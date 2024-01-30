台灣是地表最危險地方？半導體真能保護我們嗎？忽略警備才是危險之處

【文．彭蕙珍】

總統大選後，台灣下一步要怎麼走？謝金河在《數字台灣》節目中邀請台灣產業創生平台創辦人黃日燦、東南亞影響力聯盟創辦人黃齊元分析。謝金河表示，台灣一直以來在地緣政治中都很敏感，《經濟學人》過去3年每年都把台灣列為地表上最危險的地方。 黃日燦表示，台灣、中國、美國這三方面的關係很微妙，而且瞬息萬變，「我覺得台灣要『以小事大』，我們一定要有智慧，不能聞雞起舞，也沒辦法隨便選邊站。但，我們也不能什麼事都不做，心態要健康，與其說是角力，不如說是磨合；與其說是對抗，我覺得我們更重要的是要對話。」 黃齊元指出，台灣人認為半導體會保護我們，「半導體的優勢並不能夠擔保台灣是安全的，因為半導體以及科技實力很強，讓大家都忽略警備意識，這才是台灣真正危險的地方。」

黃日燦強調：「我們只要再把時間拉長一點看，其實台灣不是現在才危險，我們從70年前就危險，假如當時沒有韓戰爆發，可能就是一個完全不同的局面。」

他指出， 70年來世界一直在變，不能只是喜歡或者不喜歡這些變化，最重要是我們要怎麼應變？「有時候你看到變化是浮面的，你沒辦法掌控，所以我們一定要做自己能夠做的事情，套句很俗氣的老話：我們要自立自強，自然就能找到好的方向和比較好的結果。」

台灣要務實 不能做白日夢

「和平是最大的公約數。」他強調，台灣因為地緣政治和戰略位置，會牽動全球經濟、政治、軍事，「最重要是在這些不對稱的多角形，有些人說是角力，我認為是磨合，因為我們是最小的，跟人家角什麼力？我們要想辦法磨合。」

面對美國2025年總統大選，目前川普在初選前聲勢驚人，謝金河指出，因為川普向來口無遮攔，替世界會帶來非常大的撞擊。

對此，黃日燦表示，浮面的喧囂聽聽就好，美國政治，尤其是對世界戰略地位，有些是不會變的；有些可能會因為誰當總統而改變，有些因為誰當總統就讓人家覺得整個都變調，但其實沒有。

「美國有很多不變的fundamentals（根本）一直都在。台灣做一個小國，我們就要有智慧去判斷，那些是一時的喧囂，聽聽就好，千萬不要瞎起鬨；那些是長期戰略，我們就盯緊它去做適當的因應；最重要的是要動態的平衡。因為沒有不變的東西、沒有不變的局面，我們就是要動態的狀況下去保持平衡。」

他強調，台灣一定要務實，「務實很重要一點就是不要做一廂情願的白日夢。台灣是不是世界上最危險的地方？我們是不是最糟糕的地方？就取決於我們怎麼看我們自己、怎麼看未來。」

圖片來源/YT「數字台灣」

地緣政治緊張 帶台商前進東南亞

黃齊元表示，台灣在選舉過後，全世界不管高盛、貝萊德這些大公司，都在看地緣政治，這是很明顯的，「選後台股連跌，台積電公布業績又漲起來，很難說今年要是又有戰事擴大，可能又跌；講到投資價值，台股是不是有長期投資價值跟地緣政治有很大的關係。」

他在4年前就看到台灣和中國沒有對話，為替台商找出路，成立東南亞影響力聯盟，「我們在做投資的時候講，天時、地利、人和，今天最重要的是這個『天』，天就是『勢』，不是台灣的『勢』，是美中的『勢』。」

另外一個重點是「地」，就是地緣政治，「我們不能愛台灣就只看台灣，4年前我就看到兩岸危機，決定打造東南亞新聯盟」。

透過這個平台，他協助台商新南向、前進東南亞，「我利用自己的力量，在越南、新加坡搭建了很多的橋樑，包括電動車、再生能源、半導體，還有人才培訓。」他強調：「我們要看到大趨勢，知道地緣政治的緊張，企業只能自求多福，走出去是一定是要的。」

圖片來源/YT「數字台灣」

無法自我成長 就去併購

謝金河也觀察到，台灣有不少企業，透過併購讓版圖更擴大。其中，有不少併購案是由黃日燦協助，請教他怎麼看待台灣在併購版圖中，如何創造更大的新成果？

黃日燦說明，不要將併購看得太神秘、太奧妙，「併購最簡單講就是，你丟我撿、各取所需；你有缺乏某些好的東西，沒辦法自我成長來取得，就透過併購、從外部來取得。」

「為什麼我們要考慮併購？就要回到台灣，我們的企業和經營特質，幾10年來台灣主流企業都是代工起家，我們最棒的就是自我成長，將產能一直擴充、建廠，拿到更多的訂單，就成功了。」

他指出，台灣企業的問題就在於不太會抬起頭來去看看未來世界長怎麼樣子？「我們可能需要超前部署，到底我們別人有什麼長處跟強項，需要我們去學習，但過往只要主要客戶滿意，他會告訴我們下一步做什麼，我們就夠忙，這也是我們現在比較沒辦法快速再往下一個階段去邁進的障礙。」

他說明，台灣企業要升級、要轉型，才能夠因應現在世界多變化的整個產業和國際分工，尤其從長鏈變短鏈，我們要如何因應？靠自我成長是非常困難的，就要去併購。

他舉例，環球晶透過3個併購案—美國GlobiTech、日本Covalent、美國SunEdison，變成全世界第3大矽晶圓廠；國巨也是透過併購去補強缺點；傳統產業友嘉工具機集團，2~30年來透過100多個併購案以上，迄今一直是全球3大工具機集團。

他強調，透過併購能夠讓企業繼續往下個階段，更加成長茁壯、升級轉型、脫胎換骨。

本文授權自今周刊，原文見此。

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