10萬人給4.9星滿意度！易遊網APP團隊11人均30歲 35歲的她怎催出百億年營收？

【文．彭蕙珍】

2015年8月易遊網推出APP，初創團隊只有3人，至今11人。如此迷你的團隊，卻創造300萬人下載數，在iOS超過10萬筆評價，獲得高達4.9星的滿意度。 2017年易遊網APP營收25億，2023年達到百億創下記錄。負責這個團隊的資訊處行動技術部部長，是年僅35歲的李姿慧（Smile）。 10年前她離開科技業，投入於活潑且富有挑戰的旅遊業，成為易遊網APP初創團隊成員。有解決問題的邏輯腦、喜歡拼圖、密室逃脫等解謎遊戲的她，在很有限的資源下，短短1年就讓APP上架。 她分享，因為重視使用者體驗，花很多時間研究使用者的習慣，也不停更新，因而創造了極高的回饋及業績。

易遊網APP在iOS下載，超過10萬筆評價，每一筆都是消費者的真實回饋，他們分享：

「目前使用過最好用的旅行社APP，需要的行程很好查找，提供的資訊也很透明完善，價格透明公開，令人安心。」

「易遊網在服務旅客的作業速度上幾乎是零時差，即使面對旅客臨時需要更改的時候，服務態度也很親切而且不厭其煩，讓每一趟旅行都能盡善如意。」

「非常喜歡這個APP，有許多的優惠，而且可以依照旅客住宿後的留言評價來做決定，希望評價不好的易遊網也能出面向飯店做溝通及改善。」

11人團隊 平均年齡30歲

在易遊網APP使用者好評的背後，是11人團隊花10年的努力成果。最特別的是，這個團隊平均年齡只有30歲。他們的背景多元，涵蓋數學、資工資管、電子和設計，曾在不同產業就職，包括金融、傳產、電商、新創等。

她表示，團隊人員的興趣越多元，做出來的產品就會越好，因為頭腦不一樣，「每個人有各種不同的生活經驗，會激盪出更多火花。」

易遊網APP的特色有以下4個特色：台灣第一個一站式購足旅遊APP、介面簡單直覺且強大搜尋、重視使用者體驗、服務的行動化。

自修APP 使用簡單直覺

李姿慧在25歲那年進入易遊網開發APP，因表現優異，4年後就擔任APP團隊最高主管，是易遊網前3名年輕的主管。

交大應用數學碩士的她，沒有資工背景，學習APP開發是進入職場後的摸索。第一份工作因當時的老闆想要推APP，「他丟一本書給我們，問有誰想要寫？因為我是新人，就由我負責。」她自修學會寫APP。

因科技業工作較呆板，加上同事都是男生，很快的她就萌生離職念頭，「我想找有趣的產業、不要是科技業、要很活潑。」易遊網當時正好應徵APP工程師，有經驗的她順利錄取。

產品複雜 挑戰是放在APP

2015年，APP仍在萌芽期，李姿慧靠著興趣和熱忱一路摸索。她表示，開發易遊網APP時，遭遇不少挑戰，「旅遊產品很複雜，有機票、訂房、旅遊、票券，每個商品的性質不同，後面的系統也不同，要了解和參與的東西很多。」

她舉例，買機票要看的是時間、艙等、票規；訂房要查詢交通位置、飯店設施、價格；旅遊行程要注意的是有沒有購物點和行程，「設計APP要對所有商品做一次總整理。」

此外，每項商品的建置邏輯和規則都不一樣，如機票半小時內要付款，團體遊可以先付訂金、接近日期再付尾款。她必須了解每一個流程、接觸不同團隊，「規劃過程和產品團隊、技術團隊經過無數次討論，訂好所有規則就過了半年。」

「挑戰是把這麼多規則放在一個APP裡。」

她解釋：「手機的畫面很小，所有商品都要賣，而且使用起來不能『卡』，這也是我們的優勢，從2015年上架到現在都不『卡』。」

操作內化 有APP都用

用手機購買商品的背後還有很細膩的心理學，包括文字、圖片、字級、字距，開發者要很有耐性，並對工作展現強大的興趣。

魔羯座O型的李姿慧笑說自己有強迫症，「無時無刻我都在想，如何做得更好。」

10年來，她甚至要求自己做任何事情都用手機，包括做筆記、買東西，「只要廠商有APP我都會用。」她強調：「我不能只看旅遊，這樣會侷限，看越多東西想法會越廣，會幫助使用上的操作更內化；因為有APP的使用習慣，我會做出更好的APP。」

流程順暢 每一步驟不超過3秒

目前，易遊網APP團隊11位成員，高達8位女生，李姿慧分享：「曾有一篇研究指出，一個團隊的集體智慧在女生成員達到8成時是最高的，我們剛好是8成。」

「旅遊有很多細節，女生的觀察力會比男生更細膩一點；我們常會想像如果我是客人，我會想用怎樣的APP。」

她說：「女生會在意使用上的感覺，旅遊業是做服務的，希望使用者用起來很順，如：訂單服務、修改訂單等，我們都會很積極的做在APP裡，並讓使用者很容易找到介面。」

▲易遊網APP團隊成員的感情很好，經常相伴出遊。

「最困難的不是開發，最困難的是使用者在用手機的耐性不超過3秒，我們要做到每一個步驟1~3秒就要往下走，不能停太久。」

在易遊網APP購買產品，只要4個步驟「搜尋、選擇商品、資料填寫、付款」就能完成一筆訂單。

在團隊的協力下，開發出功能強大、迅速又貼心的APP。去年受益於解封後的旅遊需求高，光是易遊網APP就創造百億營收。

「這不是突然發生的結果，我們並不是爆紅，而長期深耕的結果。」

李姿慧表示，開發APP是一個「頭腦無法停下來」的工作，時時都在優化軟體，每月更新一次。在團隊成員的共同努力下，做出讓使用者滿意的成績。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

「斷捨離」最大功效是「變有錢」！買便宜貨＝買窮人…學5個讓自己擁有更好生活的絕佳方法

哪裡可以換新鈔？Google換鈔地圖輕鬆查！ATM、郵局「限時5天」...父母、小孩紅包行情一次看

中國經濟四面楚歌，習近平昔日誇言「東升西降」如今安在？學者解析：「美國霸權衰退論」與現實不符

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】