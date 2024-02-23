五月天周杰倫都他客戶！5千萬LED虛擬攝影棚「把好萊塢帶進台灣」

【撰文／黃靖文】

過年期間你準備好要追那些劇了嗎？近年台劇大爆發，從話題劇《華燈初上》，歷史劇《斯卡羅》、《茶金》，或是社會寫實的《火神的眼淚》、《2049》，這些台劇不只劇情多元讓國人驚豔，他們精細特效更跳脫以往台劇給人「陽春」印象。 除了仰賴綠幕、CGI特效，全新的LED虛擬攝影棚技術同樣功不可沒。 讓台灣人真正認識這項技術，是準總統賴清德的競選廣告《在路上》。靠著虛擬攝影棚以假亂真的畫面，所有台灣人都以為總統蔡英文，真的親自駕車載著賴清德走遍花蓮沿岸。

總統當選人賴清德與總統蔡英文，競選期間拍攝了競選廣告《在路上》，駛過花蓮沿海的公路。直到團隊公開拍攝手法後，外界這才驚覺，原來整部廣告全是在攝影棚內拍攝。

國內有愈來愈多團隊搭建虛擬攝影棚，而台灣第一座專業LED虛擬攝影棚是由知名特效公司夢想動畫，耗資5000萬元於汐止打造。五月天、周杰倫都曾租下他們的攝影棚，再使用5G通訊技術舉辦線上演唱會。

什麼是虛擬攝影棚？和綠幕差別在哪

「有了虛擬攝影棚，導演就不必看著一大片綠幕，想像著成品了。」夢想動畫創辦人林家齊說。

早期的虛擬攝影棚的前身，就是常見的綠幕、藍幕，導演非得等到後期的特效製作，才能確認初步合成效果。只是，當下導演無法得知成品環境光源長什麼樣子。

「回想一下，早期漫威的英雄電影，碰到大場景、多角色混戰場合，一定都是陰天。」林家齊解釋，原因是陰天拍攝平光的場景，就不會有光源方向的問題，對導演和攝影師來說，這是最安全的拍攝天氣。

一直到迪士尼2019年拍攝劇集《曼達洛人》時，LED虛擬攝影棚才首度出現在影視圈。利用高解析的LED螢幕，讓演員能在以假亂真的虛擬場景飆戲，導演也能即時透過監看螢幕，了解拍攝情況，劇組也能省去找場景的困難。

2020年首度引進虛擬攝影棚 五月天租來拍演唱會電影

當全球文化內容產業因為新冠肺炎疫情，面臨前所未有的逆風時，夢想動畫依舊在台灣引進首座LED虛擬攝影棚。

「當時是我們正在拍攝《茶金》的車拍（在移動車輛拍攝）橋段，首度實驗性的用了LED背景。」林家齊說，當下看到劇組導演拍攝後的成果，才驚覺原來可以這樣拍，當機立斷把當時實驗的場域，改裝為正式的LED虛擬攝影棚。

2021到2022年期間，夢想動畫的虛擬攝影棚陸續租給五月天、林俊傑、王心凌、告五人等藝人，舉辦線上演唱會、拍攝MV等。

疫情消退 廣告、MV拍攝依舊熱絡

就算2023年疫情趨緩，線上演唱會、發布會的需求大減，但依舊陸續有廣告拍攝、MV拍攝來租用。林家齊舉例，近期麥當勞請天后蔡依林拍廣告，但只有8小時卻想要拍5個場景，這時候使用虛擬攝影棚就能搞定。

只不過，夢想動畫的虛擬攝影棚距離回本仍有不小差距。林家齊解釋，當初考察北美市場，一間虛擬攝影棚1天可以租到150萬新台幣以上。但台灣現在開出50萬元租金，客戶依舊嫌貴。

「儘管去年我們接了50多件虛擬攝影棚的案子，營收約1,500萬左右，若扣除人事、前後期製作成本，想打平至少還要再5年。」林家齊坦言。

近期麥當勞請來天后蔡依林拍攝廣告，夢想動畫以前景佈景搭配LED螢幕，呈現台灣麥當勞40周年變化。圖／夢想動畫Faccebook

林家齊：把好萊塢帶進台灣，證明台灣能接國際客戶

只不過，談起台灣特效產業，林家齊坦言，過去台灣影劇事業商業化程度，遠遠落後於美國、南韓，讓台灣劇組預算受限，也導致台灣的特效動畫產業規模無法擴大。

他說明，北美一部電影的預算，後期和特效至少占了30%到40%，但台灣卻僅有5%到10%，近年才感覺到提升到15%以上。

更讓林家齊扼腕的是，就算台灣劇組有足夠預算，他們也會優先找海外特效團隊合作。「但這也不能怪他們，畢竟有了預算，就會想找到足以信任的特效團隊。」

搬遷總部、比照歐美資安標準 夢想動畫要把好萊塢搬進台灣

正如同當初投資虛擬攝影棚，林家齊憑著對內容創作、動畫產業的熱情，總是勇於跨出第一步，但也讓他這才發現台灣與國際的距離，碰了不少壁。夢想動畫為了接洽國際客戶，林家齊不惜到北美設據點，希望能夠接到國際客戶，想不到最先碰上的難題是資安議題。

為了符合國際標準，夢想動畫去年中，大舉把總部搬遷到內湖，把設備全都升級，就是為了要符合歐美TPN（The Trusted Partner Network）的標準。

「我們的每一位同仁的辦公桌上、腳邊，都沒有放置電腦主機，只有螢幕、鍵盤、滑鼠和繪圖板等工具。」林家齊說明，我們200台電腦主機都集中在一個機房，並透過區網連線。

自從文策院推出1.5億旗艦計畫、積極媒合台灣團隊與國際資金，近期行政院也核定文化部的黑潮計畫，核定4年100億的資金，投入台灣藝術、出版、文創等事業。林家齊說：「這幾年就像在隧道看到出口亮光的感覺。」期待台灣文化內容產業發光發熱。

本文授權自今周刊，原文見此。

《延伸閱讀》

學電腦的時代過去了！大學該念什麼科系？黃仁勳給答案：如果有重新選擇的機會，這領域才是未來

「你繳太多錢給你房東了！」房租太貴還能要補償？移居荷蘭遇黑心仲介，她才知當地3種出租房差異

為何看起來和妻子感情很好的男人也會中年外遇？中年叛逆毀家庭！諮商心理師看男性感情出軌原因

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】