靠「餐盒膜」拚到營收上億 超商龍頭、空廚都她客戶！8年前回家接班全因爸爸一句話

【撰文‧徐采薇】

一張塑膠薄膜，看似不起眼，卻遍及你我的生活中。從3C用品的塑膠包裝、標籤表面的防水膜，再到紙餐盒上的耐熱隔水隔油薄膜，都可能來自這家位於台中、有23年歷史、年營收破2億元的彩麗實業。

2023，彩麗研發的耐熱薄膜及生物可分解薄膜，更憑藉防油、可微波的特點，被多家空廚與航空業者採用。台灣超商龍頭北部門市供應的餐盒，也有使用彩麗的產品。

不只如此，在疫情期間，它還抓住醫材商機，生產口罩的外層、中間層、內層，乃至尼龍耳帶等配件。儘管疫情結束，彩麗仍延續這一塊業務，供應過濾病毒的中間層熔噴布，在國內市占率過半。

這亮眼成績的背後，都少不了彩麗二代接班人、現任董事長許羽婷的身影。在《今周刊》採訪這天，許羽婷身穿一身白色套裝、綁著高馬尾。很難想像，彩麗這家傳統企業的掌舵者，就是這位年僅31歲、外表亮麗的年輕女生。

父親一通電話召喚

女兒從紐約火速返台接班

時間回到8年前，許羽婷在美國紐約留學，雙主修商業管理系與經濟系，實習1年後，原本可繼續留在紐約攻讀碩士或就業，但父親許嘉熹的一通電話，讓當時年僅23歲的她決定返台接班。

「他經常說，是這家企業把我們養大。」許羽婷回憶，考量父親操持工廠的辛勞，加上自己對家族企業的感情，她並沒有考慮太久就決定返台，「這裡很多的員工都是看我長大，我一直覺得自己對公司有一份責任。」

許羽婷回台後的第一步，就是在彩麗擔任專案專員，自基層做起，從現場的研發專案、對外業務到財務管理，她都輪番摸熟。

在過程中，商管背景的許羽婷發現，傳統企業對財務管理較為鬆散，無形中造成許多浪費，因此她決定從財務著眼，改善公司體質，「過去大家可能會覺得財務只有記帳，但其實財務還要規畫未來，所以我慢慢把現場開機的參數數據化，才能回歸到財務端去管理成本。」

2022年，許羽婷正式接任彩麗董事長後，首要任務就是透過數據改善製程。

例如，她發現生產塑膠膜的過程中，一般會將從薄膜兩邊切下來的廢薄膜（耳料）回收，經過粉碎、製粒，再繼續投入原料，但此舉耗能又耗時，還可能對品質造成影響。

於是，許羽婷帶領團隊經過著手研發，讓耳料跳過回收再製，直接回歸到壓出機裡。她強調，「這不像煮飯，直接把飯放到電鍋就會煮好。每次產線出來的東西可能都不如預期，所以我們反覆試驗近半年，才讓產線趨於穩定。」種種策略，讓彩麗2023年生產良率提升至83％，較前一年同期增加9個百分點。

慧眼識商機

大賺減塑、疫情財

「這個餐盒上的薄膜，就是我們家做的。」她拿著一個超商紙塑餐盒，自豪地介紹著。

原來，近年減塑當道，超商的微波餐盒材質也逐漸從塑膠改成紙塑，許羽婷意識到，紙塑餐盒表面往往需要附加一層耐熱的PET薄膜，用以隔絕油、水才可微波，若能爭取這塊業務，就可擴大客戶範疇。

「我們10年前，就已經有這些商品了！」她指出，薄膜是彩麗10年前就有的商品，但要如何隨著時代更迭，仍保持競爭優勢，是她一直思考的課題，「我們得在既有的產品上優化，提供更高規格的產品給客人。」

