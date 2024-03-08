拒陸客、禁比亞迪設廠！印度總理莫迪強硬霸氣 謝金河：台商在印商機來了

【撰文／謝金河】

來到印度第一大經濟城市孟買，我們用一天的時間走訪孟買重要景點。儘管印度駐台的葉達夫會長希望我們少看印度傳統的地方，但我覺得，認識一個城市要從底層看起，才能感受到這個國家，社會的蛻變。

圖／取自謝金河臉書

我們第一站就是千人洗衣場！從馬路望去，千人洗衣場很壯觀，特別是洗衣場後面的高聳大樓林立，正好形成傳統和現代的強烈對比，而這正是印度未來翻天變化的起點。

台灣的民眾對千人洗衣場的印象，很多都是從貧民百萬富翁的電影開始，從這個電影，我追逐Dev Petel的電影，像是「漫漫回家路」，「天才無限家」。這個千人洗衣場仍是印度醫院，酒店最大洗濯衣物的地方，但隨著印度經濟崛起，洗衣機的方便，這個歴史景觀會逐漸縮小規模，甚至最後可能只留下遺址。

接下來我們去看印度聖雄甘地的故居，這個博物館是甘地住過的地方，甘地的不合作對抗，催生了1947年印度的建國。我對二戰日本佔領印度，到1945年日本戰敗，1947年印度的獨立建國很感興趣，以後再專章探討。

圖／取自謝金河臉書

中午吃飯前，我們來到印度門及泰姬馬哈酒店，這個酒店在2008年遭到恐怖攻擊，當時在飯店內有450人，在攻擊中有172人喪生。這個印度門與泰姬馬哈旅館區在海邊，我目擊到有富豪的私人飛機降落。

從這裡望去，印度有一條3.5公里的海濱大道，寶萊塢及印度富豪都在這個地方，我們經過一棟27層大樓，這是印度首富的豪宅，1到6樓是停車場，7樓是汽車維修廠，除了富豪一家人，大樓內有600個服務人員及僕人，展現印度有錢人的大器。

我在四季酒店的外面看到轉播車聚集，原來是印度三黨領導人在這裡談判，也讓我想到台灣的政治造勢。在飯店外正好有印度富商正在舉行婚禮，他們包下酒店100個房間，準備在這裡狂歡一個禮拜。他們載歌載舞，同時也邀請我一起跟他們一起跳舞，這是印度有錢人的任性。

吃完中飯，我們來到2004年列入世界文化遺產的維多利亞火車站，這棟哥德式建築，展現了英國統治印度的歷史文化。旁邊看起來很像教堂的是孟買的市政大廳，外面有有一個莫迪的人形立牌，我也不免俗的合照一下。

圖／取自謝金河臉書

莫迪領導印度從2004年到現在，這次看來國大黨仍然會勝選，莫迪將進入第三個任期。我們的導遊小沙是莫迪迷，他說印度人對莫迪政府有很高的支持度，他說人們看到印度經濟的崛起，尤其莫迪對中國強硬，人民都很支持。

印度政府到目前為止，仍然不歡迎中國觀光客，小米手機受限，甚至在印度的股權也要讓出，比亞迪想到印度設廠，但印度政府都沒有准。在中，印角力下，也許這是台商在印度最大的機會！

這次為了尊重葉達夫會長，我們百萬貧民窟沒有去！

本文授權自今周刊，原文見此。

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