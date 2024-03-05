南韓醫「超時低薪」掀罷工 政府祭鐵腕：全吊銷執照！一文看懂白色風暴

【撰文／黃明惠整理】

南韓政府今年2月初宣布自2025學年度起，每年將大規模增收2千名醫學生，藉此解決國內醫療人力不足、高齡化社會需求問題，然而這項政策卻引發南韓醫界不滿，數千名實習住院醫師為表達抗議集體請辭，導致醫院人力不足，病患跟傷患求助無門，在醫院到處詢問：「這裡有醫生嗎？」 南韓政府宣示立場不會在「必要」改革上讓步，週一（3/4）更宣布將啟動程序，針對參加罷工行動的7千名住院醫師，全部吊銷執照。韓國保健福祉部第二次官（副部長）朴敏守更直言這項懲處將無法逆轉，會永久留下紀錄，不利於醫師未來職涯。 這場醫療改革掀起的白色風暴，至今已持續將近半個月，《今周刊》整理相關重點，帶讀者了解始末。

南韓多次推動改革卻都未果

時序回到2000年，當時南韓政府推動一項「醫藥分家」改革，解決醫生以藥養醫，老百姓醫藥費過重的弊端，卻導致醫生罷工。

最終醫藥分家改革雖然成功進行，但政府也做出妥協，承諾減少醫學院招生人數10%，這也是為何南韓全國醫學院錄取人數從2006年開始，連續18年每年被限制在3058人，低於此前的3507人。

南韓最近一次醫界罷工則是在2020年疫情期間，當時南韓醫療系統一度因人手不足而崩潰，時任文在寅政府因此提出在10年內每年招收多400名醫學院新生，當時的實習住院醫師隨即展開無限期罷工，後續考慮到當時疫情嚴重，文在寅政府最後作罷。

尹錫悅喊多收2千名新生 成本次罷工事件導火線

南韓政府今年2月初拍板，自明年起醫學院總招生名額，將從現有的3058名，增加到5058名，每年增加2千人，預計2031至2035年間，會多出1萬名醫學生進入職場。

南韓政府的給出的理由是，對於準備照顧老化人口和培養足夠的醫師，此舉可緩解當前醫師短缺的問題。

如果政策最終定案，將會是南韓自2006年後，相隔快20年後首度增加醫學生名額。依照經濟合作暨發展組織（OECD）數據顯示，南韓每1000人只有2.6名醫師，遠低於37個已開發國家3.7名的平均水準。

而OECD發布《2023年健康狀況一覽》（Health at a Glance 2023）報告也指出，南韓醫生在2021年的年均總收入比韓國全體勞動者的平均收入高出2.1至6.8倍。

South Korean doctors protest against medical school quota increase



Follow us on Rumble: https://t.co/Nuc9nUzTc5 pic.twitter.com/K6hZ1APR1Z — RT (@RT_com) 2024年3月3日

Thousands of South Korean trainee doctors and residents continued their protests of the government’s push to increase medical school enrollments. #cgtnamerica pic.twitter.com/8J3fltjyWX — CGTN (@CGTNOfficial) 2024年2月29日

南韓醫師長期待遇：低薪、長工時

路透社報導，南韓的實習住院醫生採36小時輪班制，每週值班時間經常超過100小時，相比之下，美國醫師的輪班時長則少於24小時，每週工時也不超過60小時，且成為住院醫師後，第1年月薪約5000美元（約台幣15.8萬元）。

然而，一名25歲的柳姓住院醫師透露自己薪資是靠「血汗工作」換來的，柳醫師說他每週值班逾100小時，包括加班費在內的月收入僅200萬至400萬韓元（約4.7萬至9.5萬元台幣）。

另一名金姓住院醫師也說自己某次值班34小時後，喝了一杯咖啡接著就昏倒了，他更透露自己每週值班長達80小時，換算下來時薪僅約237元台幣。

Thousands of senior doctors rallied in the South Korean capital, Seoul, on Sunday to express their support for junior doctors who have been on strike for nearly two weeks over a government plan to sharply increase the number of medical school admissions.https://t.co/FE8x8xxLU0 — PBS NewsHour (@NewsHour) 2024年3月3日

罷工醫師訴求什麼？

主導這次罷工的韓國實習住院醫師協會（Korea Intern Resident Association）發布聲明，對於政府增加醫學生的手段不表贊同，認為除非解決「醫療服務工資低和濫訴等基本問題」，否則增加醫師總數不會有任何幫助。

也有醫師表示，政府改革計畫應該正視「長期忽略的真正問題」，追根究柢是由於國民健康保險的財政激勵措施不當、醫療訴訟風險，才使得兒科和心臟內科等某些關鍵領域的專科醫師短缺。

醫生罷工、病患遭殃「手術無限期延後」

南韓醫界自2月20日開始大罷工，在全國100間主要教學醫院中，有萬名專科醫師集體遞出辭呈，等於占全體醫師超過7成。

然而，罷工事件一天未趨緩，隨著開刀日將近，更多的事被通知手術無限期延後的病患，就有癌症患者表示：「如果罷工時間拉長了，院方說沒辦法保證能進行手術，為什麼我好像成了罪人、為什麼偏偏非要犧牲我呢？」

民眾表態支持 或讓尹錫悅民調加分

正因為不少南韓民眾無法看病、手術時程延後，社會也出現怨言，反向挺南韓政府對醫學院擴招一事，更認為醫療人員只是自私地為保住自己的飯碗。

據路透社報導，南韓政府強勢應對醫生群體罷工潮，被民眾視為是對特權階級開刀，因此讓尹錫悅的支持率飛升至3個月來的最高點。

根據蓋洛普2月26日公布的民調結果，尹錫悅的支持率已上升到41.9%，為2023年11月以來的最高水平；也讓尹錫悅所屬的國會保守派在4月選舉之前可利用此議題，有機會重新獲得國會多數席位。

本文授權自今周刊，原文見此。

《延伸閱讀》

3場劫難1年內全發生，病到連張衛生紙都拿不住…叱吒科技圈的吳惠瑜劫後體悟：別為榮華富貴賣命

台積電進軍熊本不是美國黑船再現！「三星教訓」讓台日雙方知道：不要跟對手合作

新制勞退分紅來了！319萬人能拿超過5萬、半數勞工領逾2萬...勞退帳戶怎麼查？4種方法一次看

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】