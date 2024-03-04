百萬年薪「月光光」先學聰明消費 專家：福袋、咖啡寄杯、買千送百…哪個是錢坑？

【文．盧沛甫】

在這個萬物齊漲時代裡，越來越多人強調聰明消費，為避免薪水增加，存款卻不增反減的窘境，理財作家江季芸建議，要將消費過程複雜化，透過一系列步驟，增加花錢困難度，她在《毛利小姐變有錢》節目中，剖析消費者買福袋的心理，強調「花錢一定要保持理智」。

三步驟，達成聰明消費！

江季芸提醒，許多人面對衝動消費，常常是因購買流程過於簡便，因此她提倡「消費三步驟」藉此讓花錢複雜化，有助更理性評估每一筆消費。

步驟一：列出採購清單，確認購買需求

步驟二：確認付款方式（現金、信用卡、電子支付）

步驟三：評估購買結果

針對評估購買結果，江季芸以買到不合自己使用習慣的商品為例，評估目的在於避免下次買到相同東西，花冤枉錢；反之，若該商品十分實用，可趁著優惠活動時，多買一些。

冷靜思考，福袋值得買嗎？

以聰明消費原則來看坊間各種商家通路推出的福袋商品，該消費嗎？江季芸認為，福袋大獎有限，消費者難確保自己能夠中獎，再者，部分福袋內常是滯銷品，並非消費者真正需要或想要的商品，因此江季芸提醒，購入福袋前，一定要保持理智，避免花錢買到許多用不到的商品。

至於「買千送百」、「第二件五折」、「超商咖啡寄杯」等活動，江季芸則認為，這類優惠有「湊數量」共通點。消費者若能善用優惠，倒是能達到省錢目的，但前提是要先進行消費評估。

以超商咖啡為例，假如已經有很多咖啡寄杯了，可先等寄杯消耗地差不多後，再考慮購買。「優惠活動時不時就會推出，消費者不用擔心會錯過。」江季芸說。

至於為什麼有些人月薪很高，卻始終存不到錢，江季芸在節目中歸納三點原因，歡迎收聽這一集的《毛利小姐變有錢》：https://reurl.cc/VNojbQ

本文授權自今周刊，原文見此。

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