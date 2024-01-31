安親班老闆變台灣撲克教父！狂跑法院、洗刷賭博惡名…他怎推動德州撲克合法化？

【文．朱偉銓】

德州撲克過去在台灣常被貼上賭博標籤，但隨著時間推移，台灣近年也舉辦許多德州撲克國際錦標賽，成為亞洲撲克比賽重鎮，這項競技遊戲逐漸在台灣嶄露頭角，成為國際性的競技運動。

但在台灣，德州撲克能夠成為合法競技運動，背後有一位革命先鋒在默默付出，《今周刊》透過專訪，向台灣華人德州撲克競技協會理事長戴興雄請教一路走來的心路歷程。

開路先鋒！推動台灣合法發展德州撲克

戴興雄原本是私立美語安親班的加盟負責人，後因投資節能產業，經常遊走兩岸經商，在2015年一次出差中，戴興雄在澳門第一次接觸到了德州撲克，他當時覺得這項遊戲非常有趣，深深被其趣味性和益智性所吸引，他覺得德州撲克不僅僅是一種娛樂活動，更是一門融合心理學、數學和策略思維的競技運動。

戴興雄回到台灣後，決定和幾位朋友在台灣合法發展德州撲克，他發現在當時，德州撲克現金局在台灣仍然被視為非法活動，但如各種國際大賽賽制的錦標賽是能合法發展的。

（編按：德州撲克現金局和錦標賽的主要差別在於籌碼和遊戲目標，現金局玩家可隨時加注或離場，籌碼代表實際金錢價值，而錦標賽則有固定報名費，玩家在比賽中爭取籌碼，最終贏得總獎金，錦標賽有固定盲注結構，賽局通常有預定結束時間，兩者玩法戰略不同，現金局著重風險管理，錦標賽強調存活至最後。）

為了更全面地了解發展可能，戴興雄與律師進行諮詢和討論，透過法律專業建議，他了解到德州撲克在法律框架下的限制和風險，戴興雄開始思考如何在台灣合法推動德州撲克錦標賽發展，同時確保參與者和活動的合法合規。

確認法規沒問題後，戴興雄向內政部提出申請，在桃園中壢開辦了第一家台灣華人德州撲克競技協會，協會成功設立後，也讓喜歡這項競技運動的人有了一個專屬的聚會場所。

協會不僅提供專業的撲克教學和比賽，也成為撲克愛好者交流的樞紐，每周舉辦的定期錦標賽，吸引來自各地的玩家參與，協會逐漸成為當地撲克社群的中心，也漸漸在其他縣市開設分會，讓更多玩家參與這項運動。

法院認證！德州撲克是競技運動 而非賭博

但隨之而來的是許多困難，在協會經營的過程中，經常遭到警察單位的高強度臨檢，戴興雄回憶，當時警察可能每天臨檢兩次，一次都是2小時以上，當時協會內的許多錦標賽事幾乎都無法進行。

在2018年，更是迎來協會的最大難關，當時台北市松山分局進行臨檢後，以涉嫌賭博罪對戴興雄及協會提起訴訟，但戴興雄並沒有因此而放棄，隨即開始展開法院攻防，經過多次上訴程序，新北地方法院一審及高院二審均裁定，就本案德州撲克遊戲規則而言，勝負的決定主要取決於參與者的智力、注意力和判斷力，而非僅僅由荷官發牌的運氣因素決定輸贏，此外，荷官所發的手牌和公牌的好壞，並不影響勝敗結果。

合議庭也認為，德州撲克的勝敗結果，主要是由參與玩家的遊戲技巧、判斷力和注意力所影響，並非完全依賴發牌的隨機性，在玩家能夠透過自身行為影響比賽結果的情況下，此遊戲不被視為純粹依賴運氣的賭博行為，因此，被告的協會會員在參與德州撲克時，被視為是在進行競技運動，而非賭博，並不構成法律上的違規行為，最終判決為無罪。

2020年，戴興雄迎來遲來的正義，協會也正式成為法院認證的合法機構，在和法院攻防期間，戴興雄也召集國內的撲克高手，組成一支台灣代表隊，前往泰國參加世界撲克大賽，取得佳績，這樣的推波助瀾，更讓法院認識到，德州撲克是一項需要高度策略思考以及注重數學邏輯的競技運動。

