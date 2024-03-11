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ETF大漲該獲利了結嗎？「好好待在車上」游庭皓點買賣3原則：年底前這樣操作

聯合新聞網／ 今周刊
台股近期屢創新高，ETF也出現驚人漲勢，許多投資人開始思考是否該趁機獲利了結。情境示意圖。圖／ingimage
台股近期屢創新高，ETF也出現驚人漲勢，許多投資人開始思考是否該趁機獲利了結。情境示意圖。圖／ingimage

【文．盧沛甫】

台股近期在台積電、聯發科等權值股帶動下，指數屢創歷史新高，持有相關個股的ETF也出現驚人漲勢，許多投資人居高思危，是否該趁機獲利了結？對此，財經直播主游庭皓建議以「買甚麼、買多少、何時買」三原則來思考，現階段台灣景氣尚未進入熱絡期，建議投資人續抱手中ETF資產。

買個股好，還是ETF好？

游庭皓引述管理學經典著作《基業長青》經典案例，當時兩位哈佛大學教授，在1990年代列舉出他們認為可以長遠投資的龍頭企業，其中包含Nokia、SIEMENS、Ericsson等電信巨頭。「結果5年後，這些個股表現全輸給美國標普500指數了！」游庭皓說。

「二十年前，蘋果不是全世界最大的公司，二十年後有很大的機率也不會是！」游庭皓認為，要達到分散個股風險，最好還是以投資大盤型ETF為主。

股債分別買多少，比例怎麼配？

「股災來臨時，再好的企業都會跌。」游庭皓提醒，面臨股災等系統性風險，最好的方式就是進行股債配置，他建議投資人依年齡規劃，讓債券部位比例與年齡成正比，透過風險較低的債券資產，來降低股災帶來的虧損。

股市似乎過熱，投資人如何應對？

近期台股、美股不斷創高，投資人擔心股市是否有泡沫破裂風險，游庭皓以美股為例，指數創高是由七大科技股所推動，若以本益比（PER）角度觀察，確實有估值過高跡象，但他也提醒，若以評估未來獲利成長率的本益成長比（PEG）來看，事實上並不算貴。（編按：七大科技股為蘋果、微軟、谷歌、特斯拉、輝達、亞馬遜以及Meta）

台股方面，近期在台積電、聯發科、聯電等科技股帶動下，加權指數突破2萬點，創下歷史新高，隨著台灣景氣復甦，未來這些科技股將持續扮演推升指數表現的重要關鍵。

至於高點還能不能進場？游庭皓表示，投資人可從國發會每月發布景氣對策信號燈來評估，以三月份最新公布燈號「綠燈」來看，距離景氣熱絡的「紅燈」仍有段距離，投資人可選擇續抱，並在股價出現大幅修正時，考慮進場布局。

不過游庭皓也提醒，今年下半年台灣景氣就有可能進入繁榮格局，屆時市場將呈現全面樂觀，投資人就必須從「進場布局」思維，逐漸轉成「居高思危」。

針對聯準會降息及債券ETF的配置，游庭皓如何看待？歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/QeAdK9

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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