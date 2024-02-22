美股零售業財報出爐！沃爾瑪業績優於市場預期 為何要砸23億美元收購電視大廠Vizio？

【文．朱偉銓】

美股零售業財報本周出爐，零售業是消費支出的先行指標，有助於判斷景氣好壞以及消費者信心，週二（2/20）美國零售巨頭沃爾瑪(Walmart)發布財報，不僅業績超越華爾街預期，更宣布斥資23億美元（約台幣724億元）收購智慧電視製造商 Vizio，以加速其廣告業務「Walmart Connect」的成長，帶動Vizio股價在20日大漲16.26%，今年以來已經上漲約45.6%，台灣上市公司瑞軒、鴻海和群創均是Vizio股東。

沃爾瑪業績優於市場預期

檢視沃爾瑪財報，第四季總營收年增長了5.7%，達到了1,733.9億美元，超出分析師預期，淨利潤下降至54.9億美元，低於去年同期水平，不過經調整後每股獲利仍高於分析師預期，沃爾瑪在上季的美國同店銷售增長了4%，而全球電子商務銷售額更是年增長了23%，達到了1,000億美元以上。

對於未來財務指引，沃爾瑪預估2024會計年度的銷售額增幅將落在3~4%之間，雖然這低於去年同期增幅，但沃爾瑪仍然對未來持樂觀態度，不過市場分析指出，沃爾瑪對於未來的預測相對保守，主因是沃爾瑪認為消費者在支出方面可能會更加謹慎，財務長雷尼(John David Rainey)表示，儘管消費者在某些方面可能會收緊支出，但購物頻率仍在增加，這也讓他們對未來業務表現保持一定的樂觀。

沃爾瑪投資23億美元收購Vizio強化廣告業務

而收購Vizio的策略，沃爾瑪鎖定的便是Vizio的廣告業務，沃爾瑪目前擁有價值約 27 億美元的廣告業務，但 Vizio 能提供更精準的消費者資訊，使沃爾瑪的廣告能更有效地傳達給目標受眾，甚至直接在電視上播放沃爾瑪自家的產品廣告，增加消費者在沃爾瑪的購買頻率。

雷尼在法說會上表示，沃爾瑪的廣告業主比去年增加近 50%，而 Walmart Connect 廣告銷售額也成長 22%，其中來自沃爾瑪第三方賣家 Marketplace的成長更超過 50%， 去年全球廣告收入成長 28%，達到約 34 億美元，沃爾瑪美國市場收入成長 45%，超過 35% 的訂單由沃爾瑪配送服務完成，全球會員收入成長了 20%，隨著活躍廣告客戶數量增加了20% 以上，新廣告客戶的強勁需求也讓沃爾瑪對未來感到更樂觀。

沃爾瑪副總裁達萊爾(Seth Dallaire) 表示，他相信兩家公司合併後，將能夠重新定義「零售」和「娛樂」的交匯點，Vizio執行長王蔚(William Wang) 也表示，Vizio 的技術將為沃爾瑪的 Connect 平台帶來更大規模的電視廣告平台。

據華爾街日報報導，無論從電視零售還是廣告平台的角度來看，Vizio收購案極有可能是為了對抗最大競爭對手亞馬遜(Amazon)的 Fire TV 業務，亞馬遜近年除了零售業務與雲端業務，目前也已經是美國最大的廣告公司之一，僅次於Google母公司Alphabet 和 Meta，而智慧型電視能夠幫助沃爾瑪收集消費者數據，進行精準廣告投放。

而標普道瓊指數公司(S&P Dow Jones Indices LLC)20 日也宣布，亞馬遜將加入道瓊工業平均指數，取代藥妝連鎖店 Walgreens，繼3 年前 Salesforce 、安進和 Honeywell 加入後，道瓊成分股再度出現變化，道瓊指數委員會表示，這一變化反映美國經濟不斷發展的性質，道瓊指數將增加消費零售業務以及其他業務領域。

家得寶財務長樂觀看待零售復甦

美國家庭裝飾品與建材零售巨頭家得寶(The Home Depot)20日也發布財報，雖然上季銷售額較前年同期下降約 3%，但獲利和營收仍超出華爾街預期，每股獲利 2.82 美元，高於市場預期的 2.77 美元，營收 347.9 億美元，高於市場預期 346.4 億美元，家得寶預計 2024 財年的總銷售額將成長約 1%，家得寶也預計今年將開設約十幾家新店。

對於消費者信心與市場前景，家得寶財務長麥克菲爾 (Richard McPhail)指出，過去幾年木材價格下跌和利率上升對業務造成了損害，但家得寶現在正面臨恢復成長的機會，並表示市場正在逐步恢復正常需求狀況，雖然目前還未完全實現這一目標，但菲爾認為2023年的壓力正在逐漸消退。

雖然零售業復甦，能讓市場看到更多消費者信心，以及增加對經濟成長的樂觀預期，但美國1月生產者物價指數(PPI)的增幅仍高於市場預期，也讓全球投資人對於聯準會(Fed)的利率政策感到擔憂，市場普遍預期Fed在3月和5月降息的可能性很低，降息周期可能最早要從6月才開始，但零售業表現超乎預期，也讓市場投資人看到更多總經訊號，觀望消費者支出能否在2024年繼續帶動強勁的經濟成長。

本文授權自今周刊，原文見此。

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