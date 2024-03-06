日本平價居酒屋攻台！1串燒烤只賣75元、擁千家門市…鳥貴族來台時間、地點曝光

【撰文‧陳葦庭】

在日本擁有1千多家的鳥貴族集團今年將正式插旗海外，東亞首站就選擇台灣。作為台日的雞肉龍頭企業，他們要如何強強聯手，打造全台最大平價居酒屋品牌？

「台灣市場現在沒有leading（領頭）的燒鳥居酒屋，很短期內鳥貴族就會成為台灣第一品牌！」「我們認為和大成合作，有絕對成功的機會！」3月4日下午，台灣農畜食品龍頭大成集團董事長韓家宇，以及日本最大的連鎖燒鳥居酒屋集團鳥貴族社長大倉忠司，兩人用充滿信心的語氣正式宣布合作。

大成旗下都城實業和日本鳥貴族，初期共同投入6500萬元新台幣成立合資公司「鳥貴成」，雙方持股各占50％，預計今年在台灣開出3家店，首個據點將於第三季在台北市精華商圈營運，明年可望插旗台中，初期將採直營模式，未來也會開放加盟。

由於鳥貴族在日本主打每一串燒烤料理售價皆為360日圓（約75元新台幣），平實價格不只深受本地人歡迎，也吸引許多觀光客上門，因此台日雙方合作將品牌引進台灣的消息一出，不只消費者關注，對競爭激烈的台灣餐飲市場來說，也投下一顆震撼彈。

只是，大倉忠司在記者會中透露，在和大成合作之前，不乏其他業者上門爭取合作機會。讓人好奇，為何鳥貴族最後選擇和大成以合資公司方式，作為布局海外市場的開端？

白肉雞一哥具兩岸食材優勢

大成集團副總裁暨都城實業董事長韓家寅在簽約記者會後，接受《今周刊》獨家專訪，還原雙方合作始末及未來布局。

時間回到去年8月，雙方在三井住友銀行的牽線下開啟了合作契機。

「他們（鳥貴族）一直想往國際走，做Global Chicken Company（全球雞肉餐飲公司），我感覺他們很積極。」韓家寅分析，日本市場雖大，但終究有限，而鳥貴族集團在日本已有1千多家門市，當規模達到一定程度，勢必得往海外擴張版圖。而台灣人對日本飲食接受度高，大成又是台灣白肉雞市占最高業者，自然就成為鳥貴族積極爭取合作的對象。

「我開宗明義跟他（鳥貴族）講，如果只是加盟，我不做！」韓家寅回憶當時，語氣滿是自信。他解釋，一般授權加盟，品牌只是向加盟商收取權利金，但合資公司的盈虧必須由雙方共同承擔，彼此都得拿出最大誠意共同打贏這場仗。「畢竟我們也是看中鳥貴族可以快速展店的模式，否則只開兩家店，其實沒必要。」

韓家寅之所以有底氣，不只因為大成是台灣白肉雞一哥，具備食材優勢，同時在中國還擁有最大的外銷日本單一串燒工廠；對鳥貴族而言，未來若是有意進軍中國市場，無疑是一大後盾。「我們兩地都有團隊，如果他（鳥貴族）想快速擴張，很快就可以上手。」韓家寅說。

代理海外餐飲品牌經驗豐富

擁有30年餐飲業經驗，和美國、日本等海外品牌也都有合作經驗，則是大成的第二個強項。事實上，美國速食品牌漢堡王最早就是由大成代理，後續又引進日式炸豬排勝博殿、香港檀島茶餐廳等品牌。

儘管從營收占比看，餐飲事業在大成只占3％，但光是勝博殿一個品牌，去年營收就超過10億元，也讓鳥貴族看見大成的實力，在短短半年內就拍板合作。

只是，在日本，居酒屋多半靠酒水賺取利潤，但台灣消費習慣大不同，也導致過去不乏有日本居酒屋品牌來台展店，最後鎩羽而歸的案例。兩大集團合作，要如何用全新商業模式打破這項魔咒？

「一定要稍微平價，平價才能開多，只要CP值高，就有很好的機會。」韓家寅指出，目前台灣的居酒屋品牌多半落在中、高價位，若能結合鳥貴族的技術，把大成的平價雞肉，做成美味、變化多的餐點，就有機會滿足市場缺口。「雞胗、雞肝、雞頸肉、橫隔膜⋯⋯，他們都可以做得非常好吃、有特色。」扳著手指，他隨口說的雞肉部位，都是日本鳥貴族的熱門品項。

儘管尚未公布店址，但韓家寅透露，考量鳥貴族還是居酒屋形式，交通方便將會是一大選址考量。另外，有別於日本鳥貴族營業時間為傍晚五點到清晨五點，台灣鳥貴族的營業時間最晚只會到凌晨，同時還會增加午餐時段，滿足二十到四十歲的年輕男女及家庭客群。「畢竟喝酒不開車，我們還是讓客人有捷運回家。」他打趣著說。

「定價策略最重要！」不具名業者指出，近年受日幣貶值影響，台灣人到日本觀光的消費力大增，但當品牌引進台灣，能否保有平價優勢，同時維持新鮮感，將是台灣鳥貴族能否落地生根的關鍵。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1420期)

延伸閱讀》

00940預購起跑！申購時間、成分股有哪些？月初配息、1萬元就能買…20年ETF老司機揭4個優勢

00940「每股10元」震撼市場 他喊「買了就能當股神」打趴00929、00939？老師精算結果曝光

退休金要存1431萬才夠？專家傳授1招：退休後無腦月領5萬，加上勞保勞退「本金根本不用1千萬」

ESG人才》台積電年薪上看200萬、台達起薪最高9.6萬！台泥張安平呼籲新鮮人：提升碳競爭力

全心照顧孩子老公，不需要我了，才叫我要愛自己！空巢期2招找回自我，一個人也很快樂