蘇丹紅惡商起底！2棟透天藏14家公司掩護 3兄弟兩岸分工、毒辣粉一條龍自產自銷

【撰文‧今周刊編輯團隊】

食安風暴襲來，全台陷入蘇丹紅之亂。「蘇丹紅」這種本用於鞋油、地板蠟增色的工業染料，具有潛在致癌性，禁止用於食品，卻被不肖業者摻進辣椒粉，19項香料製品、老牌零食蝦味先、菜䔕餅、白胡椒棒、咖哩粉……接連中鏢，且一路燒向海底撈、八方雲集和維力食品等知名業者，民眾人人自危。

《今周刊》追查問題的源頭，發現這疑似是一場自產自銷有毒辣椒粉的大戲。

在染蘇丹紅消息曝光之初，高雄津棧、佳廣2大進口商態度低調，2家公司負責人吳正言、吳克敏身分未明，帶有一層神祕色彩。鄰居透露，「這家人不姓吳，姓李。」是白手起家做了30、40年的家族企業，從父親那輩就在做食品貿易和加工，從中國進口蔬菜、辣椒等回台加工。

同街的鄰居阿伯回憶，2009年莫拉克颱風侵台時，當時的負責人李文東在高雄大樹巡視工廠時，不幸發生意外過世，後由3個兒子繼承家業，二弟、三弟留在台灣經營，大哥則主要是在中國開工廠。

2011年，中國《福建日報》曾報導，台商李文東去世後，「兄弟三人對家族企業的兩岸業務進行了分工，李士銘夫婦負責在大陸主抓企業原料採購加工。」

事實上，在2009年8月父親過世後不久，隔年6月，李家就在高雄設立了與中國公司同名的龍海同記食品公司，負責人為李彥廷，對比《福建日報》當年報導，不排除就是為了所謂「兩岸業務分工」進行布局。

不過，回到這次蘇丹紅風波，枱面上均未見其餘兩兄弟身影，唯獨李彥廷身陷暴風圈。鄰居透露，這家「做辣椒的」，在高雄當地主要以「佳廣」為名活動。

李彥廷曾在自己的社群網站貼文，發出2021年參與佳廣公司線上開會照片，寫道「以後兩岸三廠開會方便多了……，」可見佳廣負責人雖掛名吳克敏，李彥廷也實質參與運作。

這次津棧、佳廣進口染蘇丹紅的辣椒粉，掀起高度關注，除了相關公司登記背景複雜，疑點重重；更因李家本身具有台商身分，引來不肖商人自產自用、一條龍進口毒辣椒粉的質疑。

究竟李家是明知故犯、殘害台灣人健康？還是誤用中國劣質原料、同為受害者？違規紀錄會說話。

攤開食藥署邊境檢驗資料，過去5年間，掛名李家親友經營的廣元、海順和佳廣公司，都曾有進口來台不符合邊境檢驗紀錄，其中2021年更2次檢出蘇丹色素3號，早已不是首例，據資料，這幾次違規輸入的來源製造商都是「自己人」——中國龍海同記公司。

高雄地檢署追查更發現，李彥廷公司曾在2021年間出貨「青辣椒粉」給下游廠商小磨坊公司，小磨坊為求謹慎，自行委託檢驗，檢出蘇丹紅後退貨；但李彥廷未把原料銷毀，竟將同批商品原封不動再出貨給另一家廠商，且明知中國龍海同記產品有問題，仍持續進口入台，輪流用親友掛名10家公司調整出貨，掩護查驗。若檢調所查屬實，主事者一條龍的黑心輸台手法，確實令人難以容忍。

近40年的家族企業，在第一代老父因「颱風天巡廠」意外過世後，如今第二代卻似為牟利便宜行事，無視國人健康危害，不勝唏噓。

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