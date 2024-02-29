12年前阿里山買地建飯店 PCB廠二代掌門砸11億催出精品酒店：偏要做給他們看

【文．彭蕙珍】

世界上沒有2片相同的葉子，世界上也沒有2家相似的英迪格酒店。霖雲國際開發12年前在阿里山57.6公里處的「巃頭」取得1380坪土地時，決定引進洲際集團旗下，以「鄰間文化」為主的英迪格酒店。 阿里山英迪格酒店於去年2月3日開幕後，不但是阿里山地區第一間國際品牌酒店外，也是30年來最新開業的飯店，以及雲嘉南地區第一座黃金級綠建築。 去年更榮獲飯店業頗負盛名的《最佳酒店及度假村大獎》「台灣最佳度假酒店領導品牌」及「年度最佳總經理」兩項大獎。 儘管開業以來有不少風波，霖雲國際開發總經理張哲明表示，從取得土地、開發酒店到經營，都發生許多意料之外的狀況。但他們從來沒想過要打退堂鼓，並勉勵自己要做得更好，「做任何事不可能一開始就一帆風順，要調整自己的腳步。」 「我有自信能將阿里山英迪格酒店打造成台灣最好、甚至是世界知名的國際酒店。」

「開幕後有些客人可能是他們不了解，造成一些傷害，但國際品牌不可能去欺騙客人，這是因誤解而造成的。」張哲明說明。

阿里山英迪格酒店是上櫃PCB廠霖宏科技（5464）100%投資，董事長張枋霖最早經營皮包工廠，並幫國外廠商代工，因生意逐漸沒落，1995年轉型投入印刷電路板（PCB）。從皮包到PCB，踏入截然不同的行業，他依然做得有聲有色。

在嘉義長年投資建設的他，有感於台灣最有名的阿里山沒有很好的軟體及硬體，尤其缺少國際級酒店，無法吸引高端客人。12年前買下阿里山英迪格酒店所在的這塊土地，想將這裡打造成頂級酒店。這是他們第一次投入酒店經營，卻展現十足野心。

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經歷4年環評 取得金級認證

65年次的張哲明被父親指派這項任務，他回憶：「有一天父親看到新聞，很多國內及國際酒店在找合作標的，他要我去談談。」中山大學企管系，在美國拿了2個商學院（MBA）學位的他，開始研究國際酒店。那時他的小弟在洲際集團工作，就近詢問集團意願。

在很難取得土地的阿里山有一塊建地能夠蓋酒店，大酒店集團紛紛表達濃厚興趣。但，張哲明偏愛洲際集團的英迪格酒店，「英迪格酒店是以『鄰里文化』為主軸，阿里山經歷不同政府統治，加上在地鄒族歷史、傳說故事等，有很豐富的文化內涵。」

▲霖雲國際開發總經理張哲明（左2）和父親張枋霖（左4）。今周刊提供

確認合作品牌後，接下來竟是10年的漫長開發期。他無奈道，當時並不知道過程要拖這麼久，因為在阿里山，要面臨更為嚴苛要求，光是環評就做了3~4年，「每一次去環評，評審都會提出很多要求，從保護動物到水質等，每一個意見回來都要花3個月時間調整。」

原本，政府要求只要取得銅級綠建築評等，到環評的最後階段，要求取得黃金級認證。所以，現在他們擁有自己的地下污水處理廠，可將館內雨水、污水回收過濾，用以澆灌及沖廁使用；全館空調採熱泵系統，將製作冷氣產生的廢熱轉化為熱水。

「評審在要求時，我們並沒有想那麼多，就是盡力去做，意外符合全球節能減碳潮流，現在想來，很感謝這些評審。」張哲明笑道。為了取得黃金級認證，就花了1億多。

張哲明坦言，環評時，周遭難免會有人冷嘲熱諷，認為他們做不到，一定會放棄的。他咬牙堅持，他說：「父親從皮包轉做PCB時也遭遇許多挫敗，他沒有放棄，我也不行，我就是要排除萬難。」

「在我們的字典裡沒有『放棄』這兩個字，越多人嘲笑，我就越要做給他們看。」

▲霖雲國際開發總經理張哲明。今周刊提供

投入1億設計 用阿里山意象

在酒店外型及室內設計上，張哲明也投入許多精神及力氣，每一項設計都經歷幾十次的討論，常常是跨國多地會議，最終才敲板確認。如此用心就是為了做出最符合阿里山在地精神及國際酒店品質要求。

像酒店外型，是以森林鐵道的檜木車廂意象打造出格柵外觀，迎賓亭則以火車站為靈感設計，沿著四方竹再漫步走進大廳。

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大廳挑高空間以竹林景緻穿插其中，末端燈光宛如浩瀚星空，或是山林裡飛舞的螢火蟲。

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旅客CHECK IN後，穿越幾何造型隧道，感受楓樹林的婆娑、火車鳴笛聲，和台灣藍鵲叫聲，彷若身歷阿里山森林之中。

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一樓的ton’u kitchen粟餐廳，是以隨風搖曳的小米田為設計概念，讓住客在豐饒的大地用餐。

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84間山景客房與套房，每一間客房都有私人陽台，配備戶外沙發。客房以鄒族文化與台灣藍鵲為設計，床頭的楓葉飾板、雲海編織地毯、獵人風迷你吧櫃子等。客房更是運用鄒族傳統的紅、藍色系，設計兩種房型。

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光是在設計階段，就投入1億以上，包括室內設計、建築、廚房、燈光、聲學、綠建築、園藝、故事顧問等國內外專業國際團隊。

張哲明說明：「阿里山有歷史文化和故事，我們花了幾百萬請故事顧問來幫忙、收集原住民神話、傳說、文化、自然，讓國寶級新加坡MOD（Ministry of Design）設計公司設計發想。」

「在飯店內看到的所有圖騰背後，都有設計意義。」他強調。

用心設計 為阿里山留下一間頂級酒店

「英迪格酒店是高端品牌，讓客人滿意不是只有價格、吃得好不好，還包含五感體驗，聽、看、聞，像進入飯店，客人會聞到一股芳香味；聽覺部分，客人躺在床上，聽不見任何噪音 ，這些都是有規範的。」

地下停車場也是，為讓客人能安心的將車子停在室內，花了半年多時間，在類岩盤的基地地質斥資6千萬打了近300支禦壘樁，讓地下室周圍的牆能更穩固。這也是大阿里山地區唯一有地下停車場的旅宿。

酒店位於巃頭，因座落在像是蛟龍盤踞的阿里山山脈支稜上，突出的山崗如龍頭因而得名。巃頭可眺望玉山群峰，天氣好甚至能看見南橫的山脈。

張哲明說，在建造時已經知道頂樓是酒店風景最優美之處，因而花費極大心思在景觀戲水池及酒吧、空中花園設計。

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霖雲國際開發用高規格要求、認真做好每一件事，花了11億才興建完成，「雖然說這10年來很辛苦，我們很感恩一路上遇到的貴人幫助。」

他感性道：「阿里山英迪格酒店比的不是今年、3年後、 5年後、10年後，而是更長遠的競爭力，我們希望能替台灣國際級觀光盡一份心力。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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