西門子、跑車廠都找它！創為觸控面板為何能拿4成毛利？原因竟出在「小抄」

【撰文‧張如嫻】

創為成立24年來，趙書華把維持產品高品質奉為圭臬，他們是如何做到，讓西門子、醫療設備、跑車大廠都主動找上門？

診間裡，醫師在病患心律調節器的屏幕上輕輕點選，調整適當心律，這個調節器的觸控不能受雜訊干擾，更不可有誤觸風險。畫面轉到鋼鐵廠，作業員戴著厚重防割手套，照樣能滑動螢幕、操作機台，這類型的觸控面板則需高靈敏度，有的還得耐高溫。這些技術對觸控面板廠創為精密來說，都不是難事。

2000年成立的創為精密，專門研發與製造應用在工控、醫療、交通領域的觸控面板，也具備整機製造能力，不僅打進歐洲最大工業電腦廠西門子供應鏈，客戶還涵蓋歐洲牙科設備龍頭、日本最大重化工設備商、全球三大跑車廠之一。

2019至2022年，創為每年賺逾半個股本，毛利率更超過40％，是同業的兩倍，這家總部位在基隆的小廠，為何有這本事？

原宏碁業務 嘗鮮闖觸控面板

首款產品花5年研發燒千萬

1983年，創為董事長趙書華一畢業就進入成立不久的宏碁擔任業務，負責開拓海外據點，一待就是10年。「想做點新鮮事」的她，看好當時才剛興起的觸控產品可取代傳統按鍵，於是，1993年離開宏碁，做起觸控面板代理生意。

然而，因技術還不成熟，市場接受度並不高。「我賣3年，一片都沒賣掉，還送了兩片！」趙書華也曾向上市面板大廠推銷產品，卻被對方喝斥：「不要來煩我！」某一次她接到一筆大訂單，未料代工廠趁勢大漲價，她只好放棄這筆生意。

「要繼續做代理任人宰割？還是要自立門戶，掌握自主權？」她選了後者，並在2000年成立創為。

起初只有5位員工，從零開始研發工控、醫療用觸控面板技術，花了快5年，才開發出第一款產品，「投資人看我們這樣燒錢燒掉上千萬元，全都跑光了。」直到2004年西門子找上門，營運才出現轉機。

一家名不見經傳的小公司，想跟國際大廠做生意談何容易，創為把所有設備、產品都拿給西門子測試，足足測了半年，才通過對方認證，拿到訂單。目前西門子仍是創為的大客戶之一，2023年貢獻營收約13％。

「我們的產品都是人家生財工具，不能壞，保固1年，實際上過10年都還能用。」趙書華不諱言，工廠或醫療場域用觸控面板規格要求高，必須具備防腐蝕、抗電磁雜訊干擾、防水、防爆等功能，品質絕不能馬虎，「最難的就是把事情做好，天下沒有簡單事，把簡單的事做好就是不簡單。」

小抄記良率、寫退貨報告

品管加技術 毛利率站穩4成

要「把事做好」，她有三大品質管理心法。第一招，從作業員到高階主管工作證背後，都有一張教戰守則「小抄」，外觀、電子件良率標準一目了然，不小心忘了，隨手拿起小抄就有答案，「要品質就得這麼做。」

再來，創為的生產模式以少量多樣為主，換線要快狠準，每位作業員都配有一台平板，內建公司自研系統，可查看生產歷史紀錄，以及各種產品、規格的標準作業流程，參數如何設定、注意事項都很清楚。

最後是分析每一次客戶退貨原因，若是自家品質問題，則想辦法矯正、預防，寫出報告。至今，創為處理退貨的人員只有一位，「這代表我們已經能做到不被退貨。」趙書華語帶驕傲地說。

2015年，美國醫療設備大廠想採購心律調節器的觸控面板，客戶分別測試創為和另一家對手產品，並拿出各種可能造成干擾的工具，「我們的面板都不會動，工程師想說應該是壞了，結果用手一按，竟正常運作。」創為不但拿到訂單，更一戰成名。

品質管理加上技術，創為產品毛利率穩定維持在四成之上。為符合客戶客製化要求，近年陸續研發出光學膠、光學貼合、控制器、軟體技術。趙書華直言，五年前開發的光學膠、光學貼合技術，截至去年仍虧損，「那也沒關係啊！要是你不敢投資新東西，就只能當老二。」

疫情期間，創為受惠呼吸器等醫療設備需求大增挹注營收，去年已回歸平穩；工控觸控面板產業2023年則因中國經濟放緩，表現不佳。研調機構Omdia資深分析師謝忠利指出，現在供應鏈逐漸移轉至東南亞，一旦設新廠，工控觸控面板需求就會增加，但不會出現爆發成長。

接下來，創為打算整合自家技術，生產觸控顯示器模組，目前正在測試階段。創為財務部經理溫呈祥預估，這會是下個成長引擎，四月初公司也將由興櫃轉上櫃。

以品質收服國際大客戶，趙書華的大膽創新、細膩管理，無疑是創為耕耘多年理出的成功方程式。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1419期)

延伸閱讀》

「蘇丹紅」源頭查到了！全聯菜?餅也中鏢、衛生局急追流向?全面下架回收：可辦退貨

0056存股16年，他38歲提早退休身價上億，現在多存1檔00919的5個理由：一進場就往上漲「有效買點」曝光

ESG基金週報》輝達、臉書漲幅破百，帶動基金報酬率！全球型、永續消費基金入榜前十強