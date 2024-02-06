台積電封關漲逾10元 謝金河：會上千元、市值兆美元「台股肯定攻2萬」

【文．林韋伶】

台股在周一（2/5）封關，終場以小漲36點成功守住萬八關卡，其中護國神山台積電（2330）股票漲逾10元表現亮眼。 對於股價來到近650元的台積電，後續還有多大表現空間，財信傳媒董事長謝金河在最新一集《數字台灣》節目中談及：「有一天真的會拱上1000元以上。」

在最新一集《數字台灣》節目中，謝金河請到半導體專家楊瑞臨來分析最新的全球半導體業趨勢，楊瑞臨先從整體的大環境談起：「今年環顧全球半導體顧問公司的說法，大概都認為2024年是逐步成長的一年，市場多數預估今年半導體業成長應該有15%左右。」

值得注意的是，台積電在2024年的表現一如以往可望優於產業平均，根據台積電總裁魏哲家的預估，成長有機會站上20%；甚至到了2025年，JP Morgan預測還會再成長20%，楊瑞臨分析：「簡單來說，台積未來2年會是非常非常好的2年。」

英特爾執行長只是「放話大師」 謝金河看好台積電股價上看千元

推動台積電營運成長的背後動能，就是世界各科技大廠在AI領域的軍備競賽，楊瑞臨細數，包括輝達、AMD 、Google、微軟、Meta、Amazon，應該都會機會開發自家的AI加速器晶片，產能可望在2025年浮現，將帶動台積電另一波成長動能。

楊瑞臨分析，相較起在5奈米、3奈米、2奈米，甚至是1奈米都有周全準備與架構的台積電，英特爾英特爾執行長季辛格（Pat Gelsinger）就是一位「放話大師」。

謝金河也認同楊瑞臨的看法，分析若台積電成功從台灣的台積電、搖身變成世界的台積電，「我覺得台積電市值最少會到1兆（美元），如果台積電衝上1兆（美元），台灣股市就一定會攻上2萬點以上」。

謝金河看好台積電股價表現指出：「在整個半導體產業鏈裡，我覺得到最後，台積電（股價）會在不知不覺當中，有一天它真的會拱到1000元以上。」

台積電晶片在AI產業市占有多高？楊瑞臨估：終端8成、雲端9成以上

楊瑞臨引用JP Morgan的報告分享，未來所有AI晶片，包括：雲端、終端、邊緣運算、工業電腦、小型伺服器、PC、筆電、智慧手機，甚至是智慧家庭要用到的AI晶片，大概只有三星不用台積電生產的晶片，其他所有科技廠都是台積的客戶，包括經常放話要超越台積電的英特爾。

以市占率數字來看，楊瑞臨評估台積電在雲端市場AI晶片的市占率有機會超過9成，甚至衝上95%；在終端市場的部分，也有機會衝上8成市占率。

談到各國領導人對半導體的熟悉程度，楊瑞臨讚賞總統蔡英文與副總統賴清德是目前全球領導人中，對半導體產業相對熟悉的，「尤其台灣在9月舉辦的半導體展，小英總統都是一定會參加」。

劉德音退而不休？有機會接棒張忠謀，擔任台灣APEC代表

在提及預計將在今年6月退休的台積電董事長劉德音時，謝金河大膽分析：「我相信如果劉德音下來，他將來還是會有角色的，他對台灣也許會發揮更大的貢獻。」

楊瑞臨也認同這樣的看法，指出過往台積電創辦人張忠謀長久以來多次代表台灣參與APEC，近年來各國領袖都積極找機會與張忠謀互動，其中有不少領袖都希望吸引台積電能到當地設半導體廠。

「等賴總統一上任，我在想，好像有那麼一個人，才70歲、他又退休了，可以好好的協同懂半導體的賴總統，我覺得他可以做很多事。環顧台灣，又懂半導體地緣政治、又懂半導體產業、又懂半導體技術的，除了張創辦人以外，第2名呼之欲出。」

楊瑞臨也回顧先前劉德音在台積電法說會上的說法，點出劉德音自己在法說會上也曾提到，還是希望能夠持續對台灣半導體產業有貢獻，楊瑞臨說：「我相信，他絕對可以有很大的貢獻。」

楊瑞臨分析，劉德音擔任台積電董事長約5年多，正好是台積電經歷強大地緣政治壓力的時代，其他人都是從局外往內看，只有他是以董事長的身分「親身經歷」，就因為在台灣沒有多少人有類似的經歷，他認為劉德音在未來有機會接棒擔任台灣APEC代表。

本文授權自今周刊，原文見此。

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