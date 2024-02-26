最新2檔抽籤「限時3天」這檔中了進帳9萬賺快2倍！還有老牌銀行股1次能買5張

聯合新聞網／ 今周刊
台股2/22起至2/26有2檔個股開放上市增資申購，分別是光聖（6442）和高雄銀（2836）。台股示意圖 （聯合報系資料庫）
台股2/22起至2/26有2檔個股開放上市增資申購，分別是光聖（6442）和高雄銀（2836）。台股示意圖 （聯合報系資料庫）

【文．胡肇芳 整理】

股票抽抽樂又來了！台股週四（2/22）起一連3天有2檔個股開放上市增資申購，分別是光聖（6442）和高雄銀（2836），其中，光聖由於拿下Google大單，周三（2/21）盤中直奔漲停137.5元，直到終場，若以周四盤中151元計算，承銷價為57元，幸運抽中可賺9.4萬。

抽股票機會又來啦！根據證交所公告，週四（2/22）起一連3天有2檔個股開放上市增資申購，分別是光聖（6442）和高雄銀（2836）。以光聖來說，此次為辦理現增，每股承銷價為57元，申購時間自2/22至2/26，將在2/27扣款、2/29抽籤。

由於市場消息傳出，光聖光被動元件產品拿下Google大單，今年將開始陸續出貨。周三（2/21）盤中股價直奔漲停板137.5元直到終場，創掛牌以來歷史新高，若以承銷價57元計算，周四盤中151元，幸運抽中的股民，1張可賺9.4萬。

光聖日前也公布自結1月獲利，1月營收為2.53億元，稅前盈餘3,200萬元，稅後純益2100萬元，每股純益為0.31元。

至於高雄銀，每股承銷價為10.7元，申購時間同樣也是自2/22至2/26，2/27扣款、2/29抽籤。以周四盤中11.45元計，若幸運抽到5張可小賺近4000元。

▲翻攝證交所網站。
▲翻攝證交所網站

法人操盤手揭股票抽籤2風險

至於股票抽籤都是穩賺不賠嗎？法人操盤手「藍白拖主力」認為，雖然參加抽籤的成本只要20元，但這不代表抽到就穩賺不賠，新股投資還是有風險的。

他指出，第1個風險是在抽籤的過程中價差不見了。新股從開始申購登記、抽籤、實際撥券，這中間約需6 ∼ 9個交易日，萬一市場突然有不利因素出現，市價和申購價的價差又不夠大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。

其次就是沒有蜜月期（指剛上市的前5天）。通常在股市大多頭，交易熱絡時，新股上市櫃後較容易出現一波蜜月行情價。但這也沒人能保證，也有可能一掛牌就跳空。

本文授權自今周刊，原文見此

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