舉例來說，耐熱薄膜能讓紙餐盒防油、加熱，取代過往全塑膠製作的餐盒。但是，一般廠家生產的薄膜，厚度約為0.3至0.5毫米，而彩麗的薄膜則為0.025毫米，逼近一根頭髮的細度，愈薄也代表塑膠用量愈少，比起塑膠盒，能減省近7至8成塑膠用量。

由於亞洲製作高規格薄膜的廠家本就稀少，加上減塑議題正夯，因此彩麗的技術在某次國際的會展上，吸引來自荷蘭、英國、東南亞等多家航空、空廚業者上門詢問，這才讓她了解市場潛力有多大。

一家向彩麗購買耐熱薄膜的泰國客戶即透露，選擇彩麗一來是因產品的耐熱特性，二來是因為它產品線夠全面，不管什麼規格、等級，都能客製化。

不過，要達到航空業要求的標準並不容易，光是為了符合餐盒的大小尺寸，彩麗就開模十多次，還要經過不斷來回測試、檢討，一件案子通常得要花上半年至一年才能量產。

「我們的膜只要有一點狀況，像是出現不太黏或太黏、會漏油、厚薄不均等問題，都一定得重做，前後來回多少次，真的算不清了。」許羽婷說。

由於過去彩麗沒有涉獵餐飲或食品通路，許多設備都要重新置辦。例如，比照食品廠安裝空氣門與警示燈，避免蚊蟲進入；將機台從過往可能每季度做一次保養，提高至每月一次，減少厚薄不均等良率問題。

花費上千萬元布局，彩麗不只獲得歐洲、美國航空業餐飲供應商的青睞。2023年底，它更拿下國內超商的餐盒供應訂單，目前已應用在北部門市，更大批量的生產則有待後續雙方討論。

看好未來減塑商機，彩麗還計畫於今年申請ISO食品認證，將原本的ISO 9001:2015（品質管理系統）塑膠膜工廠，精進到等同食品廠ISO 22000:2018的安心等級。對許羽婷來說，專注高品質商品，才能與以低價競爭的中國廠家做出區隔。

其實，減塑商機不是許羽婷第一次準確抓住市場機運。回到2020年，疫情爆發之初，她就曾嗅出口罩商機，把過去彩麗認為毛利相對差，因而捨棄的熔噴布技術撿回來。

「從口罩的中間層、外層、內層到線材全部都做，彩麗在疫情期間估計總共供應19億片口罩材料。」許羽婷自豪表示。但2022年隨著愈來愈多廠家搶進口罩市場，市場趨於飽和，口罩價格也被壓低。

專注發展最難技術

擺脫紅海競爭

眼見疫情商機不再，許羽婷再次當機立斷。她自忖，既然內外層拚不過對岸的低價競爭，且毛利較低，那就專注做口罩技術最難、能過濾病毒的中間層。

值得一提的是，彩麗擁有全台自主研發的第一台HEPA濾網的IN-LINE（一站式）機台， 濾網濾效高達99.9％。過去需要兩條產線才能製作的中間層，有了新機以後，不僅生產速度加快，交期也變得更短。

台灣一家與彩麗合作5年的醫材上市櫃公司就評價，「彩麗在出現問題後，會即時主動處理，比如布沒裁切好，向它反映，最快隔天就能補上，品質穩定又符合需求。」

根據彩麗統計，口罩業務在疫情後仍占營收的35％，主力塑膠膜則為65％，還讓公司2023年毛利率較2022年，提高了5個百分點。

許羽婷的表現，看在父親眼中也格外欣慰。2023年時，她在參加經濟部「女性創業菁英獎」頒獎典禮的前夕，收到父親發來的一則簡訊，裡面寫著「女兒，就算沒有中也沒關係，爸爸會自己頒一個獎給妳。」這比拿到獎項還令她感動。

從返台接班到推動公司轉型，許羽婷用了8年的時間，繳出亮眼的成績。只是，展望未來，一家僅在台灣生產的中小企業，面對人力成本走高、產能有限的挑戰，如何繼續在減塑市場領跑？是彩麗接下來必須面對的課題。

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