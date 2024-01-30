吳一揆傳回鍋中信金任副董！1年半前為家庭閃退 64歲重出江湖？公司回應傳聞

【文．林韋伶】

2022年7月，時任中信金總經理吳一揆因家庭因素申請退休，時隔1年半在金融圈傳出，吳一揆將於農曆春節過後、也就是3月將回鍋中信金，擔任副董事長一職。 中信金則是回應，「本公司針對市場個案傳聞一概不予評論」。

根據經濟日報報導，市場盛傳年薪破億的吳一揆，中信金高層屬意他接任中信金副董事長，總經理陳佳文將升任銀行副董事長，金控總經理遺缺傾向「內升」。

吳一揆在中信金任職近20年，任內帶領團隊歷經多次併購，2021年底金控資產、獲利及市值皆創下歷史新高，2022年7月，吳一揆突然因為家庭因素申請退休，當時亦是金融圈震撼彈。

哥哥2022年因病辭世、傳為決定申請退休原因之一

吳一揆出身軍人家庭，家中三名男丁中排行老二，大哥吳人偉曾任嬌生中國公司(Johnson & Johnson China)總裁，2008年在北京以23億元人民幣收購中國當地化妝品牌「大寶」而立下戰功，擔任嬌生消費事業群全球市場集團主席，2016年退休，2022年4月在上海因病辭世，享年66歲。

據了解，所謂的「家庭因素」可能與吳一揆的哥哥有關，吳一揆的哥哥為外商高層，過世後留下龐大遺產，但因為哥哥的配偶為中國籍，讓遺產的處理變得較為複雜，家族便找上擅長財務的他專心處理相關事務，他也因為與哥哥感情深厚，決定申請退休專心為家人處理遺產。

而早前吳一揆待在上海很長一段時間，就是陪大哥走完最後一程，據中信金內部人士私下表示，在大哥離世之後，明顯感覺到吳一揆心情非常低落。

根據今周刊2009年12月676期報導，1960年出生的吳一揆，曾歷任法國幸福銀行執行副總裁、高盛證券執行董事、加拿大帝國銀行董事總經理、倍利證券副總等職務，長期待在外資圈，熟悉投資銀行的邏輯語彙與作風，讓他在走「國際路線」的中信金裡吃得開。

不過，他在金融圈並非以從事購併業務聞名，其實，結構型商品、衍生性商品的操作交易才是吳一揆的專業，當年倍利證券也是看上他這份專長，找他接手交易室，果然，他到倍利後大展身手，金融商品交易的獲利大幅成長，也因此種下2002年加入中信銀的機緣。

當年吳一揆進中信金，擔任證券市場事業處處長，隔年陳聖德就領著花旗幫軍容壯盛地長驅而入中信銀，花旗幫當時盤據中信金各主要位置，吳一揆一年多後離職，轉任台新金控策略長一職。不過，轉換舞台的吳一揆雖掛名策略長，卻隸屬當時台新法金部門蔡榮棟旗下，在台新成了沒有聲音的策略長，發揮有限，表現平淡。

沒隔幾年，高調加入中信金的花旗幫高幹們，開始陸續掛冠求去，讓中信金再次面臨劇烈的人事變動，搞得組織內部惶惶不安，為了穩定軍心，由老董事長辜濂松主導，把當年曾離開的大將一一找回來，吳一揆便是其中之一，2005年10月，吳一揆終於決定鳳還巢，回鍋中信銀擔任法金資本市場處總處長。

法金總處長後，他轉而擔任投資長，中信證券前董事長鍾隆吉在2007年過世後，吳一揆以投資長身分接手兼任該職，左手掌管投資，右手主控購併，躋身經營核心；在兩岸簽署ＭＯＵ（金融監理合作備忘錄）前，眼見大勢所在，負責購併的吳一揆也跟著辜濂松往大陸、香港跑，為未來與中國大陸的金融機構合作布局，角色更是益發重要。

吳一揆內斂低調，在中信金樹敵少、交友多

吳一揆內斂低調，尤其「八風吹不動」的冷靜個性，在兼任發言人後，常讓媒體覺得很難「討到便宜」。全力執行「中中合」，滿以為吳一揆對於可能立下大戰功會不免得意，但是媒體記者只要誇他立大功了，他立刻迭迭否認，強調是「團隊的功勞」；事實上，不喜歡出鋒頭，縝密的態度，讓他在中信金樹敵少，交友多，遠離暴風圈。

私下的吳一揆對於事情是非黑白「很講究」，遇到有興趣的議題或是專長所在的問題，他常常據理循法，發揮分析能力，又不動氣地娓娓道來，有時往往讓聽者耳目一新。

中信金的經營決策委員會裡，有時候為了一樁購併案或是投資案而爭論不休時，吳一揆往往發揮看家本領，「把數字抬出來」，加上底線守得緊，成為決策的關鍵，先是以「家中事務」離開耕耘了17年的中信金，現在又傳出將回歸中信金，對金融市場來說確實投下震撼彈！

吳一揆小檔案

出生：1960年 學歷：美國羅徹斯特大學（University of Rochester）企業管理碩士 經歷：中信金總經理、中國信託證券董事長、中信金投資長、台新金策略長

本文授權自今周刊，原文見此。

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