找青花驕、海底撈聯名 全家砸億元擴產冷凍食品 進攻量販超市「漏掉的市場」

【撰文‧陳葦庭】

晚上10點，幾個上班族站在超商冷凍櫃前，他們挑選的，不是甜食或冰品，而是一包包由青花驕、海底撈、韓式炸雞品牌bb.q CHICKEN等知名餐飲連鎖品牌，推出的小龍蝦、辣炒雞、海鮮煎餅。

這，是超商二哥全家便利商店，和多家知名餐飲業者共同開發出的即食冷凍商品。根據統計，2023年，該公司冷凍食品的業績就有約20億新台幣。

事實上，2020年疫情爆發之後，全家鮮食的表現突飛猛進，2023年更突破總營收的3成，繳出逾330億元的好成績。「觀察同一品類，冷藏（攝氏）4度的單品還是賣比較好，比冷凍高出5、6倍。」全家商品本部副本部長黃正田不諱言。

對準全台500億商機

明明超商冷凍食品在鮮食類產品中，業績占不到十分之一，為何全家從2018年起，就在內部啟動擴大生鮮產品溫層的「冰鮮計畫」，2023年更投資1億元改建自有冷凍鮮食產線，並在全台2千多家店擴建四門冷凍櫃？

「先建渠、再引水，冷凍產業鏈布局得提前因應，做好準備。」黃正田轉述全家董事長葉榮廷的話，直言是要瞄準全台近500億元的冷凍食品商機。

日商環球訊息（GII）報告指出，2022年，全球冷凍食品市場已有301億美元（約9448億新台幣），預計到2030年將達468億美元（1.46兆新台幣）。

全家正看好疫情之後，消費者在家簡單煮的需求提升，若能把原本冷藏、保存效期短的鮮食產品，擴充成效期長、可囤貨的冷凍料理，就有機會從外食市場，打入民眾家中餐桌。「現在連家用的冰箱冷凍櫃，空間都愈做愈大了。」他點出近年市場變化。

只是，從早年超市、量販店常見的冷凍水餃，到近年各大實體、電商通路紛紛推出調理包，身為後進者要在冷凍食品做出差異化並不容易，全家要如何在競爭激烈的市場中搶占一席之地？

「大家都在做冷凍，便利商店一定要跟大家不一樣！」黃正田深知，相對於品項多的超市、量販，空間有限的超商賣的是可立即滿足消費者需求的食品或用品，「消費者上門買香菸、買咖啡、買午餐，但很少有人一進便利商店，就直奔最裡頭的冷凍櫃。」他笑著說。

他們的第一步，是將冷凍食品小包裝化，搶攻個人、小家庭市場。

根據內政部統計，去年台灣家戶人口平均為2.55人。黃正田觀察，大包裝冷凍食品，對許多無法一次食用完的小家庭而言，反而是一種負擔或浪費。而全家兼具通路和製造業優勢，透過調整份量，就能保有更多彈性，「一手啤酒，幾包炸物、小菜買回家冰，什麼時候都可以享用。」

接著，是透過聯名推出獨家商品，吸引消費者上門嘗鮮。

「這個麻辣豬皮，是找網紅千千共同開發，去年9月至今已經賣出30萬份。」從冷凍櫃中拿出一包自有品牌媽媽煮藝的商品，黃正田自豪地說著。

不只如此，根據全家統計，去年7月，與青花驕攜手的4款冷凍商品，至今業績已有近3千萬元；今年1月，全家更陸續攜手同集團全家餐飲、米其林餐廳金蓬萊等推出冷凍商品，其中b.b.q CHICKEN冷凍聯名商品，全系列1月至今銷售逾2萬份。

黃正田分析，疫情之後，人人都想改變商業模式，透過便利商店的通路優勢，生意場域就不會只局限在餐廳，更能延伸到消費者家中。

今年和全家攜手，推出冷凍年菜的米其林一星餐廳金蓬萊遵古台菜經理陳莉莉透露，全家共花了近2年時間研發，光是調味和食材，就調整數十次，而如此高標準的製程，正是打動他們，決定進一步合作的關鍵，接下來也不排除推出更多異業結盟的產品，讓更多消費者品嘗到金蓬萊的料理。

全家餐飲總經理辛紫綾則表示，超商具有全天候營業和店點密集優勢，透過聯名策略不只能拓展知名度，也能更全面掌握消費者喜好。

兩千多家店增4門冷凍櫃

透過調整份量、強化聯名策略，冷凍食品今年業績更可望再成長3成，另外，布建四門冷凍櫃的門市也會達到2500間。

但，黃正田坦言，現階段消費者多數都是因為嘗鮮上門，如何養成消費者持續、計畫性購買習慣，仍是全家搶攻冷凍食品商機的最大挑戰。

「必須有多元產品組，不只是小食，我們希望有一天，消費者的3餐主食也可以有全家的產品。」黃正田如此期許。

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