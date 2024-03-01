養兒18歲要花多少錢？陸236萬元「超美趕日」只輸南韓 人口負成長下經濟難題怎解？

【撰文／翁申霖】

隨著生活環境和經濟因素的轉變，全球生育率持續崩跌，少子化現象正在蔓延，即使許多已開發國家紛紛祭出育兒補助措施、生育獎勵等，仍難見其成效。 其中，中國的少子化危機漸趨嚴峻，2022年、2023年，這個全球第二大經濟體的人口已連兩年呈現負成長的態勢，有智庫研究發現，在中國養小孩的成本位居世界第2高。 究竟在中國生兒育女的成本有多高？研究分析了幾項數字，以及中國人口加速萎縮的重要關鍵。

據英國《衛報》（The Guardian）報導，澳洲研究人員發現，在中國撫養孩子的整體成本高於人均GDP的2.08倍，育兒成本位居世界第2高，超越美國和日本，僅次於世界上生育率最低的國家——南韓。《德國之聲》（Deutsche Welle）報導指出，在南韓，要拉拔一個孩子長大到18歲需花上3.65億韓圜(相當於271957美元；859萬元新台幣)，其中教育費用為大宗，以因應競爭激烈的就學環境。

總部位於北京的中國智庫「YuWa Population Research Institute」(育媧人口研究)釋出最新報告，報告中估算從孩子出生到18歲，中國父母的平均開銷與人均GDP進行比較，在18歲之前養兒育女的平均成本為74800美元(約236萬元新台幣)，相當於人均GDP的6.3倍，若要再讓孩子完成大學學位，那麼費用就會上升到超過94500美元(約299萬元新台幣)。

報告也指出，就養育成本之於人均GDP的倍數來看，中國的6.3倍遠高於澳洲的2.08倍、法國的2.24倍、美國的4.11倍、日本的4.26倍。南韓撫養孩子的成本最高，達到人均GDP的7.8倍。

生育成本高、女性難平衡家庭和工作

「由於生育成本高昂，加上女性難以平衡家庭及工作等原因，中國人生孩子的意願幾乎是世界上最低的。」「毫不誇張地⋯⋯中國生育率正在崩跌」，該報告指出，「生育意願」（Fertility willingness）指的是人們心目中想要生幾個孩子，從多項調查中顯示，「在中國，生育意願低於兩個。」

根據《CNN》報導，在過去兩年，中國人口持續在萎縮，2023年出生人數，是中國共產黨成立(1949年)以來的最低生育率；同年，中國人口被印度超車，印度成為世界上人口最多的國家。

研究認為，中國當前的社會、家庭結構、職場環境等對於女性生育並不友善，女性生子的 「時間和機會成本太高了。」報告稱，生小孩的重擔幾乎落在母親身上，「由於撫養孩子的緣故，作為母親的女性往往會犧牲工作及閒暇時間，」再看到身為男性的父親，鮮少會因為生兒育女而影響工作，「父親會失去的大多只有休閒時間。」

「撫養孩子的時間、勞動力和金錢成本削弱中國女性生子的意願。」

《CNN》指出，請產假的婦女很可能會在工作中面臨「不公平的待遇」(unfair treatment)，像是被調到其他單位、減薪，甚至錯過升職的機會，讓她們重返工作崗位變得相對困難。 報告中援引多篇論文，發現有孩子的婦女，其薪水可能會減少12%至17%。

育媧的報告也補充說道，一旦政府沒有補助公司員工請產假所衍生出的成本，雇主多會避免聘用育齡婦女，「這種情況在中國其實早已屢見不鮮」，研究人員直言，女性在工作面試時也會被問及生育計劃等相關問題，但男性卻不必承受這些。

女性不再視「結婚生子」為人生必要道路

正因為如此，「在中國，有愈來愈多女性抗拒成為一名母親。」

在過去的幾十年裡，女性的這些犧牲相當普遍，但隨著時代轉變，受過高等教育的女性愈來愈多，經濟也更獨立， 倫敦國王學院大學政策研究國際中心主任艾莉森．沃爾夫(Alison Wolf)在其著作《女力時代》（The XX Factor : How the Rise of Working Women Has Created a Far Less Equal World）中曾說，1950年全球女性受教育程度大約只占男性75％，如今則逼近9成，她認為，今日受過高等教育的精英女性，已自成一個階級，且步步拉近和男性的距離。

為此，專家認為，女性不再需要仰賴「嫁得一名好丈夫」而取得生活保障，取而代之的是，她們憑藉自身專業及努力來獲得成就，《CNN》報導，有愈來愈多女性會優先考量職涯及自我發展，而不是婚姻和生子等傳統之路。

專家示警：政府應正視人口變化的後果

「生育率下降將對於中國的經濟成長潛力、人民幸福指數，乃至中國在全球的國際地位等，都可能產生深遠影響⋯。中國生育率幾乎是世界上最低的根本原因，正是因為它的生育成本幾乎是世界上最高的。」研究人員這麼說。

中國人口問題專家、美國威斯康辛大學麥迪遜分校（University of Wisconsin - Madison）高級研究員易富賢（Fu-Xian Yi）也向《BBC》表示，「快速高齡化、少子化和勞動力萎縮，恐讓經濟下行的中國將無力構建『國際新秩序』。」

易富賢認為，中國在2023年的出生人數僅是1990年的三分之一，這意味著中國製造業將快速衰落，且內需持續低迷的狀況下，經濟和就業不得不繼續依賴出口。

2023年4月，易富賢在一篇評論中寫道，「中國正大量投入人工智慧和機器人技術，以消弭高齡化及低生育率帶來的經濟拖累。」

他表示，「中國的衰落將是漸進式的，在未來幾十年內，中國仍將是世界第二或第三大經濟體，但其人口和經濟實力恐將持續下降。」

《衛報》（The Guardian）報導，研究人員表示，中國政府應擬定策略，儘快降低人民的生育成本，包括稅收、住宅補貼，甚至是對於婦女更有保障且平等的產假、育嬰假等，以挽救中國人口負成長的窘境。

本文授權自今周刊，原文見此。

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