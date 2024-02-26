預繳3.1萬就能抽！台灣金聯88戶平價宅這天登記「最低131萬」…資格程序1次看

【文．胡肇芳 整理】

2024平價宅來了！台灣金聯在龍年一口氣釋出88戶平價住宅，自2月23日至3月21日受理申購，為期28天，3月16日抽籤。此次抽籤日期為4月2日下午3時於台北總公司辦理抽籤。 此次釋出的平價宅中，有71戶位在六都，而有60戶總價不到1500萬元，雙北也有6戶總價在千萬元以內，今年最低價的物件，是位於高雄市旗山大衛營山莊優質套房，權狀18.95坪，只要131萬元。 由於台灣金聯平價宅先前買氣一直都很熱絡，想試試手氣的民眾，選定購買物件後，持身分證件向該公司繳交1000元登記費及3萬元保證金，即完成申購登記，且每人不限申購1戶。

根據台灣金聯網站資料，今年共有71戶位於六都，占總銷售戶數80.7%，包括台北市10戶、新北市21戶，桃園市14戶、台中市7戶、台南市7戶及高雄市12戶等。

而深受購屋者喜愛的捷運共構宅，今年釋出北市內湖站1戶、新北菜寮站3戶；另鄰近捷運站600公尺以內者有12戶。售價部分，總價在1500萬元以下者有60戶，占總銷售戶數68%。

其中雙北仍可找到1000萬元以下的物件，共計有6戶；以台北市來說，唯一一戶總價低於千萬元，是位在台北市中山區錦州街，總價801萬元，其他如新北市汐止區1間3房2廳2衛社區大樓，總價969萬元，也不到千萬；還有1間圖同樣位在新北市汐止區2房2廳1衛社區大樓，總價759萬。

▲北市唯一一戶總價低於千萬元，是位在台北市中山區錦州街，總價801萬。翻攝台灣金聯網站。

至於北北桃最低總價是463萬元的物件，係位於桃園中壢仁福五街，買比租更划算；另有位於高雄旗山渡假套房則僅需131萬元。

台灣金聯強調，公司釋出的平價住宅，提供產權清楚、非輻射屋、非海砂屋及非事故屋等四大保證，讓民眾買得安心。同時為回饋登記購屋者的支持及減輕負擔，今年提供總價約500萬元的「6大好禮」好康放送，包括成交送6萬元商品提貨券、抽成交定額折價禮30、20及10萬元等共23份、完成登記可抽蘋果手機15台及蘋果平板電腦10台，以及免再加價、免仲介費及免代書費等好禮。

▲位於新北市汐止區這間3房2廳2衛社區大樓，總價也不到千萬元。翻攝台灣金聯網站。

如何申購物件？

請於受理登記期間持身分證及存摺封面影本親洽台北總公司或各業務處辦理，或填妥申購書並檢附身分證正反面影本及退款銀行存摺封面影本後郵寄至台北總公司或各業務處，並於申購時同時繳交保證金新台幣3萬元及登記手續費1仟元。

申購人之資格為何？能委託他人辦理？

1.供住宅使用房屋限於年滿18歲中華民國國民申購，非供住宅使用之房屋，須為年滿18歲之中華民國國民或於國內合法設立登記之法人。

2.可填妥申購書並檢附身分證明文件(自然人：身分證正反面影本。法人：公司變更登記表影本及法定代理人之身分證正反面影本各乙份)及退款銀行存摺封面影本後委託他人代為登記。

想現場賞屋，可以帶看嗎？

各物件假日賞屋時間皆登載於活動DM，亦可至本公司網站查詢，歡迎線上預約，賞屋或電話預約，也可於賞屋時間內自行至物件現場參觀，平日賞屋請依各物件服務專線洽詢。

登記時繳交之款項3萬1仟元會退還嗎？

此次繳交之款項包含保證金3萬元及登記手續費1仟元，合計3萬1仟元。其中登記手續費1仟元為行政作業費「概不退還」。另保證金3萬元在簽約時無息抵充部分買賣價金(成交而未依通知簽約者將予以沒收)；未中籤者，保證金3萬元無息退還至申購人之指定帳戶(請檢附退款存摺封面影本)。

同一物件有二人(含)以上登記要申購怎麼辦？

同一物件僅有一人登記者，該申購人即為成交人。如同一物件有二人(含)以上申購，訂於4月2日(二)15時，於台北總公司以公開抽籤方式決定成交人，抽籤物件標號及申購人以本公司網站公告為凖，不再個別信函通知

成交後買賣價金付款方式為何？

經書面或電話通知之成交人，請於4月17日(三)前繳交一成買賣價金，並按本公司公告之契約簽訂不動產買賣契約(申購前請詳閱)，並於簽約日起90日內付清所有價金，並應配合本公司辦理產權移轉之作業與期日。

本文授權自今周刊，原文見此。

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