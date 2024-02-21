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一週排便不到「這次數」失智風險高1.8倍 便祕不只是腸道問題！醫：死亡從大腸開始

聯合新聞網／ 今周刊
圖片來源／Ingimage
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【撰文．林依榕】

你有便祕困擾嗎？這不只是腸道不順問題，也攸關罹患失智風險高低。大腸直腸外科醫師陳威佑引用諾貝爾獎得主梅契尼可夫（Élie Metchnikoff）一段話「人類的死亡從大腸開始」，這句話可不是隨便說說，因為每天排便次數、糞便軟硬，皆會影響免疫反應、神經傳導以及認知能力。

陳威佑在臉書粉專上說明，很多人都直覺地認為，排便不順只是一個腸道問題，但其實糞便是身體毒素75%排出的方式，排便不順還可能會影響到你身體的正常功能。他表示，其實根據日本最新的研究論文排便次數，跟未來失智的風險有直接相關性！

日本國家癌症中心針對40萬人進行研究，發現與每天排便的人相比，每週排便次數少於3次的男性罹患失智症的風險約高1.8倍、女性高1.3倍；數據顯示，排便次數越少，罹患失智症的風險就越大。

再進一步分析糞便狀態，發現大便堅硬的人罹患失智的風險也較高，相比大便正常者，男性高出約2.2倍，女性高出約1.8倍。

癌症中心負責人澤田指出，這是因為「過硬的糞便」或是「減少排便次數」，大多是因為糞便在腸道內停留時間較長所導致，過長的糞便滯留時間，相對的會讓壞菌有更多的滋生，這也會導致全身發炎惡化和自由基增加等問題。

有毒物質累積傳到大腦　神經元受損「阿茲海默症提前找上門」

陳威佑進一步解釋，除了日本癌症中心的研究外，阿茲海默症協會2024年也發表研究，指出便秘與認知老化和衰退有關，長期便秘者的認知能力會惡化。

研究人員追蹤研究超過11000人，發現與每天排便一次的人相比，便秘者的認知能力明顯較差，相當於認知年齡多了3年、認知衰退幾率增加73%，且能夠產生丁酸的有丁酸球菌會減少。

丁酸能影響神經傳遞物質的合成和釋放，這對於認知功能的正常運作至關重要。丁酸球菌減少可能會增加腸道通透性，使得某些有毒的代謝物質被運輸到大腦，進而增加β澱粉樣蛋白和Tau蛋白的積聚。

這些異常蛋白質的積聚可能損害神經元，影響神經元之間的正常通信，進而影響大腦的功能，造成阿茲海默症、老人癡呆提前找上門。便秘會造成腸胃好菌減少，因而影響免疫反應與神經傳導，再影響到認知能力。

陳威佑強調，每天一個小小的例行公事，就能對大腦產生極大的影響！如果你有便秘困擾，請多吃蔬菜多運動，但若是因為痔瘡問題所導致的排便不順或是便秘，就建議要及早治療，還給自己一個健康愉悅的人生！

本文授權自今周刊，原文見此

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