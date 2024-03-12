00919準備配息、24.8元還能買？連10天創新高外資卻連賣⋯老鳥曝「5理由」

【撰文／黃明惠整理】

台股再創歷史新高，成功站穩萬九大關，觀察56檔台股ETF表現，包括群益台灣精選高息（00919）、復華台灣科技優息（00929）、元大高股息（0056）、凱基優選高股息 30（00915）也跟著創新高。以週一（3/4）成交量來看，00919、00929單日成交量更高達17萬張。 其中00919更是自2/20填息創高後，加上週二（3/5）開盤最高價一度來到24.8元，為連續10天創新高。不過，值得注意的是，外資從2/23開始已連續賣超6天達9萬4407張，高檔獲利了結動作明顯。 而00919最新公布第四次配息預估每股配發0.61元、較前一次0.55元再往上拉高18%創新高；以目前配息預估來看，年化配息率超過10%。此外，配息日期為3/18，想參與除息的最後買進日為3/15，領息日為4/15。

00919週二早盤攻上24.8元再創高價，最新公布第四次配息預估每股配發0.61元；以目前配息預估來看，年化配息率超過10%。此外，配息日期為3/18，想參與除息的最後買進日為3/15。

觀察3/4外資買超排行榜，「月配息」ETF復華台灣科技優息(00929)獲外資買超5.72萬張，高居榜首；大型權值股台積電、鴻海分別買超逾5萬張、2.65萬張，排在第2、3名。

其餘上榜外資買超前10名ETF，包括國泰永續高股息(00878)、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)、富邦特選高股息30(00900)以及中信關鍵半導體(00891)。

00919基金經理人謝明志表示，美國聯準會2024年貨幣政策轉向已箭在弦上，僅剩下時間早晚與幅度的差異，歐央預期下半年也會轉向寬鬆。在流動性轉為寬鬆下，有利資本市場評價提升。

台股以科技股領銜，走勢主要追隨美股，本波在選後不確定性消除，以及台積電對2024年度展望釋出樂觀訊息下，加權已突破萬八大關，櫃買並已創波段新高，市場多頭趨勢明確。考量台股在出口產業帶動下，景氣已在回升軌道，配合資金朝向寬鬆，將有利中長多格局發展，建議可趁回檔分批擇優佈局。

達人：5個理由存00919

投資達人超馬芭樂指出，自己有5個理由買進00919，分別為00919樣本檔數最多，調整持股時間最精準、完整吃到現金股利、配息高又穩、好價位好買又好進以及「趨勢最明顯」。

市場上琳琅滿目的高股息ETF，每一檔的選股當然都有其規矩與特色，不過超馬芭樂最在乎的是現金股利一定要夠好。超馬芭樂之所以青睞00919，就是因為它的調整持股時間最棒，讓高股息不僅清楚看得到，更是完整吃得到！

此外，「拿得到也拿得穩」的現金股利也是相當重要的；超馬芭樂打造被動收入現金流的核心訴求，現金股息當然越高越好，但是絕對不能忽高忽低的不穩定；不能只求一時之歡而只挑現金股息金額高者，而必須要求股利政策高而穩定，超馬芭樂之所以偏愛00919，就是因為它的高配息最穩定。

此外，小資女艾蜜莉也分享把00919也加入投資名單的原因。

她說先前00919剛上市，會擔心選到比較奇怪的股票，所以跟其它ETF同樣保守先觀望，但選股池因為是台股市值前300大的公司，再加上ETF每一檔成分股的權重上限是10%，從這一年多觀察下來，還沒發現到有市值過小或是一些產業排名太後段班的股票。

另外有一個大亮點是，目前00919帳上的可分配收益還有1.78元，等於未來3次至少都還能維持像這次配息的0.55元水準，換算下來，年化殖利率超過9%，整體來說是還不錯的。

本文授權自今周刊，原文見此。

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