1周不看盤損20億日圓、每天研究6小時 日本股神身家百億 給投資新手的4個修練

【撰文‧呂玨陞】

日本股神相場師朗接受《今周刊》越洋專訪前一周，日本日經225指數剛剛漲逾3萬5千點大關，收復34年前的歷史高點；曾1年賺進50億日圓、每年約有3百億日圓以上交易金額的相場師朗對此表示：「從線型已經可以看出突破趨勢和未來走向！」

今年62歲的相場師朗，投資經歷超過40年，至今仍每天花6小時研究線圖、至少看1百檔個股。他笑著說，「過去曾經有1個禮拜沒有花時間看盤，就損失20億日圓。」所以仍維持這樣的習慣。相場師朗認為，就是持續地修煉，才可以維持專家的技術地位，展現十足的日式職人精神。

做股票像下棋 要熟記棋譜

相場師朗強調，這一套「相場流」方法不難，只需要透過不斷地訓練，每個人都有機會成為專家。他指出，所有資訊帶來的股價變動與買賣增減，都會呈現於技術面的線型，尤其是技術分析並不必計算複雜的數字或指標，只要熟悉「均線」、「轉折天數」等大原則，就能抓住每波多空漲跌。

特別是均線，相場流最常使用均線分析股票長短期的走勢，雖然，均線對股市投資人來說是「基本中的基本」的工具，但相場師朗認為，線圖可以說明市場行情，分析線圖就是最基本也是最重要的能力，股價在多空拔河之間不停重複，因此做股票「就像下棋，要將棋譜記熟」，相場師朗形容，什麼盤面就照著什麼走法下。

例如紅K突破5日線做多，就是短線操作上最基本的定義；至於半年以上的趨勢，則以1百日線為主要依據。不過相場師朗強調，買賣股票並非只看一條線，還是要看每一條均線之間的關係。

以去年3月的日本水產（J一332）為例，相場師朗就以1百日線為主要判斷基準，當均線整齊排列，且1百日線斜率向上，就會有波段漲勢出現。

尤其是當均線距離拉得很開，1百日線角度往上，就算期間股價稍有拉回，最終還是會反彈上去。

相場師朗表示，從這個盤型可以練習對於中長期趨勢的掌握度，也可以練習克服股價拉回時，不要賣出持股的心魔。他強調，做股票就必須不斷從這樣的線圖中練習、累積經驗及知識。

此外，相場師朗建議投資人，若要更精進交易股票的技術，「就要在趨勢反轉向下時，練習反手做空。」相場師朗指出，練習做空更能看清線圖全貌，同時，也能掌握多空雙賺，抓住每一段轉折、增加獲利的機會。

大盤連二黑K 股價恐轉折

回歸日股，相場師朗觀察，雖然日股還是以外資為最大投資人，不過如今日本年輕人買賣日股確實有增加趨勢，加上日本最近物價終於上漲，結束通縮環境，因此他認為，日股應該會有不同於以往30年的新局面。

相場師朗以日經225指數為例，透過線圖分析，大盤趨勢先從周K線抓住方向，他指出，目前10周線整齊上揚且角度十分陡峭，代表大盤依舊相當強勢。

不過，即使現在日圓貶值刺激資金流入日本，相場師朗提醒，如今日本通膨增強，未來為了抑制物價上漲，日本央行終究還是會升息，不管如何，一旦升息必定會影響股市下滑。

雖然，目前無法確定日本央行何時會宣布升息，不過相場師朗強調，市場永遠會跑在前面，這些資訊終究會在線圖中揭露出蛛絲馬跡。

他就線圖分析，今年以來周線已經連續好幾根紅K，不過一旦出現連二黑K、或是周K進入橫盤，就必須開始注意股價的轉折，同時，也要開始減少手上的多單。相場師朗預測，「比起日本央行宣布升息，大盤出現轉折的速度應該會更快。」

最後，即使大環境已經有所不同，但做股票還是要維持一樣的原則，必須保持理性與紀律地執行交易，相場師朗提醒，不管做多或做空，一旦進場的理由消逝了，必須要馬上出場。他強調，從個股到指數，市場上永遠都有值得練習交易的標的，只要把握每個練習機會，股市小白最終也可以成為股市職人。

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