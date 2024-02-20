試過各種節食都失敗！52歲太太沒運動、三餐照吃 靠1招瘦11.5公斤：衣服從XL變M號

【撰文·翁申霖】

春節假期過去，面對體重的時刻來臨！想要順利減重，單靠節食有用嗎？日本一名66公斤的中年婦女為了想加把勁減肥，曾試過各種節食方法，卻在看到成效後又很快復胖，最終只靠「調整飲食」，便在一年內成功減掉11.5公斤，衣服尺寸也從XL號變成M號，她在三餐照吃的情況下究竟是怎麼辦到的？

不運動就出現腰線！衣服尺寸從XL→M

根據日媒《ESSE Online》報導，一名52歲的日本女性美雪(化名)受訪時表示，66公斤的她曾嘗試各種節食方法，想達到瘦身的效果，「即使在之前的節食中體重真的有減輕了一點，但很快又恢復原本體重了。」

為了下定決心減重，她決定求助營養師，並徹底「調整飲食」，專家告訴美雪，即使在減重不必放棄平時喜歡吃的麵包，但應「更重視蛋白質和蔬菜的攝取」，專家指出，「在吃你最喜歡的食物(如麵包)時，嘗試先多吃蔬菜，或吃簡單的蛋白質食物(如蒸雞肉)來平衡飲食」。

不只不必放棄麵包，連吃零食也是被允許的。愛吃甜食的美雪為了擺脫甜點成癮，她將點心換成高「％數」的巧克力，嘴饞時便吃幾塊(建議一天限制5塊以內)含有至少85%的巧克力，又或是100%的天然純可可膏、可可液塊，「含糖量低，質地堅硬，咬下去會發出脆脆的聲音」以增加飽足感。

而美雪也藉由上述方式漸漸擺脫對糖分的依賴，專家表示，「一旦你習慣了，你就不會想吃其他東西了。」

最終，她單靠飲食調整，即使不運動、三餐照吃，順利從66公斤減到54.5公斤，12個月成功減掉11.5公斤，腰圍也少了15cm（85cm→70cm），衣服尺寸從XL號變成M號。

52歲的美雪(化名)單靠調整飲食，順利從66公斤減到54.5公斤。圖片來源／日媒「ESSE Online」

適量吃甜食、喝酒 無壓力減重23公斤

同樣透過「調整飲食」而成功減重的還有她。

「以前我嘗試過各種不吃飯的減肥法，比如冰沙減肥法、代餐、補品等，但明顯影響到我的胃部和精神狀況，且也感覺不到任何效果。」49歲的澤野(化名)這麼說，後續諮詢營養專家，才意識到即使一日三餐也能健康減重，並在一日三餐中強調「蛋白質、碳水化合物和蔬菜平衡的重要性」。

澤野長期靠著調整飲食習慣，即便偶爾「適量地」吃甜食、喝酒，也未遇到減肥停滯期，仍在16個月內「毫無壓力地」成功減重23公斤，從79公斤減至56公斤。

她表示，自己製作的均衡飲食食譜不像難以下嚥的減肥餐，「所以全家人都可以吃一樣的東西，也沒有準備餐點的壓力。」

只要牢記「兩手掌中的蔬菜量」和「一手掌的蛋白質含​​量」等基本知識，就可以製作出美味又健康的菜單。

49歲的澤野(化名)靠著魚、肉、蔬菜的均衡飲食，從79公斤減至56公斤。圖片來源／日媒「ESSE Online」

3種高「％數」巧克力吃法

1.與熱咖啡或茶一起食用

當巧克力與熱咖啡或茶一起享用，味道會變得更加豐富，放鬆的感覺也會增加。「既然要吃，就盡情享受吧！」

2.白天時間吃

專家建議，盡量選在中午或早上食用巧克力，極力避免在晚餐後享用。

3.減少吃點心的頻率

藉由用高濃度巧克力代替日常甜食的方法，，慢慢減少吃點心的頻率。

本文授權自今周刊，原文見此。

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