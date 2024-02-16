她把3百萬翻到千萬資產、存股7年滾出70萬被動收入：「每個人都要成為人生的財務長」

【文‧彭蕙珍】

每個人都想要變成有錢人，擁有財富自由，然而，光靠想像是無法實現目標。理財達人江季芸表示，學習正確的財務知識、身體力行，同時將這些知識真正的實踐到日常生活中，才有辦法達成目標。 「當你拿出負責任的態度，採取具體的改善方法，問題通常都可以獲得解決，若是不行立刻解決，也能有一定的進展。」她強調，每個人都要拿回命運的主導權，畢竟，自由不會從天而降，是要付出代價的。 就像她，原本在大學當助理教授，43歲那年驚覺少子化問題嚴重，未來一定會有招生名額不足問題。於是，訂了「10年離開校園」投資計劃，在2015年將300萬投入股市，靠著存股以及牛市，只花5年就滾出千萬資產。 存股7年，2022年被動收入達70萬，此時她決定提早退休,，因此離開校園，去做自己想做的事，包括寫書、演講等。她強調：「每個人都要成為自己人生的財務長。」

江季芸婚後和先生一起買房、買車、支付孩子教育費，省吃儉用在40多歲時只存到100萬。為了實現離開校園計劃，將房子貸款取得的200萬，以及自己存下來的100萬投入股市。

如此一來，她的儲蓄歸零，勢必得重頭開始，該怎樣再存一桶金？聰明的她很快就發現有兩個致富的組合方法：「開源 + 節流」，以及「儲蓄 + 投資」，就可以多領到一份被動收入。

雙管齊下 存到一桶金

「我們常會聽到人們感嘆，不知道把錢都花到那裡？」她強調，要避免發生這種狀況，就要分配薪水用途、記錄金錢流向。因此，必須要「編列預算」和「記帳」。

編列預算的目的是要知道自己有多少錢、有那些支出項目，事先規劃這些錢的分配方式。

以她來說，會將預算分成三類：

一、10%或20%優先支付給自己、儲蓄起來，作為投資資金。「沒有儲蓄習慣的人，可以先從存下10%薪水開始，但這樣太慢，想更快達到財富自由，我會存下20%。」江季芸一領到薪水，就將20%轉到投資帳戶。 二、30%轉到家庭計劃基金或是緊急備用基金，這是非例行性支出。她指出，這個帳戶可以讓家庭經濟順利運作，很像企業周轉金，像是出國、小孩補習、保險費、大型家電、緊急支出等，就可動用這筆錢。 三、50%是日常生活所需。食衣住行育樂支出，如房貸、水電瓦斯、電信費、餐費等。

她表示，每個人可以視自己的家庭狀況調整，像有些人的家庭支出較多，可以提高到60%，儲蓄10%、家庭計劃基金30%。

若是有意外之財，或領到年終獎金，她也會用這個比例分配。

「當然，最好能慢慢練習增加儲蓄的比例，培養儲蓄的好習慣。」

賺錢（增加收入）→儲蓄（優先支付給自己）→花錢（減少支出）→投資（累積資產）

如此反覆，就能暫時脫離老鼠的困境，減輕對金錢的擔憂、恐懼、煩惱。再加上持之以恆的投資，增加被動收入，當有一天被動收入大於主動收入（薪水）時，就能離開滾輪，實現財富自由。

「窮人為了錢而工作，中產階級為了錢更加辛苦的工作，富人則讓他們的錢去工作。」———歐洲第一理財大師博多雪佛（Bodo Schafer）

不投資自己不了解的 投資也不能複雜

江季芸靠著投資，很幸運在短短5年內將資產累積到1000萬。但，她強調，投資要先做好準備，尤其是要好好的讀書，先了解什麼是投資，再開始投資。

投資不是穩賺不賠，為了避免損失，她有以下4個建議：

1. 把資金投資在安全的地方。 2. 不要投資自己不了解的項目。 3. 資產必須能保值、增值，並產生收益。 4. 投資的方法不能太複雜，必須要有清楚明確的程序和準則。

她表示，緊急預備金最好不要拿來投資，放在銀行儲蓄，「儘管銀行存款利率很低，利息可能會被通膨吃掉，但這是為了保持資金的彈性，不能在意利息低。」

很多人會買股票，她建議投資好公司、或是夢想進入，卻很難被錄取的公司，「當不成員工，就當股東」，讓比自己優秀的人為我們工作，一樣能享受好公司的經營成果。

現在很流行買ETF（指數股票型基金）。她建議最好挑選至少有10年以上歷史紀錄，且過去保持良好投資績效的標的，尤其是想要長線投資，如10年、20年的人，投資的首要目的，是將錢放在安穩的地方，讓資產持續增加。

當ETF配發股利時，江季芸強調，不能將這筆錢花掉，要拿來再買ETF，「唯有將股利轉換成資產，才能發揮錢滾錢的複利效益。」讓資產如同巴菲特說的，像雪球一樣越滾越大。

充滿機會年代 掌握自己的人生

「我們無法選擇父母、改變自己的出生，但我們可以掌握自己的人生、改變自己的未來。」

她強調，這是一個充滿機會的年代，只要找到方法並願意努力，每個人都可以享有富足的人生。

當實現了財富自由後，江季芸指出，每個人都要盡可能的去發揮長才，與此同時，更要去追求心靈上的富足，如此才能獲得真正的幸福人生。

「我們一定要成為一個善良的有錢人，讓自己更富裕、更善良、更美好，也幫助別人更富裕、更善良、更美好。」

最近她在新書《未來不為錢煩惱的致富養成記》中，教導中學生如何從小建立正確的理財觀，投資屬於自己的美好人生。她希望每個人都能實現財富自由，並將自己活成一道光。

本文授權自今周刊，原文見此。

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