撲克普及化！疫情推波助瀾 一場賽事吸3千人參與

但在2020年，戴興雄迎來了另一項重大衝擊，當時全球爆發新冠疫情，許多觀光客因而不能進入台灣，讓協會的錦標賽事，少了許多國外牌手參與，但幸運的是，由於台灣在疫情爆發時，情況不像國外那樣嚴重，甚至可以說是完全不受影響，許多台灣職業牌手因而留在台灣參加撲克比賽，且在許多明星網紅推波助瀾下，德州撲克的普及度大爆發，戴興雄表示，當時國內的錦標賽報名人數急速攀升，常常都有1千人以上的玩家報名，最高的一場賽事甚至高達近3千人參加。

而台灣許多大學也漸漸加入這場「撲克熱」，近年如台灣大學、清華大學、政治大學等，均設立德州撲克社團，提供學生交流學習撲克技巧的平台，這些大學的德州撲克社團定期舉辦比賽和課程研究，成員之間分享撲克心得，討論戰術和策略，撲克社團成為共同成長的平台，讓學生能夠在輕鬆的氛圍中，培養撲克技能，同時促進社交互動。

戴興雄這幾年也在大學擔任專任教授，開設的課程就是關於德州撲克的思維與運用，他認為學生可以從撲克當中學習到期望值思考，以及注重機率和邏輯培養，在未來人生中，是非常重要的寶藏，隨著撲克在大專院校興起，這股熱潮也促進撲克文化在台灣的推廣及發展。

撲克熱爆發！舉辦世界撲克巡迴賽臺灣站 柯文哲也來剪綵

時任台北市長柯文哲出席「World Poker Tour 世界撲克巡迴賽臺灣站」賽事表示，世界撲克比賽在臺灣舉辦，除了讓世界看見臺灣之外，也為臺北帶來觀光住宿、餐飲消費等效益，但呼籲大家，要到合法立案的協會參加合法比賽。今周刊參

在2022年11月，台灣的德州撲克發展更是迎來一波高峰期，戴興雄和國際撲克協會World Poker Tour(WPT)合作，在台北舉辦「World Poker Tour 世界撲克巡迴賽臺灣站」賽事，吸引世界各國的國際牌手來台灣參加比賽，當時更邀請到時任台北市長柯文哲來參加剪綵活動，更讓合法的錦標賽可以擴大規模發展。

柯文哲在活動中表示，德州撲克競技賽事是一項新型態的智力競技運動，它需要智力、體力、數學邏輯以及心理素質和運氣才能打得好，現在也有愈來愈多的年輕人開始參與，且有許多台灣選手有機會參加「亞洲國家盃」以及「世界國家盃」，不論如何，爭取出賽都是一件相當不容易的事情。

對於國際撲克比賽帶來的經濟效應，柯文哲也提到，WPT世界撲克巡迴賽在台灣舉辦，對我們來講就宛如舉辦國際競賽活動一般，除了讓世界看見台灣之外，也為台北帶來觀光住宿、餐飲消費等效益，但呼籲大家，要到合法立案的協會參加合法比賽，不要涉足地下私場，他並希望台北市在未來也能多加舉辦這類國際競賽，不論電競、撲克、甚至世大運，希望國際交流的同時，也可以為台北帶來相當的觀光效益。

未來期許！將台灣打造為亞洲德州撲克比賽重鎮

戴興雄觀察，台灣在舉辦撲克賽事上，具有許多優勢，例如台灣的地理位置到亞洲各國都非常近，而且台灣的物價、觀光、美食相較歐美各國都比較便宜，加上治安良好，在亞洲具有高度的發展潛力。

比較德州撲克的發源地美國，每年夏天，全世界的撲克高手都會湧入美國拉斯維加斯(Las Vegas)參加世界撲克大賽(WSOP)，爭取德州撲克界的最高榮譽金手鍊，每年都吸引約1萬名撲克玩家前往參賽，去年2023年疫情解封後，更是吸引超過1萬名玩家，為賭城帶來驚人的經濟產值。

戴興雄期許，美國是全世界的撲克中心，他希望未來能運用台灣的各項優勢，將台灣打造成亞洲的德州撲克比賽重鎮，也能讓更多人看見台灣。

戴興雄的堅持，為台灣德州撲克的合法發展開闢道路，不僅讓更多人參與這項競技運動，也改變社會對德州撲克的看法，隨著法院合法判決的支持，德州撲克將在台灣有更廣闊的發展空間，未來也將和更多國際品牌合作，在台灣舉辦更多國際錦標賽，戴興雄的努力和貢獻，將成為台灣撲克發展歷史中的重要一環。

小檔案_戴興雄 出生：1973年 學歷：國立中興大學社會學系 現職：台灣華人德州撲克競技協會理事長

本文授權自今周刊，原文見此。

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