美超微股價飆漲、梁見後魔鬼操練揭密：大弟開會「遲到30秒」門口罰站

【撰文‧今周刊編輯團隊】

過去一個月來，美超微股價幾乎翻倍，今年以來大漲超過200％，去年一年漲幅超過776％，股價與漲幅都已經超越AI龍頭輝達。

美超微執行長梁見後在嘉義縣竹崎鄉獅埜（埜音同也）村出生、成長，這個村落的多數村民，以種植高接梨、柑橘、柳丁、鳳梨為生，很難想像，偏僻荒涼的小農村竟出了一位公司在美國上市、身價高達1922億新台幣的大富豪。

外界常以梁家三兄弟形容美超微獨特的AI生態系分工，事實上，梁見後的父母共生了7個小孩，4男3女，老大和老么就差了18歲，正確來說，其實是梁家4兄弟。

梁見後排行老二，上有1位大姊，3位弟弟分別是梁見發、梁見達、梁見國，也都跟著他陸續進入電子業，成為美超微的供應商。

梁見後的大弟、大訊科技董事長梁見發回憶，小學下課後，兄弟姊妹既要去果園幫忙農事、採收竹子、割草，回家還要養魚，因為家境困苦，兄弟姊妹就會想賺大錢過好一點，做事也比較小心，只許成功不許失敗。

梁見後雖然是家中第2個小孩，但身為長子的他，有著長兄如父的霸氣與威嚴。

90年代正是台灣科技業蓬勃發展的年代，因梁見後創辦美超微，需要相關供應鏈支援，於是找來二弟梁見發成立大訊科技供應機殼、三弟梁見達的肯微科技提供美超微電源供應器；至於四弟梁見國自立門戶的浩然科技，近年轉型成為大訊供應商，為大訊機殼打樣，也成為美超微供應鏈一環。

梁家兄弟手足情深，在梁見後創業過程扮演重要後盾。創業初期，為了節省國際快遞輾轉物流的時間，梁見後經常要求梁見發親自人肉快遞，帶著剛設計出來的機殼直飛美國，最高紀錄是1個月去3次。「大哥常說：你知道差1天，商機差多少嗎？」

又有一次，梁見發去上海出差，晚上11點多接到大哥來電說產品有問題，要求隔天早上8點回台灣討論，梁見發回答「我人在上海回不去」，大哥疾言：「你有辦法過去，你就有辦法回來！」

「以前我去美國出差找他，辦公室門口永遠都排一長串等著跟他開會的主管，即使回到他家，想要聊天也都是深夜11、12點了。」梁見發知道大哥非常重視時間管理，有次開會他特別提早抵達，原以為大家都還沒來，先去倒杯咖啡，未料回到會議室時人已到齊，梁見後開罵：「我們都到了，大家等你1個，你沒資格來開會。」被要求在門口罰站，只因為遲到了「30秒」。

為了拚出世界級的競爭力，梁見後不僅對美超微管理嚴格，據說他只周休一日，三十幾年始終如一；自律甚嚴的他極少出國旅遊，少數的興趣是爬山、騎單車，這樣的態度與標準也延伸到對弟弟的要求上，有次，梁見發在台灣買了一輛跑車，梁見後得知，叫他隔天立刻賣掉，因為不符合公司低調的文化。

或許是從小自我要求高，梁見後的弟弟們某種程度上對大哥有著既敬畏又敬重的距離感，「我們以前都不太敢跟哥哥聊天，真的會怕，有時候跟大哥講話還會緊張到結巴。」梁見後的家人透露。

據了解，工作繁忙的梁見後確實較少回到獅埜村，父親6年前逝世後，目前高齡90歲的媽媽因習慣純樸農村生活，至今還是住在老家。而他的5個小孩都在美國出生長大，只有1位進入美超微工作，其他4名子女都各走自己的路。

梁見後今年雖67歲，頭髮從烏黑轉為花白，但仍不輕言退休；他曾向友人透露人生哲學，「只要全心全力投入工作，就能在裡面得到你所有想要的。」他也以此勉勵弟弟不能滿足於現狀，不能比他早離開職場。顯然，他與弟弟們，還會一直為美超微奮戰下去。

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