台廠營收寫歷史新高

2012年，董事長黃修權與總經理石安成立望隼，主要替中、日隱形眼鏡品牌代工，他們是第一家研發出不掉色「三明治美瞳片」、濾藍光鏡片，並在日本上市銷售的業者，也是全球唯一生產運動型隱形眼鏡的公司。2023年望隼營收25.8億元改寫歷史新高，年成長率超過4成更居同業之冠，並於今年3月掛牌上市。不像晶碩隸屬和碩、視陽背後有明基、星歐「富爸爸」是大立光，這家小台廠要如何突圍？

「本來想說支持年輕人，沒想到創業這麼難！」黃修權笑說，其實在成立望隼前，他曾任鴻海副總經理、群創副董事長，早已縱橫商場多年。

2012年，台灣面板業面臨中國競爭，營運不復以往，當時還是群創研發處長的石安懷抱創業夢，找上黃修權，告訴他自己看上隱形眼鏡產業。台灣那時的隱形眼鏡龍頭廠，股價近四百元，加上隱形眼鏡有技術門檻，不像面板得不斷削價競爭，「我覺得如果我們來做，有機會做得比他們（同業）更好。」石安說。

於是，黃修權投資石安，兩人離開群創、成立望隼，開始新生意，結果第一關就碰壁。他們先是鎖定台灣還沒人會做的矽水膠隱形眼鏡，並找到學界專家共同研發，然而，矽水膠表層不親水，容易造成鏡片表面溼潤性低，經過一年開發，望隼仍無法突破技術門檻。技術卡關，兩人決定先轉向，但仍然留了一組人馬，持續研究矽水膠產品。

對市場不熟，又得從無到有開發新品，創業初期黃修權和石安以廠為家、全年無休。黃修權也很清楚，他們不再像過去那樣，有大集團資源撐腰，「所以我們要更努力。」

2014年，日本隱形眼鏡發生美瞳片掉色事件，品牌商急需有人來解決問題，兩人認為「機會來了」。他們耗時近1年開發出「三明治美瞳片」，將特殊材料像三明治一樣包覆染色層，解決掉色問題，成為業界第一家開發出這款美瞳片的廠商，且從試產階段良率只有19％，到現在已達90％。

有了產品，黃修權打頭陣，拿著三明治美瞳片拜訪日本隱形眼鏡上市公司，但做事嚴謹保守的日本人，起初根本不信任沒有實績的望隼，為了測試產品，對方拿棉花棒沾上酒精，在隱形眼鏡上來回摩擦數十次，不只確認完全不掉色，還得經過試用者的舒適度評分，過關後才下訂單，最後靠三明治美瞳片，望隼說服要求甚高的客戶，打入亞洲隱形眼鏡滲透率最高的日本市場。

台廠自動化一度碰壁

老董自掏一億元資金續命

下一站，他們鎖定中國。2015年，在同業都還沒到中國設廠時，黃修權就就意識到中國將會是最大隱形眼鏡消費市場，當地生產勢不可擋，因此他親自走訪中國挑選場址，最後選在江蘇設廠。

同時，望隼也決定將台灣工廠自動化，不料在轉換過程中良率大減，燒錢投資升級產線，產能卻開不出來，公司一度面臨財務危機、瀕臨倒閉，黃修權甚至賣掉鴻海與群創持股，自掏腰包增資1億元，且自願不支薪，黃修權至今仍常開玩笑：「想害人就叫他去創業！」

幸好在員工及大股東支持下，熬過低谷，2018年受惠於中國銷售量成長，望隼開始獲利，以創新技術突圍，則成為望隼的DNA。

繼三明治美瞳片後，他們看好具有濾藍光功能的鏡片，雖然不是第一個嘗試濾藍光隱形眼鏡的業者，但同業開發的產品為了追求濾掉高比例藍光，顏色偏黃，戴上容易產生色差，所以望隼想出降低藍光過濾比例，並把鏡片顏色調成消費者較能接受的黃綠色。

不過，為了染色，不但得嘗試多種材料、顏料，讓染色均勻，還要在高溫殺菌過程中，確保染料不會滲出。經過兩年研發，望隼的濾藍光隱形眼鏡，吸引日本彩色隱形眼鏡龍頭廠目光，2020年以日本第一款濾藍光隱形眼鏡之姿上市。

望隼以創新產品搶市的事蹟，還不只這一樁，他們重拾十多年前，體育用品品牌NIKE因市場太小又不賺錢，而放棄的運動型隱形眼鏡技術，作為進軍美國的敲門磚。兩人找上研究運動視覺的美國太平洋大學視光學院及眼科醫師合作，開發出具備抗紫外線、降低色散和增強對比的隱形眼鏡，協助球類運動員將移動中的物體看得更清楚。

運動型隱形眼鏡最難的技術同樣是染色，顏色濃又得染得均勻，黃修權甚至帶員工到南部參觀纖維染整工廠，學習染色製程與技術，還聘請顧問、特別開發新設備，他更為此經常直飛美國開會，開完當天又趕回台灣，才成為獨步全球的運動型隱形眼鏡代工廠。

2021年運動型隱形眼鏡出貨美國，許多國內外知名職棒、奧運運動員都採用，市場規模雖小，價格卻可達一般透明日拋的3倍。石安認為，想打入美國這個已由嬌生、視康、酷柏光學、博士倫四大品牌壟斷的市場，必須從利基型產品突破，再進一步帶入其他主流產品。

十多年前就想做的矽水膠隱形眼鏡，望隼也終於在3年多前突破技術障礙，3到5人小團隊持續開發，並從國外請來顧問指導，他們把產品定位由較高階的高透氧率鏡片，改為中透氧率，既有一定的客群，又能克服技術難題，2022年已在台灣率先出貨，黃修權表示，今年該產品有望在中、日、美取得醫療許可證。

濾藍光鏡片成眼下利多關鍵

將續推新品深鑿護城河

工研院產科國際所分析師吳劭易指出，歐美市場偏好矽水膠產品，如今台廠有技術，若代工價格能比客戶自己做還低，有機會在該市場提升市占。

2023年望隼營收創新高，關鍵是濾藍光鏡片占比提升至兩成，加上日本客戶轉單給望隼，貢獻營收。此外，中國市場營收占比從2018年不到1成，至2023年已超過6成，券商法人指出，望隼在中國有工廠，且電商通路比例提高，有利爭取訂單。去年隱形眼鏡代工廠面臨降價壓力，望隼調降幅度大，「便宜治百病。」但券商法人也指出，未來中國本土廠的製造技術有望追趕，可能成為隱憂。

「我算一算，創業過程中有1千多個日子都睡不好。」黃修權不諱言創業的苦，但他與石安從沒停止研發新品的腳步，一時失敗也不輕易放棄，接下來望隼規畫每一到兩年就推出新產品，將靠著多機能性隱形眼鏡，另闢新局。

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