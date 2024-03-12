每2人就有1人使用！日本電支龍頭PayPay來台招募：年薪上看260萬、不求日語能力

【撰文／李浩宇】

隨著PayPay的事業不斷成長、擴大，事業所需的人才亦隨之增加。疫情結束後，PayPay招募團隊立即渡海來台，2023年便於台北市古亭舉辦工程師人才招募會，獲得良好迴響。於是PayPay招募團隊打鐵趁熱，今年3月9日也前來台北市南京復興附近的「FutureWard」舉辦工程師招募會。

日本電子支付龍頭PayPay於2024年2月的用戶數正式突破6200萬大關，以擁有約1億2千萬人口的日本來說，等於每2人就有1人在使用PayPay，在日本可說是在各個生活角落都能看到PayPay的身影，密度就連PayPay人資部長齋藤善哉也讚嘆不已！

齋藤善哉在接受本刊專訪時語氣十分驚訝：「我本身的興趣是登山，有一次我到長野縣北阿爾卑斯山系（多為百岳級高山）爬山，爬到一個定點時走進山屋一看，發現山屋居然也有PayPay的掃描牌！讓我震驚不已」連渺無人煙的高山上也能看到PayPay，似乎正訴說著PayPay的事業版圖不一般。

不過，海外國家眾多，為何PayPay會特別選擇台灣舉辦招募活動？對此，PayPay台籍人資代理部長Grace坦言道，主因在於需要適應日本文化的人才。

「台灣過去除了受日本統治影響外，目前亞洲國家中親日氛圍最盛的就是台灣，文化跟工作方式也相對與日本接近，考量到公司的產品與文化，找海外人才還是得考慮對方對日本文化的接受程度，這就是我們選擇台灣的主因。」Grace補充道。

不求日語能力！全場客滿 赴日工作人氣高

走進位於「FutureWard」，印入眼簾的就是前來一探PayPay招募細節的與會人士魚貫而入，會場約有150張椅子，在活動開始不到10分鐘就已人滿為患。

此次PayPay來台招募的主要目的，是為了因應事業版圖擴大，打算將旗下企業「PayPay Card」打造成國內第一大的信用卡公司，因此需要更多專業程式設計人才，具體職缺包括平台工程師、自動QA工程師、經理工程師、產品經理、後端工程師等，年薪大約落在140萬～260萬新台幣之間。

赴日工作雖然是許多人的夢想，正好工程師也正是一個難以取代的專才職缺，此次招募確實是一次相當難得的機會。只不過，日文可能是許多人心中最大的語言難關，針對這部份，Grace直接了當地表示：「我們外國團隊是以英文以主要語言，不要求日文能力。」

PayPay不僅用言語告知與會人士「主要溝通語言為英文」外，甚至在小組問答交流的環節時，更讓法籍PayPay經理工程師Alain、台籍資深軟體工程師Ben與Grace三人幾乎全程以英語交流。在場與會人士似乎也受到「英語」氣氛的感染，提問時也多以英語問答，「國際化」氛圍十足。

招募活動結束後，由於現場與會人士反應熱烈，亦對赴日工作細節相當好奇，因此馬上圍著上述提及的三名PayPay人員進行「會後訪談」，三名PayPay人員逐項回答與會人士各種日本生活、工作的細節，幾乎沒有抽身離開的機會。

PayPay來台進行工程師招募活動，在由PayPay團隊主持Q&A的環節時主要以英語對話，並強調英語是外國團隊的主要語言。圖左為法籍經理工程師Alain，中為台籍資深軟體工程師Ben，右為台籍人資代理部長Grace。攝影／李浩宇

全年遠距上班！今日北海道、明日沖繩不是夢

PayPay工程師平時工作皆以遠端為主，公司不要求工程師進公司，Ben甚至笑著向本刊表示：「公司大概一個月會辦一次Office day，大約是幾百人規模的交流活動，可自由參加。因為一般我們跟同事溝通、開會都是線上完成，所以這類活動就像是網友線下見面會，覺得很有趣。」

Grace對此也說明道：「當然公司一定會要求準時交件與案件品質，以任務導向與成果主義為主。若是可以在維持工作品質的情況下，在哪裡工作都可以。」

PayPay目前的外國團隊共有52個不同國籍的員工，以整體公司來看，外國籍員工占了公司的22.2%，可以窺見PayPay力求國際化的決心，語言上使用英文更是為了加速走向國際的腳步。

Grace坦言，不僅是外國團隊使用英文，就連公司也會要求日本人說英文，「我們並不只有對海外的非英文母語者要求講英文，對日籍員工的英語程度也有一定的要求」，當然可以像傳統日企那樣都要求外國人說日文，「但這樣就沒辦法做到真正的國際化。」

Ben補充：「英文只要敢開口就可以進步。另外，這麼多國籍的人聚集在一個團隊，雖然難免會有文化衝擊，但各種不同的出身、思維、文化也可以激蕩出不同的點子，這也是外國團隊的特色。」

在過往的日劇中經常可以看到傳統日企的高壓式管理與制式化的階級主義。然而，隨著世代更迭，終身雇用制的漸次崩壞，日本新創企業與各種傳統企業改革也逐漸「與世界接軌」，營造出一番全新的氣象。這樣的新氛圍，預料也將為日本帶進更多的國際人才，建構全新的令和企業文化。

本文授權自今周刊，原文見此。

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