東證社長上任1年 逼出上市公司羞恥心：5大理由日股高漲不會只是暫時

【撰文‧今周刊編輯團隊】

為何說是「好時機」呢？原來，岩永就任東證社長始於2023年4月，而日本股市過去1年讓全球資本市場跌破眼鏡的犀利漲勢，也差不多是從去年的4月開始。

從2023年4月1日算起至今年2月20日止，日經平均指數從28041.48點，一路猛飆至38363.61點，漲幅高達37%。

現為東京證交所社長的岩永，1984年進入東證服務，其間歷經東證企畫部部長、執行董事、常務執行董事、大阪交易所社長等職務，生涯履歷相當完備。在東證服務的40年，毫無疑問地，他也親身走過日本經濟80年代的盛世榮景，以及泡沫後的漫長失落歲月。

不過，對岩永的「恭賀」，固然一部分來自他就任社長的時間點，另一關鍵，也與東證於去年3月底推出的「改革政策」有關。

去年3月31日，東京證交所推出一份行動方案，要求當時被列入「主要市場」與「標準市場」的上市公司，必須就自身的「資本運用效率」深度盤點，如未達一定標準，須提出提升自家股東權益報酬率（ROE）或股價淨值比（PBR）的計畫，「接近半數的主要市場掛牌公司，以及超過6成的標準市場掛牌公司，股東權益報酬率都不到8%，而且股價淨值比不到1倍⋯⋯。」行動方案具體點出上市公司的「罪狀」。

在2023年3月的預告基礎上，今年1月中，東證公布了第一階段的企業資本運用效率「自我檢討報告」，獲得市場、特別是來自歐美外資圈的高度讚揚，例如英國《金融時報》就以「在日本史上可謂前所未見」，來形容東證的這波改革行動。

為何引起那麼大的外部反響？岩永事後觀察，認為原因之一，或是因為「PBR低於1倍」這個指標容易理解。「ROE是相對數字，而PBR低於1倍，就意味著這家公司『依據股價算出的總價值』竟然低於其清算價值，這是個非常清晰易懂的標準。」

另一個原因，岩永表示，要歸功於許多日本與外國媒體非常認真地報導了這個問題，尤其是針對那些PBR低於1倍的公司，讓它們意識到了危機。岩永解釋，日本公司「橫向比較」的意識很強，「所以在同一行業中，如果有些公司的PBR超過1倍，而另一些公司沒有，它們就會覺得自己落後了，必須採取行動，這也促使它們積極回應。」

不過，根據第一波東證釋出的名單可發現，仍有2000多家公司尚未揭露具體的改善計畫。若這些公司遲遲沒有披露相關計畫，東證將如何應對？東證目前並未懲罰沒交具體改善計畫的企業，但有設定流通股票市值等的數值標準，若到2025年3月，企業無法符合主要市場標準，1年內也無法改善，將被勒令退市。

「日本經濟在過去20年中一直處於通縮狀態，現在，終於看到了出路……。」展望未來日本經濟與日股的表現，岩永細數5大看好理由，除了企業價值改革有望積極提振市場情緒之外，諸如日本企業領導者年輕化並日漸重視公司治理、主要企業積極擴大設備投資、許多公司財務改善，乃至國民投資儲蓄新制（新NISA）上路等，在在是日本經濟燃起「復興之火」的因子。

「有了這些條件，我認為日本股市的高漲，絕對不會只是暫時的。」岩永篤定地說。

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