台南傳產大廠第3代接班 為何味覺記憶能傳承一甲子？要從家厝這張大圓桌說起

【撰文‧陳葦庭】

餐桌，在每個人的成長過程中都是重要的場域。無論是一年三六五天都為賓客料理的大廚、吃遍山珍海味的企業家，或是在異鄉打拚的遊子，都有一段屬於自己的餐桌故事。來看看名廚、工具機、食品大廠接班人，和派駐台灣的外商，如何各自從他們的餐桌，溫暖和滿足自己的身心與家庭。

木製圓桌鋪著防水布，上頭擺滿各式食材，旁邊還坐著3個女人，正忙著包春捲。這張老照片，濃縮著工具機大廠東台精機位在台南市成功路上7層樓起家厝的珍貴記憶。

「這是我奶奶、媽媽還有嬸嬸，她們3個偉大的女人肩負著嚴家三代十多口的生活。」東台第三代、工具機事業處副總經理嚴璐拿著泛黃老照片分享著，興奮的語氣就像是回到童年，看著長輩準備滿桌菜餚，期待過年的小女孩。「嚴家媳婦都很能幹，都是超厲害的廚娘，年糕、粽子、春捲⋯⋯都是自己做。」

「奶奶拿手菜還有佛跳牆、鮑魚溏心蛋、八寶丸、蝦捲，早餐一定要有魚，蝦子是零食，你該不會忘記了？」東台董座嚴瑞雄在一旁補充道，從叔姪互動中，不難看出嚴家人的好感情。

其實，凝聚東台嚴家三代感情的起點，正是這有一甲子歷史的大圓桌。

時間回到1966年，當時嚴瑞雄的父親嚴燦焜在台南創立了三新公司，後來又以最大股東身分拿下東台經營權。而這層7樓高的住商混合建築，就成了嚴家十多口一起工作、生活的空間。

在嚴璐的記憶中，每到午、晚餐時間，嚴家的男人們就會上樓吃飯，由於爺爺、爸爸和叔叔懂吃也重視吃，因此家中餐桌上永遠少不了青菜、魚、肉和熱湯，也養成了一家人下班後回家吃飯的習慣。

而跟著父母親一起住在這個大家庭，嚴家的第三代，也因為這張餐桌有了羈絆。

難開口的話題 要留在餐桌

「感謝這張桌子，一起長大、一起回憶很重要！」嚴璐回憶，光是第三代的孩子就有11人，大家一起看著大人在廚房忙進忙出，「我們負責擺碗筷、吃飯、洗碗、捉迷藏，還有在旁邊偷吃，所有的回憶都圍繞在這張桌子。」

正是這樣的共同記憶和固定一起吃飯的習慣，讓第三代們雖然歷經北上、海外求學、各自成家立業等變化，仍能維繫關係，好感情也在這一餐又一餐當中被傳承下來。目前，11位成員中，有7人已經進入東台或關係企業上班，是家人也是職場好夥伴。

「有些不知道怎麼開口的話題，在餐桌上說起來反而自然。」學音樂的嚴璐形容，企業跟家族的關係就像交響樂，得平衡才能譜出好的樂章。而餐桌這個場域，又比辦公桌更能讓人放鬆心情，一起吃飯的時刻，雙方更能說出自己的感受和心裡話。

餐桌不只是凝聚一家人情感的核心場域，在她眼中，「餐桌對我的意義，更像是一個快速充電站。」

小時候因為看到爺爺辦公的大桌子，發下豪語要當董事長的嚴璐，是同輩中最早回到公司上班的一員。她不諱言，直到進到公司後，才真正體會經營者的責任重大，投入更多時間在工作上的同時，和家人相處時間也變少。

「我媽無論如何都會幫我留菜，像是咖哩飯、肉燥飯，還有一碗熱湯太重要，那跟外面應酬吃的山珍海味意義完全不一樣。」嚴璐坦言，因為工作忙碌，自己是全家最常缺席晚餐的一員，但就算應酬再晚，還是要靠媽媽的味道才能療癒一整天的疲憊，更堅持每周至少留一天回家吃飯。「雖然沒說出口，但我知道這是媽媽的心意。」她說。

而早餐，更是嚴璐和母親之間最重要的時光之一。

「長這麼大，每天的早餐都還是媽媽煮給我吃。」身為家中的老么，嚴璐面對母親時仍是那個愛撒嬌的小女兒。每天早上，媽媽總會為她準備一碗雞精加上一盤水餃或炒飯，讓她充滿電力，有精神迎接整天的工作。母女二人就是把握每天5到10分鐘吃飯時間，分享彼此的生活。

不拘形式 相聚的意義靠「身教」傳承

隨著時代變遷，第一代掌門人過世之後，嚴家人過年、過節的方式，也有了轉變。

「6、70年前的圍爐，小朋友是圍在烘爐邊，旁邊還有清代龍銀串成的銅錢。」「以前過年才能吃到烏魚子，還得配給，現在想吃隨時就有得吃了。」回憶起嚴家的年節傳統，嚴璐的父親、三新公司董事長嚴華洲忍不住感嘆。

「在平常沒盡太多孝道的情況下，過年就想讓長輩們輕鬆點。」不擅長料理的嚴璐一面自嘲，一面分享近年家人都會出國，或在飯店過節的原因，其中開幕將滿十年的台南晶英酒店，就是聚餐的老地點。

嚴璐說，父親是第二代長子，觀念上最為傳統，但近年也漸漸接受新事物。而台南晶英不只是在地商界聚會的場地，每年也都會推出不同活動，幫客人創造新鮮感，也漸漸成為他們家族聚會，或招待客戶的首選。

「這盤調酒，不只每次家族聚會喝了開心，用來招待客戶，沒有談不成的生意。」嚴璐端著一盤名為三十六計的調酒，興奮地介紹著。她說明，這是該飯店以兵法書《三十六計》為依據，加上台南在地茶、水果所設計出的調酒，由於口味新鮮，加上品飲時還有設計互動性遊戲，是帶動聚會氣氛的好工具。

談到過年期間，嚴家打算出國旅遊，嚴璐也有一番新的體悟。

「家族旅遊5、6天大家就是綁在一起，誰都跑不了。」嚴璐不諱言，在農曆年期間出國，確實少了那份傳統在大圓桌吃飯的年味，但其實1年365天，家人都各自忙碌，鮮少有長時間相處的機會，如此正好能讓一家人聚在一起。

傳承到第三代，儘管過節方式有了改變，但嚴家仍有一些永遠不會變的傳統。「這個紅色的碗，上頭還寫著喜字，過年才能拿出來用。」嚴璐分享著嚴家祖傳的餐具，是從爺爺那一代傳承下來的寶貝，目前分別由嚴華洲、嚴瑞雄兩房後代收藏著。

「爺爺不太管、奶奶也不太講，在嚴家都是身教重於言教。」「爺爺沒有特別教，但我相信，你們會比我們更厲害。」採訪最後，嚴華洲、嚴瑞雄笑著和嚴璐分享自己的成長經驗，透過一次次餐桌上的對話，這個走過近一甲子的工具機家族，正在用自己的方式創造出新價值。

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