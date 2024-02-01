翁倩玉《愛的迷戀》成巨星 一度沒空摸筆也未曾放棄：人生走到最後才能說「我有沒有做到」

【文．彭蕙珍】

今年是鄭成功來台400年，也是台南建城400年歷史，許多人不知道的是，翁倩玉的祖先當初追隨鄭成功來台，並定居台南，成為在地望族。3歲時她就跟著派駐日本的父親赴日定居，8歲進入東京向日葵劇團，11歲拍戲，逐漸走紅亞洲。 身為國際巨星，翁倩玉待人極為謙和，完全展現大戶人家千金的教養。她在兒時就被挖掘進演藝圈，當時父親翁炳榮很反對，他告訴女兒要做好3件事，一是繼續念書，二是家裡的事情要幫助，三是不要忘記妳是普通的小孩子。 翁倩玉一生謹記父親教誨，更從未忘記自己的興趣，25歲那年師從日本版畫大師井上勝江，74歲的她仍持續創作不遂。翁倩玉說：「每個人都要有自己的興趣，興趣和工作最好不要相同。」

1月15日，翁倩玉和哥哥—建築界大師翁祖模，首度舉辦《O2 藝境畫篇 翁倩玉版畫×翁祖模建築》展。翁倩玉表示，這次是受兒時認識的新光金二代吳東進邀約在新光三越辦展。開幕儀式上，新光三越董事長吳東昇夫婦、總經理吳昕陽連袂出席看展，見證彼此家族交情深厚。

▲翁倩玉（右3）和翁祖模（左3）受吳東進（右2）邀約，在新光三越舉辦展覽。吳東昇（右一）、吳昕陽（左一）也連袂出席看展。今周刊提供

《O2 藝境畫篇》展出翁倩玉64幅版畫、4幅原畫，與翁祖模18件建築作品。翁倩玉在版畫上不僅有天份更是努力，1975年第一幅大型作品「店藏」就獲得日本版畫院展入選，1985年創作的「揚屋」獲得日展入選、2003年以日本古蹟平等院境內著名建築鳳凰堂為題材的作品「鳳凰迎祥」獲日展入選。

▲鳳凰迎祥。今周刊提供

2005年榮獲第37屆日展特選「紅樓依綠」，這是她得到的最高榮譽。這幅畫展出時，天皇夫人曾在此畫前駐足、不捨離去。

▲紅樓依綠。今周刊提供

25歲愛上版畫 用誠意成功拜師

翁倩玉的演藝及版畫生涯看似順遂，其實她花了很多功夫，尤其是鍥而不捨的精神。她回憶25歲那年，朋友邀約她去看井上勝江的版畫展，一走進去立刻被黑白的版畫世界迷惑住。

「老師的版畫非常摩登，在黑白裡面我看到了顏色，怎麼能這樣？因為她的畫裡有力量。」

「黑白讓我看到不同的世界，我要來挑戰，我說我想要學。」井上老師知道翁倩玉已是個明星，認為她不可能有時間好好學習，當下拒絕了，「她說，妳沒時間，學版畫不是那麼容易。」

被井上老師拒絕，卻激起了她的鬥志。回家後，向哥哥要來一塊木板和刀具，畫了一朵花，「我不知道怎麼刻，隨便刻，用拖鞋拓印，隔天帶去展場給井上老師看。」

「重要的是要讓她了解我有心。」成功拜師。

從黑白起步 加入色彩

「從25歲起我就一直挑戰，每一幅畫要有一點不一樣。」翁倩玉喜歡畫建築為主的題材，以及花卉。她從黑白學起，3年後井上老師就要她去挑戰日本最高榮譽的「日本美術展覽會」（簡稱「日展」）。

「我說，不行，那都是專家在比賽的；她說，人生只有一次機會，妳沒有試試看，怎麼知道妳能不能？而且這個機會可能會變成你的加持，妳要去試試看。」她入選了。

「人生不知道機會在那裡開花，妳能做的話要去試一試，就去做。」她感性道：「人生總是要有一個目標，有目標就朝向你的目標走。」

▲翁倩玉從25歲學版畫迄今。今周刊提供

翁倩玉不喜歡重覆創作一樣的畫。從黑白開始，再加入灰，後來找到了色彩。她表示，畫得好的風景都是能讓她怦然心動，「我走到那裡就不能動了，它在呼喚我要去畫。」

在京都東本願寺、名古屋日吉町的「料亭稻本」、平等院鳳鳳堂等都有相仿經歷，這些作品都讓她入選日展。

《愛的迷戀》走紅全球 不放棄版畫

「很多人問我怎麼能這麼長時間做版畫？熱情是很重要的。」翁倩玉說自己無論如何忙碌，都不會忘記自己的興趣。

「25歲我開始做版畫，29歲唱《愛的迷戀》賣了200萬張唱片，那時在日本及全世界巡迴演唱，忙到每天只能睡3~4個小時，早上起床我都不知道自己在那裡，那有時間做版畫？」

▲《愛的迷戀》賣了200萬張唱片，走紅全球。今周刊提供

「但我的心裡在想，有一天我要開始，當看到漂亮的房子我會拍下來，等我有時間時就畫下來，這是我繼續的力量。」她解釋：「繼續不是每天都能做，可以休息幾天再做，休息這不是放棄，不要看得太嚴重。」

長達3年時間她根本無法摸筆，第4年才有時間慢慢開始，她舉例，自己每天傍晚6點回到家，吃完晚餐、7點看新聞，8點到11點，利用這3小時創作，第5年再去挑戰日展。

「在我創作的那段時間，有時候NHK邀我去唱歌，我只好放下筆和刀，在家裡練習一周的喉嚨；停下來幾天沒關係，有熱情就可以。」

不放棄夢想 演出Apple TV+戲劇《Sunny》

翁倩玉的熱情也展現在工作和夢想上。她坦言，演藝生涯挫敗經驗無數，只要是她想做的事，從未放棄。

像疫情時演出Apple TV+的戲劇《Sunny》（未上映），扮演西島秀俊的母親就是源於年輕時的一次心痛經歷。因為她不放棄，才成就了這次的演出機會。

她當時讀了一本美國小說《將軍》，非常喜歡，在閱讀當下覺得自己就是女主角。後來好萊塢想將小說翻拍成電影，她去面試、成功獲得女主角。同時間，《愛的迷戀》唱片大賣，必須全球巡迴。

「所有的好的事情都會在同一個時間來。」她無奈道：「我的身體只有一個，我要選擇，簽約的要先做，那時候心痛得不得了。」媽媽勸她，在工作中要更努力，「兩年後看到電影上映，要讓自己不會後悔，也不可以後悔，因為這是妳的選擇。」

▲翁倩玉（前）和家人的感情非常好。今周刊提供

「那時候我就想開了，對！在我的眼前已經有一條路，我已經選了；那一年的最後，我得到日本的最高榮譽的唱片大賞。」後來證明，她沒有選錯。

然而，她總是遺憾，不停和朋友訴說這段經歷，「我在70幾歲，終於拍了美國的戲劇。」

她強調：「人生要走到最後才能說，我有沒有做到。」

「所以，不要怕，你的夢想和目標一定要一直放在那邊，然後要講出來，真心許願，有一天它會實現。」

翁倩玉永遠不放棄自己的夢想，100歲時她想再度和哥哥合辦展覽。兩人要健康快樂平安活到百歲。

▲翁倩玉全家感情很好，展覽時翁祖模的太太及兒子都出席。（圖／吳東岳攝）

本文授權自今周刊，原文見此。

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