龍年開春「灰犀牛」橫行！經濟學家點名「這人」是最大變數：牽動地緣政治、Fed降息時機

【撰文／鄭鴻達】

2024年開春，國際局勢就充滿灰犀牛。台新金控首席經濟學家李鎮宇分析，亞洲在農曆年間雖會較安靜，但仍需注意年後3到5月期間會有俄羅斯總統選舉、中國兩會以及在520前對台施加軍事壓力等潛在變數。 在歐美部分，李鎮宇點出美國前總統川普捲土重來，代表共和黨參選甚至當選美國總統的機率增高是最大變數，這將牽動俄烏戰爭、以巴衝突局勢，因為俄國總統普丁、以色列總理納坦雅胡都在觀察此變數來決定下一步。 中研院經濟研究所研究員簡錦漢也認同川普參選甚至上台機會不低，但他認為此變數會造成影響的時段會是在明年初。 他分析企業屆時若預期川普可能執政，將會有加速撤離中國的預防作為，這將對中國經濟造成更大負面影響。 至於美國聯準會（Fed）可能降息時間點，李鎮宇研判3月甚至5月都還不太有機會，但若川普出線呼聲高、市場動亂且發生流動性問題，5月就會是關鍵時間點。 簡錦漢則認為Fed會等通膨數據穩定下來並觀察一陣子後，才開始有信心降息，他研判最快時間點要到下半年。

2024年灰犀牛橫行 農曆年後亞洲局勢將更加詭譎

農曆春節到，2024年以俄烏戰爭膠著、以巴衝突持續、台海情勢不明、通膨升息疑慮尚未消弭，以及川普捲土重來挑戰白宮大位等「灰犀牛」開局，這些因素都讓今年的國際經濟前景難以研判。

面對眼前灰犀牛四竄，李鎮宇研判目前中國、北韓、越南、台灣等國都在過農曆年，所以期間亞洲會比較安靜，經濟活動也會比較溫和，因此他研判2月中到開年期間局勢會有太大的變動。

然而李鎮宇表示，自2月中下旬開始，普丁將於3/17參選總統，此前會先訪問北韓，接著是中國兩會登場，甚至是山東號年後將出乾塢，屆時可能對台灣準總統賴清德開始加強軍事施壓，日本首相岸田文雄也預計在4/10拜訪美國總統拜登，因此年後到4月多這期間，在政治面將較不平靜。

歐美、中東局勢都看川普 專家料中共520前會強施壓台灣

針對歐美、中東局勢，在川普參選的變數下，李鎮宇直言因川普很挺以色列，對納坦雅胡來說，最好方法就是做「川普賣權（Trump Put）」，因此不會希望太快結束戰爭，一定會一直打，拖到川普上台，而伊朗也得好好思考，在此狀況下，是否真要跟以色列一起下場打。

李鎮宇表示，因川普已放話要「一天解決俄烏戰爭」，若普丁認為川普當選機率大，且談判通常會從當下佔領狀況開始談，因此可能會找北韓支援軍火以擴大戰場，屆時烏克蘭總統澤連斯基下台風險變大，也得好好思考自身去路。

在台海局勢，李鎮宇研判中國會把握在賴清德520就職前一路加強施壓到底，畢竟美國總統選戰將正式開打，若在520後還繼續施壓台灣，豈不是要讓美國民主、共和兩黨藉題發揮，他也直言，賴清德只要能撐過520，就會海闊天空。

川普參選成全球經濟重大變數 廠商或將加速移出中國因應

簡錦漢也認為川普當選會是一項變數，但他研判此變數不會在今年影響全球經濟，要等就任後才比較明顯。他表示，目前綜合觀察川普當選機會有在提高，屆時廠商就可能對此做預防動作，例如加速將產能移出中國，如此將對中國經濟進一步造成負面影響。

Fed降息時機從3月猜到5月 李鎮宇分析兩大變數是關鍵

對於全球關注的美國Fed降息時機，李鎮宇研判Fed到2月態度還是會很強硬，雖說市場普遍都不預期Fed 3月會降息，但若川普屆時正式出線參選、當選呼聲變高，政治、市場就可能開始出現動亂。

此外，李鎮宇表示，Fed 3月可能將關閉去年因應矽谷銀行（SVB）等中小型銀行事件而開的兌現窗口，這將提高美國銀行的流動性壓力， 屆時市場就會開始去測試聯準會底線在哪。

李鎮宇研判，如今市場先賭Fed 3月不降息，那就賭5月，就是因為前述兩大變數，但目前美國經濟仍強、失業率仍低、通膨仍黏著，因此5月會是關鍵點，若屆時真降息，就是Fed考量政治因素與流動性問題，否則以Fed目前的利率點陣圖來看，最快也是到7月才有機會開始降息。

美國通膨仍未撲滅 Fed仍得觀察好一陣子才會考慮降息

簡錦漢則認為，Fed本來就得對此態度保守、嘴巴要硬，畢竟不能讓大家先有降息預期，以免先前打通膨的努力破功，且去年12月通膨率仍高於預期高，最快也要到3、4月時，等整體趨勢更明顯時，Fed動向才會明朗化。

簡錦漢表示，市場雖有人猜3月開始降息，但這樣有點太快，因為美國的通膨率仍還沒下去，因此Fed要等通膨率降到2%左右或以下一段時間，並觀察一陣子後，才會有信心開始去降息。他研判，最快時間點也要到下半年。

不過簡錦漢補充，因為台灣本來利率、通膨率就都不是很高，因此屆時就算Fed開始降息，台灣央行也應不致於追隨或太快追隨美國降息的腳步。

本文授權自今周刊，原文見此。

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