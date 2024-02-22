快訊

大樂透摃龜…威力彩9連摃頭獎上看5.3億 春節大紅包剩最後5組

驚悚畫面曝光！彰化3名國小姊弟過馬路遭休旅車撞飛 姊妹一度無呼吸心跳

不只找嘸「4、14」！飛機座位也沒「13、17」 航空業背後秘密曝光

高雄橋頭房市最大利多就是台積電！3字頭新案4個月完銷 8年級二代掌門人怎讓業績躍百倍？

聯合新聞網／ 今周刊
▲郡都集團董事長兼任執行長唐承。
▲郡都集團董事長兼任執行長唐承。

【文．彭蕙珍】

護國神山台積電加碼投資高雄，設廠效應帶來人口紅利，房市需求噴發。近期位於台積電楠梓廠車程約9分鐘的「郡都橋科大極」銷售創佳績，於去年10月底開賣，4個月幾乎完銷。

郡都集團董事長兼任執行長唐承表示，熱銷主要是受惠於3件事，一是產業進駐，尤其受惠於台積電駐橋頭科學園區，2026年底前有千位科技精英，人口紅利帶動居住需求。

二是地點好，位於橋頭新市鎮的門戶大基地，成功南路第一排、離青埔站480米。三是房價實惠，有別於高雄市中心4~5字頭，本案只要3字頭。

「郡都橋科大極」基地2812坪，約418戶，成交均價36萬，總銷金額達65億，在地客購買比例約8成，預計2026年3~5月交屋。

唐承表示，「郡都橋科大極」吸引不少台北、新竹、台中、台南置產客購買，以及許多要調派到高雄的台積電工程師。

他認為，以六都房價來看，高雄基期最低，房價長期被低估，但高雄擁有陸海空交通優勢，不只台積電設廠，北高雄有橋頭科學園區、楠梓科技園區，及亞洲新灣區5GAIoT等產業陸續進駐，吸引大量高階人才移入，住居需求提升，帶動高雄房價上揚，高雄房價還有增值補漲空間。

郡都在高雄獵地 進駐精華區

郡都集團在8年級的二代唐承主導下，近年來在市中心的「郡都當代」、亞灣區「繽海」、楠梓「郡都科楠」都快速完銷。唐承自2011年接棒，推案量從1億元，到2023年的100億元，12年來業績躍升100倍，「郡都橋科大極」更是締造出亮眼成績。

唐承指出，集團下一步會再回到市中心精華地段推案，位於漢神巨蛋商圈稀有的307坪土地，將規劃2至3房，基地鄰近凹子底森林公園，及未來的富邦漢神百貨，車行十幾分鐘，即抵台積電高雄廠。

另外也在鹽埕區，正對228和平紀念公園、愛河旁購入386.9坪土地，以2至3房小坪數為主，中樓層以上享山海河港與公園景緻，預計明年動土。

唐承表示，今年底到明年，推案高達200億，將為高雄天際線，帶來建築新高度。

▲郡都集團總裁唐榮華(左2)、董事長兼任執行長唐承(中)、甲山林集團總經理張境在（左2）、總經理唐銘(右)。
▲郡都集團總裁唐榮華(左2)、董事長兼任執行長唐承(中)、甲山林集團總經理張境在（左2）、總經理唐銘(右)。

高雄推案200億 買好地點

對於高雄房市未來，他強調：「高雄就是好，除了好，沒什麼好講。」

唐承表示，現在是入住高雄最好的時機，「這兩年高雄房市是很關鍵的點，基期還很低，若要買房，就要買好的地點和價格。」、「橋頭一定是最有爆發力的地方。」

因應企業規模擴大，他指出，公司已斥資10億在農16特區、凹子底森林公園第一排，興建企業總部，預定2025年啟用，能提供客戶更好的服務，也讓員工有全新的工作環境，提升郡都品牌價值。

