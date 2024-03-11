00919、00878像坐雲霄飛車...要出場還加碼？想追高股息ETF 1表看殖利率「算好再說」

【文．林依榕 整理】

台股周五（3/8）像坐上火箭，一開盤直衝攻上2萬點大關，台積電也跳空來到796元新高，近期備受投資人矚目的ETF 00919連12天猛漲，今開盤也再創26.59元新高，正當股民們拍手叫好之際，盤中一度翻黑最低來到25.61元。 而另一檔百萬人氣王00878也是類似狀況，開盤一度填息來到22.54元、盤中急速翻黑，11:27最低到22.22元，而這次一共有12檔高股息ETF紛紛創新高，00878卻不在其中令投資人小小失落。

大盤連續4天創新高，週五（3/8）台股一度攻上二萬點大關，市場最熱的台股高息ETF表現卻兩樣情。

目前市面上有17檔台股高息ETF，以3/7收盤價來看，包括00919、00927、00929、00713、0056等共12檔收盤價創新高，也讓272萬0273位受益人息利雙收，其中00919連續12天創新高表現最猛。

再以今年來績效來看，00919群益台灣精選高息上漲16.17%表現最佳，其次為00927群益半導體收益上漲11.37%，另外00730、00930也都有10%以上的漲幅，表現不俗。

進一步觀察這12檔創高的台股高息ETF分別為00919、00927、00730、00930、00915、00934、00929、00936、00713、00918、0056、00932，但是號稱國民ETF的00878卻未在榜內，讓其123萬受益人嘆息，也讓市場傳出00919為新國民ETF的讚呼聲。

00919還會繼續再漲嗎？許多投資人一定會問。

根據現在市場最熱募集中的00939與00940募集千億以上的資金來分析，兩檔的預估前十大持股與00919的持股重疊性高，由此推斷，千億以上的資金活水將有機會為00919的持股抬轎，讓00919股價不只可望持續創高到3月15日除息前一日，甚至在00919除息後還繼續往填息之路抬轎，54萬受益人將同步受惠，所以投資人不需要太擔心。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，大盤雖然持續創新高，不過整體來看，發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

特別是高息資產具備易漲抗跌的特性，台股高息ETF的波動度更是相對個股與大盤來的低，不失為投資人穩健投資的好選擇。目前觀察在美國科技股財報利多激勵之下，台股將維持上漲之趨勢，加上外資持續買超台股，對台股指數後續表現仍是樂觀。

高股息該定期定額嗎？

理財部落客Marra表示，擁有高股息的目標是收取穩的現金流，追求現金殖利率，而非長期市場成長的報酬率。

就算你要追求長期市場成長的報酬率，高股息的ETF 也不一定能辦到。像是前面我們提到的REM ETF，就算現金殖利率有10％，股價一路從200 元跌到20 元以下，這種狀況也是有可能發生的。因為高股息主要追蹤的不是市場上最大一群股票，而是可能會發最多股息的。

所以說，用定期定額市場型的ETF 拿來套用到高股息，我覺得是不合邏輯的。高股息ETF 最好是算好目標價再進場，而不是無腦買。

這個目標價指的是能夠繼續維持現金殖利率的價格。

算法很簡單，目標價格＝最近一年發的股利總和／現金殖利率。

例如，00878 最近一年發的現金股利總和是1.17 元，年現金殖利率為4.70%，目標價就會是24.89 元（1.17/4.70% ＝24.89）。當投資人買入的價格低於24.89，就比較有機率維持這個現金殖利率。

下表有顏色的範圍部分，就是當價格低於24.89 元時，以過去的股息總額去回推，會有至少相同或更高的現金殖利率。用這種目標價格的方式，比較有機會消除掉拿不到該有的現金股利報酬的問題。

圖片來源/今周刊。

當然，你也能把現金殖利率換成自己希望的目標進行計算。例如你希望至少有5%，那就用同樣的公式去進行計算。

另外，就購買方式而言，就算你現在的資金沒辦法一次買一張，也不建議直接用定期定額的方式去存，因為很可能剛好高股息ETF 的成分股在一個過熱的期間，那麼你買到的價格就會偏貴，反而壓縮了實際領到的現金殖利率。

因此，針對資金比較不足的小資投資人來說，比較好的做法是：設立銀行的子帳戶定期撥固定的金額當作高股息預備金，當ETF 目標價進入你的目標範圍時，再逐步投入。

本文授權自今周刊，原文見此。

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