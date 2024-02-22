高雄橋頭房市最大利多就是台積電！3字頭新案4個月完銷 8年級二代掌門人怎讓業績躍百倍？
【文．彭蕙珍】
護國神山台積電加碼投資高雄，設廠效應帶來人口紅利，房市需求噴發。近期位於台積電楠梓廠車程約9分鐘的「郡都橋科大極」銷售創佳績，於去年10月底開賣，4個月幾乎完銷。
郡都集團董事長兼任執行長唐承表示，熱銷主要是受惠於3件事，一是產業進駐，尤其受惠於台積電駐橋頭科學園區，2026年底前有千位科技精英，人口紅利帶動居住需求。
二是地點好，位於橋頭新市鎮的門戶大基地，成功南路第一排、離青埔站480米。三是房價實惠，有別於高雄市中心4~5字頭，本案只要3字頭。
「郡都橋科大極」基地2812坪，約418戶，成交均價36萬，總銷金額達65億，在地客購買比例約8成，預計2026年3~5月交屋。
唐承表示，「郡都橋科大極」吸引不少台北、新竹、台中、台南置產客購買，以及許多要調派到高雄的台積電工程師。
他認為，以六都房價來看，高雄基期最低，房價長期被低估，但高雄擁有陸海空交通優勢，不只台積電設廠，北高雄有橋頭科學園區、楠梓科技園區，及亞洲新灣區5GAIoT等產業陸續進駐，吸引大量高階人才移入，住居需求提升，帶動高雄房價上揚，高雄房價還有增值補漲空間。
郡都在高雄獵地 進駐精華區
郡都集團在8年級的二代唐承主導下，近年來在市中心的「郡都當代」、亞灣區「繽海」、楠梓「郡都科楠」都快速完銷。唐承自2011年接棒，推案量從1億元，到2023年的100億元，12年來業績躍升100倍，「郡都橋科大極」更是締造出亮眼成績。
唐承指出，集團下一步會再回到市中心精華地段推案，位於漢神巨蛋商圈稀有的307坪土地，將規劃2至3房，基地鄰近凹子底森林公園，及未來的富邦漢神百貨，車行十幾分鐘，即抵台積電高雄廠。
另外也在鹽埕區，正對228和平紀念公園、愛河旁購入386.9坪土地，以2至3房小坪數為主，中樓層以上享山海河港與公園景緻，預計明年動土。
唐承表示，今年底到明年，推案高達200億，將為高雄天際線，帶來建築新高度。
高雄推案200億 買好地點
對於高雄房市未來，他強調：「高雄就是好，除了好，沒什麼好講。」
唐承表示，現在是入住高雄最好的時機，「這兩年高雄房市是很關鍵的點，基期還很低，若要買房，就要買好的地點和價格。」、「橋頭一定是最有爆發力的地方。」
因應企業規模擴大，他指出，公司已斥資10億在農16特區、凹子底森林公園第一排，興建企業總部，預定2025年啟用，能提供客戶更好的服務，也讓員工有全新的工作環境，提升郡都品牌價值。
科技業薪水穩定 帶動買氣
甲山林集團總經理張境在表示，郡都在橋頭買到這麼好的地，是熱銷的主因。甲山林和郡都合作幾個案子，已交屋的第一個案子是郡都當代，當初賣20多萬，現在已經4字頭；第二個案子在高雄三多路、85廣場旁的「繽海」，「最近在交屋，賣2字頭尾，已到4字頭，客人都很開心。」
「郡都橋科大極」是雙方合作的第3個案子，還在潛銷期就完銷。他分析，甲山林在全台都有代銷房屋，以新竹為例，因為是科技重鎮，竹北房價從2字頭到7~8字頭，又因科技產值高，工程師薪水穩定，有分紅和年終獎金，不想投資股票的人，就會買房子。
「這群人尤其會買未來新興有願景的地區，房價的漲幅會比買股票更有條件。」他透露，新竹帝寶建案，是整團工程師一起來買，「他們看準未來產業發展，目前房價比較低。」
本文授權自今周刊，原文見此。
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