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理工男張忠謀「安太座」超務實！老婆說出口一定做到 張淑芬曝他掛在嘴邊最浪漫的話

聯合新聞網／ 今周刊
台積電創辦人張忠謀與太太張淑芬。聯合報系資料照
台積電創辦人張忠謀與太太張淑芬。聯合報系資料照

【撰文．林韋伶】

台積電創辦人張忠謀與太太張淑芬的好感情讓人稱羨，這位半導體教父在家中是位怎麼樣的先生，也讓外界相當好奇。

儘管張忠謀不是個經常甜言蜜語的理科男丈夫，但張淑芬透露，先生對自己相當大方，只要說出口張忠謀就會想辦法達成。

談到自己的理科男先生，張淑芬分享：「每個人的個性不同，有些先生的體貼很外顯，有些先生是心理體貼，嘴巴上是不講的。」

她進一步解釋：「事實上，他（張忠謀）對我是挺好的，他也曉得我不是會亂來的人，譬如說，我的生日到了或是聖誕節的時候，他會問我：『你要什麼東西我送給你』，如果我要求100萬、200萬，甚至上千萬的禮物，他都會給我，但他知道他老婆不是這種人，所以我都跟他講我不要，因為我不缺這些東西。」

張忠謀寵妻超務實 太太說出口都會做到

儘管張忠謀不是每天說甜言蜜語哄太太開心的先生，但提到張忠謀對自己做過最浪漫的事，張淑芬分享：「他常常會講他愛我」。

有時，在不經意的情況下，張忠謀就會來到她身邊輕聲跟她說句：「Love you（我愛你）」，或是當太太用訊息跟他說已經在回家路上，平常被張淑芬認定有點像木頭的他，偶而也會傳個親吻或愛心貼圖給她。

談到夫妻相處之道，在2022年宣布，為了多陪先生封筆不再作畫的她，現在有事沒事都陪在張忠謀身邊，當張忠謀在看書的時候，她也會找個椅子坐下，一樣拿本書看，張淑芬的想法很簡單：「當他看得到我他就放心了」。

若是張淑芬要出門，就會告訴先生今天1天的行程，張忠謀會簡單關心行程的細節、哪時候回家。張淑芬解釋：「 有些太太可能會覺得，為什麼每件事都給先生做報告，可是我就覺得這樣做能讓對方安心的話，自己也會跟著安心。現在我多出來的時間，就是為了讓他放心跟安心，這東西很容易做也很不容易做。」

夫妻相處怎麼保持甜蜜？張淑芬：對先生不要要求太多

面對不擅言詞的理工男丈夫，張淑芬認為最重要的就是「對先生不要要求太多、對自己要求多一點」，她解釋：「這樣的話你就會得到心理的平衡，否則你對對方要求太多，得不到反而心裡會不開心，得到了反而覺得感恩，所以我建議不要要求太多。」

此外，先生多次代表台灣擔任APEC峰會代表，張淑芬除了見證張忠謀為了參加峰會讀了多少資料，自己也為了當個稱職的代表夫人做足了功課。

她分享：「我們參加很多次了，對我們來說都是個重要的工作。在出發前都會先去跟外交部了解有哪些領袖們會帶眷屬，也會請外交部將眷屬的名字、興趣告訴我。如此一來，到了現場，我很清楚他們的專長跟興趣在哪裡，就會曉得要跟他們談些什麼。」

張淑芬養生之道 快走、瑜珈、皮拉提斯加上補充足夠水分

除了要知道與代表眷屬們聊些什麼，也要保持充足的體力才有辦法在長途奔波後仍能優雅地執行任務。張淑芬透露：「我每天都會做運動，主要就是快走、瑜珈、皮拉提斯交替著做，每天還會喝很多水，我是個很喜歡喝水的人，每天一定都會喝超過2000 C.C.的水，其它的東西就是靠意志力吧。」

她也笑稱，過往台積電慈善基金會的同事曾跟她說過，她走路很快，要跟上她的腳步需要費點力，一開始還不以為意，直到2022年陪著先生到泰國參加「亞太經濟合作經濟領袖會議」（APEC）時，也被其它人說走路快，「我才突然覺得，我可能真的走得比較快。」

但也因為自己有紀律地保持持續運動的習慣，她在近10幾年來都保持穠纖合度的身形，現在都還可以穿得下10多年前買的衣服；她分享，這也是每次都買件簡單、經典款式衣服的原因，10多年後再穿也不退流行。

本文授權自今周刊，原文見此

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