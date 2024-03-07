台積電768還不是最頂、能漲多高？外資目標價競賽開始 陸行之提點這件事

聯合新聞網／ 今周刊
（示意圖／Ingimage）
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【文．胡肇芳 整理】

摩根大通將台積電(2330)目標價從每股770元調高至850元，為外資圈最高價，激勵台積電ADR上漲4.9%，對台股溢價率逾2成，帶動週四(3/7)股價同步走高，一度狂飆至768元，再度刷新歷史新天價，市值也逼近20兆元。

而「含積ETF」也全都受惠，包括元大台灣50(0050)、新光台灣半導體(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦科技(0052)、野村台灣新科技50(00935)等表現也十分亮眼。

對於台積電一片榮景，知名半導體分析師陸行之在臉書表示，投資人要判斷，重新評價(re-rating)的理由，是因為基本面高於預期有獲利上修，還是目標價跟市價差不多，逼得分析師找理由上修獲利。

台積電站穩7字頭，不斷改寫新天價，有股民直呼「太誇張啦，有這樣每天紅棒的嗎」，而摩根大通(JPMorgan Chase & Co.、小摩)將台積電(2330)目標價從新台幣770元上修至850元，為外資圈最高價。

摩根大通認為，人工智慧將在未來3至4年內明顯增長，而2024年有多款繪圖處理器(GPU)、ASIC及邊緣AI (edge-Al)處理器透過台積電擴充產能，2025年還有更多產品上線，台積電已逐漸建立AI晶片關鍵驅動者的地位。

摩根大通看好，未來3至4年，台積電在AI晶片市場將擁有超過90%佔有率，因此將目標價由770元上調至850元，維持「增持」評等，台積電ADR收在141.57美元，刷新兩年前創下的歷史新高收盤價。

而「含積ETF」也全都受惠，包括元大台灣50(0050)、新光台灣半導體(00904)、中信關鍵半導體(00891)、富邦科技(0052)等表現也十分亮眼。

對此，知名半導體分析師陸行之在臉書發文表示，雖然外資分析師有可能又來一波波拉高目標價競賽，但投資人要觀察分析師提升目標價是因為基本面高於預期有獲利上修，還是因為股價已經超過現有的目標價，找理由上修。

陸行之解釋，目標價跟市價差不多的時候，外資客戶會問，「沒有upside，你為何還是推薦買入」，如果不想改評價，這會逼得分析師找理由修獲利，修合理估值multiple，如果是後者，投資人就要謹慎分析判斷，什麼理由造成重新評價re-rating，還是股價先跑，獲利上修等會兒會跟上。

而PTT網友也直呼簡直太誇張，「有這樣每天紅棒的嗎，拉積大盤剩不到300點就要突破20000了」，其他人認為「千金股不要不信」、「688學長才沒幾天，已經是學弟了」，每天都可以上車，財富只給願意出手的想賺錢早辭職，「1000以下的GG是寶 不要不信」。

本文授權自今周刊，原文見此

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