科技業薪水穩定 帶動買氣

甲山林集團總經理張境在表示，郡都在橋頭買到這麼好的地，是熱銷的主因。甲山林和郡都合作幾個案子，已交屋的第一個案子是郡都當代，當初賣20多萬，現在已經4字頭；第二個案子在高雄三多路、85廣場旁的「繽海」，「最近在交屋，賣2字頭尾，已到4字頭，客人都很開心。」

「郡都橋科大極」是雙方合作的第3個案子，還在潛銷期就完銷。他分析，甲山林在全台都有代銷房屋，以新竹為例，因為是科技重鎮，竹北房價從2字頭到7~8字頭，又因科技產值高，工程師薪水穩定，有分紅和年終獎金，不想投資股票的人，就會買房子。

「這群人尤其會買未來新興有願景的地區，房價的漲幅會比買股票更有條件。」他透露，新竹帝寶建案，是整團工程師一起來買，「他們看準未來產業發展，目前房價比較低。」

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

曾為20倍的薪水心動考慮去巴基斯坦...「經營之聖」稻盛和夫：大學恩師的一句訓誡，推動了我創業之路

怪不得黃仁勳沒來台見郭董？Nvidia周四清晨公布財報，被高盛封為「地球上最重要個股」...市場情緒全被牽動

辣椒粉含致癌物「蘇丹紅」，連蝦味先都中！裕榮食品聲明：我們也是受害者...超商、賣場買到如何退貨

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

1周不看盤損20億日圓、每天研究6小時 日本股神身家百億 給投資新手的4個修練

鑽研技術分析超過40年，身價百億日圓的日本股神相場師朗，利用均線解釋日股今年走勢關鍵之餘，也不忘提醒讀者必須不斷修煉技術。

深坑火災連台北都聞到塑膠惡臭！為何黑煙會從下午蔓延到半夜 而且還這麼臭？

新北市深坑區北深路三段東南科大旁連棟式倉庫地下室20日下午2時許發生火警，火勢猛烈延燒至晚間6時，由於風向的關係，濃煙伴隨惡臭隨風飄散至台北市西部地區，嚴重影響新店、永和及北市文山區空氣品質，北市環保局已前往檢測空氣品質。 台北市長蔣萬安今晨（21）日發臉書指出，根據環保局的初步分析回報，昨晚到今早各污染物數值符合標準，環保局也將持續偵測木柵及其他各區的空氣品質。

擺脫句點王！開頭別再說「你好嗎」、「天氣不錯」 哈佛研究：好好說話有7招

不少人習慣把「你好嗎」當作聊天開頭的問候語，但其實「你好嗎」是溝通中最沒用的一句話，因為「問的人不一定想知道答案，答的人也不一定會說真話」。哈佛曾經研究過，以這句話開啟對話，結果可能是錯失建立連結的機會。

試過各種節食都失敗！52歲太太沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

春節假期過去，面對體重的時刻來臨！想要順利減重，單靠節食有用嗎？日本一名66公斤的中年婦女為了想加把勁減肥，曾試過各種節食方法，卻在看到成效後又很快復胖，最終只靠「調整飲食」，便在一年內成功減掉11.5公斤，衣服尺寸也從XL號變成M號，她在三餐照吃的情況下究竟是怎麼辦到的？

Netflix抓台灣寄生蟲 打開電視秒秀1步驟不照做「馬上被停用」

串流平台Netflix為了減少虧損，陸續打擊寄生帳號，雖然台灣Netflix今（2023）年5月也曾發公告但並未執行，不過近期卻有民眾發現，一打開電視，螢幕就會秀出大大的指示步驟通知，如果不照著做，就只能選擇乖乖「停用帳戶」。

美股零售業財報出爐！沃爾瑪業績優於市場預期 為何要砸23億美元收購電視大廠Vizio？

美股零售業財報本周出爐，零售業是消費支出的先行指標，有助於判斷景氣好壞以及消費者信心，週二（2/20）美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布財報，不僅業績超越華爾街預期，更宣布斥資23億美元（約台幣724億元）收購智慧電視製造商 Vizio，以加速其廣告業務「Walmart Connect」的成長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。