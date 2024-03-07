最新3檔抽籤「限時3天」 中這檔生技股爽賺13萬！還有2萬元低門檻就能抽「獲利1倍」

【文．胡肇芳 整理】

本周股票抽籤又來了！這次有3檔可以試試手氣，分別是專業隱形眼鏡製造廠望隼（4771）以及工業用水與廢水處理工程廠商萬年清（6624）、營造廠安倉（5548）這3支股票，申購日為周三（3/6）至周五（3/8）。其中以望隼價差最甜，每股承銷價為180元，以3/5興櫃收盤價316.5元來算，中籤者可望賺進13.65萬元，報酬率75.83%。

剛領到薪水除了存起來或是大吃一頓之外，還可以拿來抽股票，本周三（3/6）至周五（3/8）有3檔股票正式開放申購，分別是隱形眼鏡廠商望隼、工業用水與廢水處理工程廠商萬年清以及營造廠安倉，3檔抽籤日期都是3/12。其中望隼為初次上市，萬年清為上櫃增資，安倉則是申請初上櫃。

至於誰的價差最甜？以望隼來說，每股承銷價為180元，以3/5收盤價316.5元來算，幸運抽中的股民，可望賺進13.65萬元，不過想試試手氣，也得先掏出18萬元。

望隼成立於2012年5月，為專業隱形眼鏡製造廠，主要從事軟式拋棄型隱形眼鏡研發、製造及銷售，客戶包括中國前4大隱形眼鏡品牌中的兩家、日本前兩大美瞳片品牌，近年布局矽水膠材質鏡片。

而工業用水與廢水處理工程廠商萬年清則是辦理2019年上櫃以來進行的首度市場籌資，每股承銷價為35元，以3/5 收盤價44.8元計算，換算每張價差9800元。

至於申請初上櫃的營造股新兵安倉，預計3/18掛牌上櫃，每股承銷價為20元，以3/5興櫃收盤價39.85元來算，若幸運抽到，潛在獲利近2萬元，可望賺近1倍。

▲翻攝證交所網站。

雖說抽籤紅包中獎機率比樂透高，不過能實際賺進多少，得視掛牌後的股價表現。投資達人股海老牛建議，抽籤申購基本技巧有4點：

1.尋找價差20％以上 2.抽到進來就賣掉 3.賺到吃一頓好料 4.尋找下一檔抽抽樂！

股票抽籤有2風險

至於股票抽籤都是穩賺不賠嗎？法人操盤手「藍白拖主力」認為，雖然參加抽籤的成本只要20元，但這不代表抽到就穩賺不賠，新股投資還是有風險的。

他指出，第1個風險是在抽籤的過程中價差不見了。新股從開始申購登記、抽籤、實際撥券，這中間約需6 ∼ 9個交易日，萬一市場突然有不利因素出現，市價和申購價的價差又不夠大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。

其次就是沒有蜜月期（指剛上市的前5天）。通常在股市大多頭，交易熱絡時，新股上市櫃後較容易出現一波蜜月行情價。但這也沒人能保證，也有可能一掛牌就跳空。

本文授權自今周刊，原文見此。

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