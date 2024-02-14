精華光學「抱上抱下」600萬獲利飛了 他驚醒「有家要養 」...掌握賣股3時機 年領70萬股息

【撰文‧林心怡】

「切老滾雪球粉絲頁」版主謝毓琛（切老），是一位在雲林任教的大學教師，現階段，他每年可穩定領70萬元現金股息，手上有2千多萬元的投資資金，擁有一套無貸款公寓租人與每年6位數副業收入，雖然或許還稱不上相當富裕，但對照16年前他在股市慘賠，如今持股不乏翻倍獲利，且每年穩健收息的複利效果來看，的確持續朝著富足之路邁進。

「對我來說，富足，不一定是財富上的極大化，而是你在生活中的很多層面，都可能感到滿足感。」謝毓琛說，身體健康、與家人關係和睦，擁有喜歡的工作、能感覺到自己對生活有著充分的自主權，就是一種富足，「我現在就是這樣，在大學任教之餘，還能適時分享自己的投資理財經驗，幫助有需要的人，其實滿幸福的。」不論是撰寫部落格日誌，或是出版新書《能力圈選股，投資致勝的關鍵》，都是他心之所向的第二生活志趣。

股神巴菲特的傳奇合夥人查理．蒙格有句名言：「清楚自己的能力圈範圍很重要，如何投資，取決於你的能力。」至於投資成功的關鍵，他強調：「比起想贏的意願，更重要的是『做好準備』的意願。」換言之 ，做好準備、畫好自己的能力圈範圍，就是蒙格之道，也是他的幸福致富之道。

而經過多年台股修煉，謝毓琛也自創一套「能力圈選股法」，簡單說，就是先畫出自己的「能力圈」，從自身專業、有興趣、熟悉或容易了解的產業與企業觀察，再針對企業龍頭與小型股研究，並從高獲利、高成長、配息佳的股票著手。

他攤開選股名單，從上述邏輯篩出的標的，目前涵蓋了鈊象、中租、裕融、洋基工程、保瑞等，並偏愛市值在千億以下者，他認為，「規模小也代表成長的機會較大，而且，股本小，每股獲利的數字也會比較好看。」

其中，近5年最讓他引以為傲的成績單，要以2017年開始買進的鈊象為首，期間陸續買進，持股至今報酬率約4倍，直到今年，鈊象在他的投資占比仍超過37％。

慘痛教訓：產業不熟、先入為主

其實一開始，謝毓琛也曾因為投資缺乏章法，加上根深柢固的投資偏誤，而在股市慘遭滑鐵盧。

他回憶，印象最深刻的第一個慘痛經驗是在2008年的金融海嘯，「當時重押了一檔叫光洋科的股票，大漲一倍後遇到美國次貸風暴，全球股市暴跌，」當時除了光洋科難以置身風暴之外，「我所有的持股市值都近乎腰斬；不只股票，連投資型保單買的基金都從原來獲利超過一倍，變成虧損50％。」

「當時很震撼啊！忙了那麼多年，持股市值瞬間腰斬，慘賠1百多萬元，我才赫然發現，自己根本沒找到正確的投資方法。」他事後檢討，當時沒太多投資策略，買了一堆自己不熟悉的電子股，「不懂得出場，讓我常常只有紙上富貴，贏家變輸家。」

在那次股災後，謝毓琛發現，手中所有股票中，就只有鈊象與精華光學兩檔股票沒虧損，而且，這兩者也是當時台股中少數股價還能撐在百元以上的，「當時我賣出所有虧損的股票，也解掉幾乎所有的投資型保單，把所有資金都放在這兩支股票上。還記得，當時我的資金剩下不到兩百萬元。」他回憶，到了2013年，他很幸運地靠精華光學股價漲到8百元以上，讓手中持股市值超過千萬元，這是他第一次發現長期持有好公司的威力。

「但故事還沒完，第二次最慘的教訓，也是精華光學帶給我的。」謝毓琛回憶，從2013年至2018年間，精華光學歷經三次暴漲暴跌，每次都是市場謠言說競爭對手殺入，精華龍頭地位不保，但他還是堅持要長期持有，前兩次的暴跌，讓他每次持股市值都跌掉超過60％，而每次股價也都能重回高峰，甚至在2017年12月創下歷史高點1025元。

「進行決策時，往往會過度偏重先前經驗與印象。」就是所謂的「定錨效應」，這個心理學名詞造成的投資偏誤，果然也讓謝毓琛很快栽了大跟頭。

2018年，隱形眼鏡市場出現變化，精華的營收與毛利都出現下滑，但過去美好的獲利經驗，讓他堅信股票還會再漲回來，「於是我在高點只零星賣出幾張股票，大部分都還是傻傻地續抱，等到認清精華真的失去了優勢，股價已經腰斬了。」

謝毓琛事後反省，雖然在這檔股票10年來領到的股息與資本利得，仍有5、6倍獲利，但終究白白浪費了5、6百萬元的報酬，被他視為投資生涯的第二次重大失誤。

這次的教訓也讓謝毓琛驚覺，其實重押一、兩檔股票的投資風險是相當高的。「當時我已經是40多歲、有一家四口要養，如果我那10年重押的不是鈊象、精華，而是宏達電或浩鼎呢？會不會摔得更重、更慘？」

調整配置 兼顧成長性與安全性

這個教訓，逼著他做出重大改變，在配置上，他將原來占比超過7成的精華持股慢慢換成其他股票，每一檔都盡量不超過20％；這幾年，他也更認真研究投資組合的概念，思考如何兼顧成長性與安全性。

在賣出時機方面，幾趟教訓下來，他也變得更有定見，當公司成長性已見衰退，確認未來兩、三年無法再恢復成長，或是核心競爭力消退、產業地位也已改變，股價走勢與報酬率明顯低於大盤時，就會果斷賣出股票。

這些改變，不僅讓他近5、6年的獲利得以穩健成長，也讓他的心情更加沉穩篤定，在本職、家庭與投資之間，找到了完美平衡，在財富增值的路上也更為踏實。

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