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過年親戚最愛的「靈魂拷問」來了...你1個月賺多少？ 小鐘誠實2句話完封

聯合新聞網／ 今周刊
長輩的「靈魂拷問」怎麼答？藝人小鐘2句話機智回應，成功讓親戚不再追問。示意圖／ingimage
長輩的「靈魂拷問」怎麼答？藝人小鐘2句話機智回應，成功讓親戚不再追問。示意圖／ingimage

【文．林依榕 整理】

剩沒幾天就要過年了，雖然平時較少見面的親戚們都能趁此團聚、維繫家族感情，但年輕一輩也免不了要接受長輩們的「靈魂拷問」，有時候問題涉及隱私，卻又礙於禮貌實在讓人頭痛且難以拒絕。對此，藝人小鐘誠實2句話，就讓親戚成功惦惦、停止過度的「關心」私人話題。

「哇～長大了，交男/女朋友沒呀」、「工作做什麼」、「一個月收入多少」、「什麼時候要生小孩啊」、「需不需要介紹對象？」

幾天後就是農曆春節，返鄉最讓不少人頭痛的，就是要和親戚的「關心問話」過招300回合。藝人小鐘（鐘呈昀）2/3在臉書透露，自己過年最常被親戚問在演藝圈一個月大概賺多少。

他坦言，自己被問到這類問題都會很誠實回答「大概1百萬左右吧！」親戚們多會接著好奇詢問，「做什麼主持還是活動？可以賺得賺這麼多？」

聽到這句話，小鐘就會馬上表示「你也可以呀」，對方臉上就會出現滿頭問號，然後他再接著說「因為我『做夢』」，而語畢後也會讓親戚再也不會往下詢問，成功堵上對方的嘴又不失禮。

而小鐘機智的應答，也獲得上千人按讚留言，表示「小鐘哥總是不會讓人失望」、「博士級的標準答案」、「夢裡什麼都有，說得很實在」、「真的好好笑，嘴角失守」，但也有人質疑，認為以小鐘在演藝圈的年資，應該年收入不只賺100萬，也讓小鐘再次親自搞笑回應「 我有誠實（x10）喔」。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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