缺工喊出碩士學歷、年薪4百萬！台人赴日工作機會增 日人眼中「台灣員工5大強項」

【文．李浩宇】

日本大缺工對台人赴日潮有推波助瀾的效果，雨後春筍般成立的日本新創也加速日本傳統企業文化的新陳代謝，不僅增加了台人赴日的選擇，也更能融入日本社會。

步入令和時期的日本，伴隨著少子高齡化的加劇以及新冠疫情衝擊，日本已經深陷人手不足的危機當中，幾乎可說是許多中小企業的危急存亡之秋。

根據日本商工會議所2023年9月公佈的〈關於人手不足以及多元人材活躍狀況之調查〉，日本3120間中小企業當中，有高達68％的企業表示「人手不足」，創15年以來新高。其中57.2％的企業表示「因人手不足產生的事業經營阻礙十分嚴重」。

再翻開2023年日本帝國銀行的〈因人手不足而倒閉的趨勢調查〉報告，2023年因人手不足而倒閉的企業數共計260件，也創下自2013年以來的新高，顯示人手不足的幽靈正籠罩著整個日本。

日本政府與社會各界為了解決此危機，開始逐漸放寬外國勞工入境限制，以彌補日本的缺工問題。例如：日本政府2019年4月推出「特定技能簽證」，讓外國人不需特定學歷或實務經驗即可赴日工作；2023年為了鎖定高技術人士，推出了「J-Skip」簽證，只要擁有碩士學歷，年薪達2千萬日圓（約合台幣420萬），在日本居住一年後即可獲得永久居留權。

日語強項是台人在日亮點

日本的危機，似乎也是台灣人才的轉機。雖然赴日工作的外國人來自各個國家，但鄰近日本的台灣，由於文字、文化、歷史與日本皆頗有淵源，加上台日交流盛行，台人不論老中青世代都有喜愛日本的族群存在，這樣的背景似乎讓台灣人在日本成了一個特殊的存在。

「台灣人與東南亞移工的差異在於，東南亞移工赴日工作都有他們的『財富累積年限』，亦即他們會設定一道金額，在3、4年內賺到這個數字後就會衣錦還鄉。台灣人則不然，大多是真心喜愛日本，期待在日本生活，也會重視職場生活的品質，所以他們在日就業期間較長，對日本企業而言也是穩定的勞動力。」

說話的，是日本最大的人力招募網站「邁那比」專職招募外國人才的集團公司「邁那比全球」（Mynavi Global）董事長杠元樹，近兩年日本疫後重新開國後，日本對熟諳日語的台灣人才需求急遽升高，「尤其是服務業、旅宿業的需求成長非常顯著。其它業種若有『日語能力』的要求，對台灣人的徵才需求也處於壓倒性地上升趨勢，而台灣人的優勢就是日語能力強。」

許多台灣人有著一個日本夢，無非就是希望能在日本度過更高品質的生活，那麼，在日本工作的薪資究竟如何呢？根據日本厚生勞動省發佈的〈令和四年（2022年）薪資構造基本統計調查〉，日本一般勞工的平均年薪約497萬日圓（約106萬新台幣），相對台灣優渥的薪資環境似乎吸引了不少台籍人士勇闖東瀛，當然其中也有不少憧憬日本生活的青年學子。

新創新氛圍 台人赴日新選擇

或許有許多人擔憂前往日本後會適應不良，尤其日本企業上下階級重，讀空氣文化（看人臉色辦事）、工作高壓讓許多職場人士喘不過氣，但隨著新時代的到來，新創業者可能會讓日本傳統高壓企業文化產生根本性的變化。

在日年資九年，現職2018年創立的日本電子支付龍頭新創「PayPay」的台籍人資代理部長Chung Grace向本刊表示，PayPay較少看見日本傳統企業生硬的階級制度與軍隊文化，反而公司給予員工一個暢所欲言、彈性工作的環境。

「PayPay允許讓員工遠端工作，只要有電腦就可以上班，員工移動相當方便。在小組裡面大家都有同樣的發言權，可以沒有顧慮地各抒己見，這也是我們的特色。」PayPay雖秉持著開放心態持續招募外國人，但台灣人在公司內的佔比亦呈現增加趨勢，「在50個國籍的員工當中，台灣人佔比可以排進前5名。」

另一方面，PayPay也開始重視招募台灣人才。2023年11月25日，PayPay在台北舉辦開發團隊招募說明會，PayPay工作人員向本刊透露：「當天參加人數達到220人，可說是盛況空前。由於迴響相當不錯，2024年3月我們也預定再辦一場，這次估計也會有300人左右參加。」

台灣的日語學習者人次僅次於英語學習者，每年有近8萬人會報考日文檢定，學習日語的管道亦十分多元，這樣的環境培養了大量熟悉日文的台灣人才。隨著日本少子高齡化的衝擊越大，日本的職場改革的催化速度也會越大。因此，體驗全新的日本，也將成為台灣青年職涯規劃的選項之一。

台灣人赴日5大優勢

今周刊提供

本文授權自今周刊，原文見此。

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