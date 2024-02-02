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香港的慘恐出乎預料！經濟學人評「不再像國際化城市」 謝金河：如溫水煮青蛙

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【文．謝金河】

香港的慘，可能會出乎大家預料！

一個人的生老病死，到了晚年，最後的病灶都在雙腳！當兩腳無力，走路碎步，或坐輪椅，都是生命尾聲的通知書。

看一個經濟體，股市是櫥窗，當櫥窗愈來愈黯淡，也是經濟出現問題的通知書！最近，香港正試圖通過基本法23條，香港在不知不覺中被悄悄關進「鐵幕」，183年來香港繁華元素正逐漸流失！也許幾年後再回頭看香港，可能會更加令人不勝唏噓。

2024年元月，日本股市大漲8.43%，美國股市也小漲1.22%，但深圳A股大跌15.95%，上海A股跌6.27%，香港國企指數下跌9.96%，恆生指數再跌9.16%⋯⋯

從2018年以來，港股的下跌，大家都很熟悉，但很多重量級企業股價的下跌，已經到令人頭皮發麻的地步。例如，快手從417.8跌到31.75港元，嗶哩從1052跌到66.1港元，半導體的中芯國際從40.25跌到13.92，華虹半導體從64.65跌到14.1(以下皆港元)。

大家都很熟悉的美團從460跌到61.9，鏡頭的舜宇光學從259.4跌到46.75，電動車的蔚來從199.2跌到48.3，小鵬從220跌到24.75。

很多在疫情崛起的生技股都很慘，康希諾從450跌到16.1，藥明生物從248跌到20.26，平安好醫生從148.5跌到13.38！台灣在香港上市的旺旺從8.44到4.16，康師傅從18.48跌到7.07，統一中國從10.46跌到4.36，全部都是腰斬等級，最慘的是高鑫零售（中國大潤發）從13.4狼跌到0.96，代表中國內需的李寧從108.2到14.94⋯⋯

最近交棒的恆隆集團股價從35.9跌到9.38，陳啓宗在退休儀式中表示：世界變得特別快，方向不令人鼓舞，現在是保命保本的年代！在基本法23條上路後，黎智英正被張劍寒強力指控勾結外國勢力顛覆香港！

經濟學人最近給了香港一個封面故事：香港不再像國際化城市！過去炙手可熱的香港商辦大樓空置率頻創新高，股價破底，愈跌愈深，且毫無支撐力，這是資金源源不絕流出，逐漸走向枯竭的象徵！

人會逐漸走向衰老，香港的溫水煮青蛙現象，大多數人渾然不知！

本文授權自今周刊，原文見此

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