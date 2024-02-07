台北天空塔6年換3任董座 連銀行團都不清楚「背後投資關係」…起底神祕大股東

【撰文‧梁任瑋】

台北天空塔爆發掏空案，近日遭檢調搜索，據《今周刊》調查，為了爭奪台北天空塔主導權， 傳言碩河開發董事會早已起內訌，不斷上演鬥爭戲碼，內部股東矛盾也正式浮上枱面。

坐落台北信義計畫區中心的「台北天空塔The Sky Taipei」，日前因涉嫌掏空疑雲，遭檢調搜索調查，成為近期金融圈與房地產業者間熱議話題。有人說這是兩派人馬為搶經營權而相互放話，但若抽絲剝繭背後複雜的股權結構，可發現各方皆有不同盤算。

這棟原址為中國信託金控舊總部的基地，2015年由私募基金子樂開發、大陸建設合資的碩河開發買下後，預計投資3百億元，規畫引進國際五星級飯店品牌柏悅（Park Hyatt）與安達仕（Andaz）進駐，要打造台北市最貴飯店地標，一度成市場矚目焦點。然歷經近九年開發，卻只見工程進度延宕落後，原本預定2020年完工開幕的時程早已跳票。

據《今周刊》調查，台北天空塔股東身分很神祕，光是境外控股公司就有四層之多，過去常代表碩河發言的詹偉立只是基金管理人，台北天空塔幕後大股東其實是香港《東方日報》家族成員馬廷海、南豐集團陳家，至於大陸建設僅占10％。

不過，從碩河近3年頻繁地股東異動，似乎可推敲出內部股東之間早已缺乏共識，對於投資方向產生歧異。

馬廷海接董座 經營權生變

根據經濟部商業司登記，2017年時，一手主導台北天空塔的「外資私募基金金童」詹偉立，為碩河董座；但2020年12月開始，先是元大銀行前執行副總經理邱冠勳加入碩河董事會，2021年3月，馬廷海的名字也出現在董事名單上，幾個月後，詹偉立就卸任碩河董事長職務，並由馬廷海接下董座，碩河的經營權似乎在此時已產生變化。

事實上，碩河董事會成員不得不提的人物是馬廷海。對香港投資圈略有了解的人都知道，出身香港《東方日報》家族的馬廷海背後勢力相當龐大。

在香港，他是香港鵬榮集團控股有限公司的總裁；在台灣，他則透過鵬榮集團投資成立新朗興業，在2011年取得台中七期重劃區原本租給Lexus車廠的土地，之後與富邦建設合資規畫推出豪宅「白朗峰」，後來在2020年與富邦建設拆夥，更名為「新朗日匯」， 該案目前還在銷售中，顯見馬廷海對台灣房地產投資並不陌生。

據了解，馬廷海在台北天空塔興建初期扮演主導角色，不少參與本案的相關人士都接觸過他。他也曾在媒體買下廣告，行銷「港資新朗集團在台打造地標性建築的盤算」品牌形象，內文提及「香港新朗集團大手筆在台北、台中兩地共投資超過5百億元，打造兩大城市地標性建築『Taipei Sky Tower』台北新天空塔及台中市七期重劃區正中心新朗日匯高級住宅」，但弔詭的是，從香港公司名錄網站可發現，鵬榮集團已在2023年6月16日註銷，「公司現狀為：已告解散。」

時間倒回到2023年2月，曾任美國私募基金銀湖資本（Silver Lake）董事章經鑫，已悄悄取代馬廷海，擔任碩河董事長，背後的原因不得而知，但從董事成員更迭頻繁來看，公司內部治理恐怕不無紛亂，甚至連銀行團也私下說，搞不清楚台北天空塔背後股東層層的投資關係。

產權若質押外部 不合常理

對此，碩河指出，碩河目前由董事長章經鑫維持日常營運，持有並保管公司大小印鑑，並有經濟部商業司登記在案，馬廷海假借盧森堡商Luxe Opus公司名義，解任相關董事並召開董事會，都是違法。

碩河強調，該公司上層控股公司Green Heaven在2021年間發行予 Lion Best Global公司認購的A類特別股，經審查發現是未經董事會、股東會決議通過及未取得相關股東同意的行為，該特別股的發行應屬違法無效。

據《今周刊》調查，去年5月，為了證明新經營團隊接管台北天空塔，章經鑫就以碩河代表人身分發函給往來廠商，直指碩河已與張良吉、馬廷海等共十餘人結束委任關係，廠商若與他們有往來，相關風險應自行負責。這也呼應自從去年5月管理團隊大改組後，各種問題就開始浮上枱面，包括工程延宕、台北天空塔整個案子開出天價要賣等傳言，甚囂塵上。

銀行業者分析，這個案子有一些先天問題，因整棟規畫商用不動產，無法像住宅案可在興建期間預售，因此本案飯店、商場完工開幕前是不會有現金流，雖然已向銀行貸款大筆工程款，但後期又遇到疫情衝擊原物料成本大漲，疑似台灣聯貸部分已不足以完成工程，因此才會引進新金主，沒想到董事會卻起內訌，更重要的是，「雖然碩河是在台灣成立的僑外資公司，但最大的股東都在境外，一旦上層公司將股權質押給其他投資人，台灣投審會是很難實質掌控，這也是審查的漏洞。」

目前同時擔任總承包商與工程管理的大陸工程內部人士透露，目前台北天空塔所在的A7基地未停工，但近日爆發碩河內部股東糾紛，使得銀行聯貸撥款進度也被暫緩，承包商因為貨款延遲，進度都放慢了，「的確在營造的部分，進度與付款是慢了，看來離原本預計的完工進度，還有很長的路要走。」

對於碩河的爭議，後續地標會否恐成「爛尾樓」？欣陸投控僅表示，大陸工程目前都如期施工中，也有持續收到工程款項。至於大陸建設也表示，將依法配合司法偵辦。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1416期)

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