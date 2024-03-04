輝達「鈔能力」讓黃仁勳擠進全球第20大富豪 被譽新賈伯斯品味穿著比一比

【文．林依榕整理】

輝達（NVIDIA）3/1在美股大漲31.67美元以822.79美元作收，成交384.37億美元再創新高，也讓黃仁勳身價再飆到724億美元（約台幣約2.28兆元），終於跨進了全球前20大富豪俱樂部大門。 僅次於微軟、蘋果的輝達，成為全球第3大最有價值的公司，其崛起之快速，讓英國金融時報資深媒體人博蘭 （Vincent Boland）驚嘆執行長黃仁勳是新史蒂夫賈伯斯，還比較了一下兩人的穿著品味。

自2022年10月以來，投資人投入大量資金購買輝達股票（NVIDIA），讓輝達市值狂飆7倍。尤其美股3/1收盤，輝達拿下成交額第一名的好成績，不僅大漲31.67美元，更首次以「8開頭」822.79美元作收。

輝達僅次於微軟、蘋果成為全球第3大最有價值的公司，聯合創辦人兼執行長黃仁勳，身價如今來到724億美元（約台幣約2.28兆元），擠進了全球前20大富豪俱樂部，在《彭博億萬富豪指數》升至第20位。

輝達的迅速崛起奠基於其在人工智慧處理半導體市場的地位，一開始它為遊戲產業開發GPU（圖形處理器單元）晶片。這種晶片能同時處理並執行多項任務，在AI時代來臨的現在，非常適合人工智慧。

而黃仁勳日前參加史丹佛大學也透露，AI目前已經可以通過律師考試，只要能夠定義好目標，想要創造出和人類一樣思考的電腦，也就是通用人工智慧（artificial general intelligence，AGI，能表現人類所有的智慧行為）很可能在5年內就可以實現。

英國金融時報資深媒體人博蘭 （Vincent Boland）將輝達比喻為新蘋果、黃仁勳則是新賈伯斯。博蘭認為，以公司來看，只有像蘋果和輝達才能為股東創造如此多的價值，若比較兩人的穿著品味，賈伯斯有著標誌性的黑色高領衣，黃仁勳則是那件黑色皮夾克。

本文授權自今周刊，原文見此。

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