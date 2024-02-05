護國神山比武器更厲害！理財達人：錢交給聰明老闆管 想用錢時賣零股

【文．盧沛甫】

每到過年不少人會開始思考年終獎金、紅包理財規劃，理財作家莊雅珍在《毛利小姐變有錢》PODCAST節目分享，即使沒有好的投資天分，只要堅持紀律，小錢一樣也能滾出大錢。此外，她建議四種選股方式：帳單選股、挑市值前十大、選自己喜歡信任的老闆、留意外資買賣超，都有助小資盡早達成財富自由。

年終如何放大？莊雅珍：買市值前十大的個股

「拿到年終或是紅包錢，就按照紀律投入股票就對了！」莊雅珍建議，即便是沒有太多經驗的投資人，每月固定買入零股，建立穩定投資習慣，未來累積的資金不容小覷。至於標的如何挑選？莊雅珍表示，直接從台股市值前十大的公司挑選或是選擇市值型ETF亦可，如：元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）。

她回憶家中孩子剛成為社會新鮮人時，她曾要求孩子每月提撥5000元買台股市值第一的台積電（2330），幾年後孩子需要一筆20萬元花費，於是賣了一些台積電零股，就成了資金來源。

「小資透過這種紀律方法存小錢投資，想用錢時沒煩惱！」莊雅珍提醒：「當錢從股市領出來之後，還是要固定每月投入資金，確保資產持續累積！」

紅包存進證券戶，讓台積電幫你錢滾淺！

談到過年該如何減少開銷，莊雅珍笑說：「我都在家吃，在家吃比較省。」加上她個性好客，每年年菜都自己煮，還常常從初一煮到初五，她表示過年期間自己一方面要忙著準備年菜，一方面出國玩沒年味、國外旅遊團費貴、國內旅遊到處塞車，索性都待在家裡和家人團圓。

至於小孩收到的紅包錢如何管理，「千萬不要讓紅包錢融化了！」莊雅珍建議家長，可替小孩開立證券戶，從小開始存零股，2歲就能開始踏上財富自由之路。

有關未成年子女開立證券戶，需符合以下規定：

1.未滿七歲孩童

需法定代理人同意才可開戶。申辦時，孩童本人不需到場，但需由法定代理人雙方辦理親簽。

2.七歲以上未滿十八歲孩童

需法定代理人同意才可開戶。申辦時，孩童本人與法定代理人都必須到場，相關文件需由本人親簽。

四種選股法，菜籃族也能快速掌握！

至於投資人常有的煩惱，科技日新月異、產業消息難全盤掌握，超過1800檔的個股，該如何找出適合布局標的？莊雅珍分享四種平易近人選股法則：

1.帳單選股法

「帳單繳到哪，股票買到哪！」莊雅珍表示，這種方法可讓投資更貼近生活，例如：每月帳單都要繳電信費，就可選擇投資電信三雄（中華電、台灣大、遠傳）。

2.只買市值前十大個股

市值大個股有較不易倒閉基因，從中挑選進行投資，可避免個股下市風險，不過莊雅珍提醒，投資人仍需對企業基本面進行簡單研究，若手頭資金充裕，也可考慮前十檔都布局，藉此分散風險。

3.觀察公司老闆

莊雅珍認為，選股票跟挑女婿類似。董事長或CEO經營理念，或多或少影響企業走向，因此留意企業主或管理者風評，都有助挑到好股票。

4.外資買賣超

「外資是散戶的望遠鏡。」由於外資在台股市值佔比大，常扮演著引領市場走向重要角色，觀察外資買賣超變化，就有機會找出具備上漲潛力個股。

「沒有好的投資天分，但你有紀律，投資就會成功！」莊雅珍勉勵投資人，新春期間「拿出一張紙，寫下自己的紀律方法」持之以恆，長期投資，最終會享受時間帶來的複利效果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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