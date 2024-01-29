「水電雙漲」漲定了？台水凍漲30年擬調價⋯這些人不漲反降 何時上路

【文．翁申霖 整理】

台電已在2023年4月調漲電價11%，有消息傳出今年4月會再調漲，如今自來水價格也擬提高價格，不過，這麼一來恐形成「水電雙漲」的風暴，在物價高漲的情勢下，民眾可能面臨更重的經濟壓力。

據了解，台電已在2023年4月調漲電價11%，然而，台電連年虧損，2023年即使有政府補貼500億，虧損仍高達1985億元，歷年累計虧損3820億元；電價審議會將於3月舉行，外界關注電價是否連續3年調漲。

除了台電之外，水價是否調漲的消息也正蠢蠢欲動，根據《台視》報導，台灣的水價排名世界第三低，而且已經凍漲將近30年，台水董事長李嘉榮表示，正研擬水價調整方案。

為了避免衝擊民生經濟，台水長達將近30年沒有漲價，據悉，台水公司2023年虧損就高達近43億元。水利署副署長王藝峰指出，水資源情勢加上氣候變遷的影響，以及電價、物價等的調漲，因此水價的檢討是有必要的。

《台視》指出，不只水價漲聲響起，電價調漲更是刻不容緩，時間點就在4月，台灣若一次迎來水電雙漲，勢必增加民眾的生活壓力。

至於水費漲幅如何？台水目前釋出初步方案。

「用水未滿50度」擬調降水價

用水大戶「增級距」漲價

據台水公司表示，目前國內民生用戶每月50度以下的一般家庭，每月水費約200至300元，占台水用戶數92％，已研議針對低用水戶不漲反降，調降幅度可能超過2％。

但反觀用水大戶只占用戶數的8%，用水量卻高達4到5成。台水指出，未來研擬調整級距，從現行的四級，拉高成六到七級，等於用水愈多，價格就會愈貴。

據台水研究，用水50度以上至200度的店家將微幅調漲；200度往上到1000度、4000度的用水量大戶，目前占台水用戶8％，用水量占比卻高達40％到50％，未來將拉大級距價格，用水量愈多繳費愈高。

根據《中國時報》報導，台水最高第4段水價，50度以上僅有12.07元，較北水處(台北市)設有1000度開價20元低很多；若以先前規劃來算，達4000度以上的大戶，每度可能調高到25元。

水價調漲何時會上路？台水董事長李嘉榮表示，調漲水費涉及民生經濟發展，社會也有許多意見，最終定奪仍需送經濟部水價審議委員會，待中央決策確認，才能調整。

本文授權自今周刊，原文見此。

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