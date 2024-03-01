「露營界LV」跌落神壇！Snow Peak疫情期間賺飽飽 如今卻走到即將下市

【撰文／李浩宇】

位於日本新瀉縣三條市的戶外用品上市公司雪諾必克（Snow Peak），號稱是「露營界的LV」，是日本高級戶外品牌，其出售的帳篷質感佳又耐用，深受許多露營界人士喜愛。原本在疫情期間賺得盆滿缽滿，但疫後隨著露營熱潮冷卻，公司也即將走向下市之路。

根據《日本經濟新聞》報導，2020年初疫情爆發，帳篷的市場需求也隨之飆高，雪諾必克（Snow Peak）在2020年至2022年抓準時機擴大事業規模，除了增加日本國內直營店與批發點等新販售通路外，在新瀉縣三條市與長野縣白馬村也相繼開設大型複合設施。2022年12月的銷售額與2019年12月相比增長了2倍，數字來到307億日圓（約66億新台幣）。

不過，聲勢浩大的雪諾必客在進入2023年後，事業發展忽然急踩煞車。翻開2023年12月份的財報，純益僅剩100萬日圓（約21萬新台幣），與前期相比減少99.9%，大幅出乎此前的營收預測之外。營收額為257億日圓（約55億新台幣），與同期相比減少16%，是近18年以來的低點。

究其原因，主因仍是新冠疫情結束。疫情期間受鎖國影響，許多沒有露營經驗的初學者為了尋求休閒娛樂，便開始將目光轉向露營，雪諾必客得以讓許多初學者前來消費露營器材。疫情結束後，其它休閒娛樂業者紛紛復甦，不僅瓜分掉原本的消費客群，現在對露營感興趣的初學者也沒有疫情期間多，只剩對露營情有獨鍾的客群。

疫情結束後，雖然喜愛露營的客群讓許多直營店的營收額略有上升趨勢，但以初學者為中心客群的批發通路營收額卻減少了37%，可說是慘澹經營，而且疫情期間的大幅擴張也開始出現反彈。

2023年12月份的財報中的銷售管理費顯示，受基礎人事費用與積極拓店影響，房租與地租費用增加到142億日圓，與疫情前的2019年12月相比增加了2.1倍。拓點過急導致借貸增加，負債額度上升到189億日圓，與2019年12月相比增加了3倍。

雪諾必客為了挽救此一危機，2月20日公佈將由管理階層來主導公司收購案，目標是讓公司下市，以此鞏固公司經營基礎。預計會與美國基金貝恩資本（Bain Capital）聯合實施股票公開收購。

股票公開收購的期間為2月21日至4月12日，收購價格為1股1250日圓，總額約340億日圓（約73億新台幣）。若收購案成立，雪諾必克預計就會從東證主要市場下市。

雪諾必克表示：「在經營環境越發嚴峻的態勢下，我們想要往美國與中國等地進行海外發展。另一方面，若是進行必要投資的話，短期間可能會使財務狀況更加惡化，在公司必須顧及股東利益經營的狀態下，公司會很難發展。」因此為了提高經營自由度，打算透過下市來轉換事業結構。

雪諾必克強調，目前的管理階層以後也會繼續參與公司經營，也會繼續雇用目前的從業員，雪諾必克董事長兼總經理山井太在收購案成立後也會繼續主導公司經營。

日本自2023年起實施公司收購管理層收購（MBO）的公司有增加的趨勢，市場人士指出，會造成此趨勢的背景是因為東京證券交易所要求企業實施「重視企業價值與股價的經營」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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