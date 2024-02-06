陸A股5年來最慘！中共救市也沒用 謝金河：「這些事不退讓」看不到曙光

【文．謝金河】

股市下跌是經濟衰敗的前兆！ 全市場最聚焦的不是台股封關，一個股民平均賺多少錢的問題，而是中國股市盤中大跌，股民頻頻呼叫：這是亡國徵兆！

週一上海A股跌到2762.5，創下2019年以來5年新低，上証從3731.69跌到2635.09，深圳股市更慘，深圳成份指數在2021年初在16293.09，一度超過台灣的加權指數，台股現在在18000以上，深圳成份指數剩下7683.63，深圳A股從2690.67跌到1455.02，這樣的跌勢令人怵目驚心。

中共中央展開一連串救市行動，大開資金水喉，又限制上市公司賣股票，但股市照樣跌跌不休。這半年，更是限制所有看空的言論，像學者劉紀鵬微博帳號被封禁，公安部門甚至把唱衰經濟者視為國安威脅。於是，對內要除「建構認知陷阱的內奸」，對外要抓唱衰中國經濟的外國間諜。

圖片來源/謝金河臉書

圖片來源/謝金河臉書

在雙管齊下之下，有王歧山當靠山的胡舒立，她一手創辦的財新週刊影射中共當局開歷史倒車，又追悼李克強等敏感人物，文章毫無懸念，立即被刪除。

另一個是上海第一財經，最近發表評論員文章指出：對民營經濟最好的承諾是放手放權！法治經濟才是最好的市場經濟！接著又報導：凌晨路邊等活的農民工！文章出來立刻被刪除。第一財經及財新週刊後面都有強大政治靠山，他們發出怒吼，顯然是衝著習近平而來！

圖片來源/謝金河臉書

圖片來源/謝金河臉書

股市跌跌不休，其實是經濟衰敗或崩潰的前兆，1989年日本泡沫經濟後，日經指數從38957跌到6694，這次中國股市的崩跌，是經濟頹勢的前奏曲，最大核心是集權專制體制的國家，沒有一個是經濟好的！

中國經濟奔馳卅多年，眼前最需要的是與民生養，不可大動干戈，偏偏中國領導人要向世界爭霸權，像台海上空的軍機頻頻繞境，其實只在消耗資源而已！美中角力更加速資金從中國流出，讓經濟更加疲憊。

在這一輪救市行動中，股評家蔡慎坤說得最好！他說：拯救股市必須正本清源，在國內至少要有黨內民主，廢除終身制及集權體制，允許輿論和公眾發出不同聲音，尊重私有財產合法權利，國企退出競爭性的市場領域，在香港恢復中英兩國確立的一國兩制原則，尊重獨立司法，終止國安法實施，安撫港人，善待外資，當然這些要求對一黨來說都是致命的挑戰，如果不肯退讓，中港股市看不到一點曙光！⋯⋯

蔡慎坤這個觀點已經完整概括一切！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

被倒會上千萬破產的親戚長輩，卻主動來我家要教我理財...吳淡如經驗談：出社會你該懂的「人情界線」

「求神明讓我2024發大財」大部分的年輕人都搞錯，拜拜的第1步不是許願！過年去廟裡要注意的事

台新介入彰銀案關鍵推手、83歲「新光集團國師」揭特別股操作精髓！謝金河：向特別股教父敬禮

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】