擺脫句點王！開頭別再說「你好嗎」、「天氣不錯」 哈佛研究：好好說話有7招

【撰文·黃明惠】

不少人習慣把「你好嗎」當作聊天開頭的問候語，但其實「你好嗎」是溝通中最沒用的一句話，因為「問的人不一定想知道答案，答的人也不一定會說真話」。哈佛曾經研究過，以這句話開啟對話，結果可能是錯失建立連結的機會。

外媒CNBC報導，哈佛大學研究人員分析了300多個線上對話，包括與一般朋友或初次認識的人，發現問「有意義的問題」的人更討人喜歡。所謂有意義的問題是指，對方可以回答更具體，可以引發更多後續對話的問題。研究人員指出：「當人們被指導去問更多問題，他們被認為具有高反應力。」

同時，反應力也代表一個人在人際互動中聆聽、理解、確認和關懷的能力。

哈佛提供對話7種策略

想要變成一個講話有魅力、有趣的人，如何和對方開啟對話的第一個問題非常重要，那麼該如何避免讓自己變成句點王？

以下是進行「有意義對話」的7種策略：

1.擅用「A.C.T.」原則快速建立連結

A：authenticity 真實

C：connection 連結

T：taste 透過話題展現你的品味

舉例來說，符合這組原則的問題包括：「你現在的心情是什麼？」、「你這週期待什麼？」、「你看起來很像一位名人，但我想不起來是哪位...你跟哪位名人是親戚嗎？」

2.不要用陳腔濫調起頭 像是「今天天氣真好」

如果談話時，一開始就用「今天天氣真好」這種天氣或交通等句子起頭，會讓你顯得像個「報時器」一樣乏味。除此之外，也盡量不要以運動賽事起頭，除非你確定你閒聊的對象也非常喜歡那項運動，不然請盡量聊更重要且跟你有關的事。

3.觀察環境，找出話題

在開口對談時，可以先利用眼睛觀察周遭，就有機會找到完美的起頭問題。例如，牆上的畫、桌上的古怪小裝置、家人的照片、賽車安全帽、來自不同國家的硬幣等等。仔細觀察，一定會有一個東西適合用來開啟閒聊，並引導出獨特的跟進式問題。

4.分享自己的事

如果你生活中有些新鮮事發生，請不吝分享。例如，「我週末領養了一隻寵物」、「我6歲的小孩昨天第一次騎腳踏車」。不過，請記得一定要真誠、不要編造事情，不然你後續會冒著不知道如何問跟進式問題的風險。

5.早一點講話

不管是面對面或是用電話通話，最好早一點講話。為什麼？因為如果等著看誰先開口的話，可能會發生2件事：其他人搶先講了你想講的話、後續問跟進式問題的機會全被他佔走，然後你就被淹沒在別人一來一往的對話中。

6.注意眼神、表情、語調

閒聊時，重要的不僅是你談的話題，眼神接觸、表情和語調都會影響別人是否願意跟你連結。跟別人面對面閒聊時，記得看著對方，而不是看著桌面或牆壁。用電話講話時也有一個小技巧：微笑，這會讓你的聲音聽起來更溫暖。

7.由你把閒聊導向更有意義的話題

當閒聊從談一些小事轉向談論更切身的、手頭上的事，閒聊就進化到新的層次。從談論小事起頭很重要，因為對話正在流動，你就能夠輕易問一些跟進式問題。

與他人對話最大關鍵：做就對了

CNBC指出，當然不是所有人都很活潑外向、能言善道，對於相對內向的人來說，閒聊可能是一種折磨；不過，如果不想讓自己在場合中「隱形」的話，閒聊是最好的工具。

如果害怕說話，開口前可以先深呼吸，接著試著打破沉默；如果你也想和其他人有更多交流的機會，請努力練習自己的談話技巧，只要願意跨出這一步，其他人就會傾聽並與你互動。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

從演藝界轉戰美食界 趙正平用牛肉麵擄獲大家的心

54歲突收到公司優退通知，60歲退休計畫全亂...跟資遣有何不同？勞保年金請領秘訣、職場中年關鍵9問一次看

父母不解：為什麼我們那世代無關緊要的小事，在這世代卻成了成年子女口中無法抹滅的童年創傷？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】